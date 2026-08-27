Ο Γκίκας Ξενάκης γράφει το επόμενο κεφάλαιο των «Κυκλαδίτικων Δείπνων» του amoni

Ο Γκίκας Ξενάκης γράφει το επόμενο κεφάλαιο των «Κυκλαδίτικων Δείπνων» του amoni

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο διακεκριμένος chef Γκίκας Ξενάκης αναλαμβάνει για μία βραδιά την κουζίνα του amoni, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της σειράς «Cycladic Dinners».

Τα «Κυκλαδίτικα Δείπνα» επιστρέφουν στο Amoni Restaurant, με καλεσμένο, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, τον Γκίκα Ξενάκη, ο οποίος μεταφέρει στην Κίμωλο τη μαγειρική του φιλοσοφία, δημιουργώντας ένα μενού γευσιγνωσίας που αντλεί έμπνευση από τις γεύσεις της ελληνικής παράδοσης.

Η εμπειρία ξεκινά με τα καλωσορίσματα του chef: cracker ρεβυθιού με καπνιστό χέλι, σταφύλι και μάραθο, κρεμμυδόπιτα με τραγανό φύλλο, νεροκρέμμυδα και άνηθο, καθώς και μία δημιουργική εκδοχή του fish and chips με τραγανή ταπιόκα, ταραμοσαλάτα και αυγοτάραχο Trikalinos.

Το μενού συνεχίζεται με φρέσκο ελληνικό καβούρι, πουρέ φινόκιο, ροδάκινο και λουίζα, ενώ ακολουθεί το μοσχαράκι χουνκιάρ, με tartare μοσχαριού, αφράτη κρέμα μελιτζάνας και καπνιστό γιαούρτι. Η θάλασσα του Αιγαίου πρωταγωνιστεί μέσα από τη σφυρίδα με κολοκυθοανθό, όστρακα και σάλτσα με κρόκο Κοζάνης, προτού τη σκυτάλη πάρει το αρνάκι με τερίνα φάβας, χουρμάδες και σάλτσα από ψητά λεμόνια.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με δύο γλυκές δημιουργίες: πεπόνι με ακτινίδιο, ζελέ ούζου και sorbet λεμόνι, καθώς και μπακλαβά με κρέμα φιστικιού, τραγανά φύλλα και sorbet βατόμουρο. Ένα μενού που κινείται ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, τη μνήμη και τη σύγχρονη έκφραση, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την πολυδιάστατη ταυτότητα της ελληνικής γαστρονομίας.

Την οινική εμπειρία επιμελείται η sommelier Γιοβάννα Λύκου, σε συνεργασία με το House of Wine, επιλέγοντας ετικέτες που συνοδεύουν αρμονικά κάθε στάδιο του μενού και αναδεικνύουν τις διαφορετικές γευστικές του εντάσεις.

Με κάθε νέα συνάντηση, τα «Κυκλαδίτικα Δείπνα» εμπλουτίζουν τη γαστρονομική ταυτότητα του Amoni Restaurant, φέρνοντας στην Κίμωλο διακεκριμένους chefs με ξεχωριστές μαγειρικές προσεγγίσεις και αναδεικνύοντας την ελληνική κουζίνα μέσα από σύγχρονες, προσωπικές δημιουργίες.

ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ ΔΕΙΠΝΑ

Chef Takeover by Ghikas Xenakis

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

19:00 – 24:00

Pricing

Μενού Γευσιγνωσίας — €85 ανά άτομο

Επιλεγμένη Οινογνωσία — €35 ανά άτομο

Συνολική Εμπειρία — €120 ανά άτομο

Reservations amoni@esperasuites.com & +30 2287440010