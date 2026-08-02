Το σεβίτσε είναι από εκείνα τα πιάτα που δείχνουν εντυπωσιακά, αλλά στην πραγματικότητα είναι πανεύκολα. Φρέσκο ψάρι, ζωηρά εσπεριδοειδή και λίγη ένταση από το τσίλι δημιουργούν έναν μεζέ δροσερό, ελαφρύ και απόλυτα καλοκαιρινό. Δεν χρειάζεται μαγείρεμα, μόνο σωστή πρώτη ύλη και λίγη υπομονή μέχρι να “ψηθεί” το ψάρι στο λάιμ.

Υλικά για 4 άτομα

400 γρ. φρέσκο φιλέτο λαβρακιού, χωρίς πέτσα και κόκαλα

Χυμός από 4 λάιμ

Ξύσμα από 1 λάιμ

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες

1 μικρό κόκκινο τσίλι, ψιλοκομμένο

1 χούφτα φρέσκος κόλιανδρος ή μαϊντανός, ψιλοκομμένος

2 κουταλιές ελαιόλαδο

Αλάτι θαλασσινό

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Προετοιμασία του ψαριού

Κόβουμε το φιλέτο του λαβρακιού σε μικρούς κύβους περίπου ενός εκατοστού. Είναι σημαντικό το ψάρι να είναι εξαιρετικά φρέσκο, γιατί αυτό είναι όλη η βάση της συνταγής. Το τοποθετούμε σε γυάλινο μπολ.

Το “μαγείρεμα” με το λάιμ

Περιχύνουμε το ψάρι με τον χυμό λάιμ και προσθέτουμε το ξύσμα. Ανακατεύουμε απαλά ώστε να καλυφθούν όλα τα κομμάτια. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για 20 έως 30 λεπτά. Το οξύ του λάιμ θα αλλάξει το χρώμα και την υφή του ψαριού, σαν να έχει μαγειρευτεί.

Η ένταση και η φρεσκάδα

Βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το τσίλι και τα μυρωδικά. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε ξανά πολύ απαλά για να μη διαλυθεί το ψάρι.

Σερβίρισμα

Σερβίρουμε αμέσως, ιδανικά δροσερό, με λεπτές φέτες αγγουριού, φρυγανισμένο ψωμί ή τραγανές τορτίγιες. Το σεβίτσε δεν περιμένει. Τρώγεται φρέσκο για να κρατήσει όλη τη ζωντάνια των γεύσεων.

Ένα πιάτο καθαρό, αρωματικό και γεμάτο ισορροπία ανάμεσα στην οξύτητα, την κάψα και τη θαλασσινή νοστιμιά.

Καλή απόλαυση!