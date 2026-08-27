Το Νο1 έλαιο μαλλιών και η Νο1 τενίστρια στον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια δυναμική νέα συνεργασία που εξυμνεί την αυτοπεποίθηση, την ομορφιά και την απόδοση.

Η Moroccanoil ανακοινώνει την πρωταθλήτρια του επαγγελματικού τένις Aryna Sabalenka ως τη νέα Global Brand Ambassador της, σηματοδοτώντας ένα νέο στρατηγικό βήμα για το brand. Έπειτα από χρόνια παρουσίας ως Official Haircare Sponsor του Miami Open, ενός από τα σημαντικότερα τουρνουά τένις στον κόσμο, η Moroccanoil έχει χτίσει ισχυρή παρουσία στον χώρο του αθλήματος, φέρνοντας την ομορφιά και την αυτοφροντίδα σε έναν κόσμο που συνδέεται όλο και περισσότερο με την αυτοπεποίθηση, την ευεξία και την υψηλή απόδοση.

Ως μία από τις πιο κυρίαρχες και αναγνωρίσιμες αθλήτριες του τένις, η Sabalenka ξεχωρίζει τόσο για την ατρόμητη προσωπικότητά της όσο και για το δυναμικό παιχνίδι της. Γι’ αυτό και αποτελεί μια φυσική επιλογή για τη Moroccanoil, καθώς το brand συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στο σημείο όπου συναντιούνται η ομορφιά, ο αθλητισμός και η ευεξία.

«Καθώς η σχέση μας με το τένις εξελίσσεται διαρκώς, η συνεργασία με την Aryna έμοιαζε με το ιδανικό επόμενο “match”», δήλωσε η Marina Kirschner, Senior Vice President of Global Marketing της Moroccanoil. «Είναι μια απίστευτη αθλήτρια, αλλά αυτό που πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με τον κόσμο. Εκπέμπει δύναμη, αυθεντικότητα και αδιαμφισβήτητη ενέργεια τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Η παγκόσμια επιρροή της Aryna ταιριάζει απόλυτα με την αποστολή μας να εμπνέουμε και να προσεγγίζουμε κοινότητες σε όλο τον κόσμο».

Με πολλαπλούς τίτλους Grand Slam, ένα ιδιαίτερα δυναμικό αγωνιστικό στιλ και μία από τις πιο παθιασμένες βάσεις φιλάθλων στον χώρο του τένις, η Sabalenka έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα που καθορίζουν τη σύγχρονη εικόνα του αθλήματος. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες καμπάνιες της Moroccanoil και θα συμμετέχει στη δημιουργία αποκλειστικού περιεχομένου που αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα στην απόδοση και το προσωπικό στιλ.

«Είτε μπαίνω στο γήπεδο μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους είτε ετοιμάζομαι για μια εκδήλωση, η αυτοπεποίθηση αλλάζει τα πάντα. Όταν νιώθω καλά, μπορώ να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω καλύτερα. Η Moroccanoil είναι ένα από εκείνα τα brands που χρησιμοποιώ και αγαπώ πραγματικά εδώ και χρόνια, γιατί κάνει πάντα τα μαλλιά μου να δείχνουν υγιή, περιποιημένα χωρίς προσπάθεια και έτοιμα για ό,τι φέρει η ημέρα», δήλωσε η Sabalenka.

«Γι’ αυτό και αυτή η συνεργασία είναι τόσο συναρπαστική για μένα. Τη νιώθω αυθεντική. Είμαι περήφανη που συνεργάζομαι με ένα brand που βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται δυνατοί και άνετοι με τον εαυτό τους».

Μαζί, η Moroccanoil και η Sabalenka θα προβάλλουν μια νέα αντίληψη για την ομορφιά, αναδεικνύοντας τις καθημερινές συνήθειες, τα προσωπικά rituals και τις στιγμές που βοηθούν τον καθένα να αισθάνεται στην καλύτερη εκδοχή του, από το κεντρικό κορτ μέχρι την καθημερινή ζωή. Μέσα από παγκόσμιες καμπάνιες, βιωματικές εμπειρίες και σημαντικά tennis events, η συνεργασία φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσουν τη δύναμη, την ατομικότητα και την ελεύθερη έκφραση.