Jeans Fit Guide: Το denim που προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο

Jeans Fit Guide: Το denim που προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο

Κάποια ρούχα χρειάζονται σκέψη, συνδυασμούς και μερικές φορές αρκετά λεπτά μπροστά στον καθρέφτη. Και υπάρχουν και εκείνα που τα φοράς σχεδόν μηχανικά επειδή ξέρεις ότι θα σε ακολουθήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το τζιν ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό ακριβώς το καθημερινό, ανεπιτήδευτο στοιχείο βάζει στο επίκεντρο το νέο Jeans Fit Guide της Stradivarius.

Jeans Fit Guide για κάθε διαφορετική σιλουέτα

Η λογική της νέας συλλογής δεν στηρίζεται σε ένα και μοναδικό τζιν που πρέπει να ταιριάξει σε όλες. Αντίθετα, διαφορετικοί όγκοι, μήκη και γραμμές σου δίνουν την επιλογή να βρεις εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στο στιλ και στην καθημερινότητά σου.

Ανάμεσα στα σχέδια που επιστρέφουν βρίσκεται το D91 Low Wide-Leg με φαρδιά και χαλαρή γραμμή, αλλά και το D80 Barrel Fit που δημιουργεί έναν πιο καμπυλωτό όγκο. Αν αγαπάς περισσότερο την αισθητική των 70s, το D74 High Waist Flare επαναφέρει το χαρακτηριστικό άνοιγμα στο τελείωμα, ενώ τα D92 Straight Wide και D98 Straight Leg κινούνται γύρω από την κλασική ίσια σιλουέτα.

Στο Jeans Guide συναντάς επίσης το D67 Bootcut, αλλά και το νέο D72 Balloon, που προσθέτει ακόμα μία διαφορετική επιλογή στη denim γκαρνταρόμπα.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Ξεχωριστή θέση έχει και το Double Waist Wide Leg. Η διπλή μέση γίνεται το βασικό του χαρακτηριστικό και δίνει στο τζιν μια πιο ιδιαίτερη αισθητική χωρίς να το κάνει δύσκολο στους συνδυασμούς.

Αυτό άλλωστε φαίνεται και στη συνολική κατεύθυνση της καμπάνιας. Τα jeans συνδυάζονται με δομημένα σακάκια, καρό μοτίβα και military επιρροές, αλλά και με πιο θηλυκές λεπτομέρειες όπως βολάν, μπαλαρίνες και παπούτσια με τακούνι. Η denim συλλογή δεν προσπαθεί λοιπόν να σου δώσει μία συγκεκριμένη «στολή», αλλά διαφορετικούς τρόπους να κάνεις το ίδιο τζιν δικό σου.

Το Jeans Fit Guide ακολουθεί τον δικό σου ρυθμό

Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Jeans Fit Guide. Δεν παρουσιάζει το denim σαν ένα κομμάτι που περιμένει την κατάλληλη περίσταση. Το βάζει μέσα σε μια κανονική ημέρα, με βιασύνη, δουλειές, εξόδους, μικρά απρόοπτα και αλλαγές σχεδίων.

Γιατί το καλό τζιν δεν χρειάζεται να εντυπωσιάζει με το ζόρι. Χρειάζεται να φοριέται πολύ, να συνδυάζεται εύκολα και να προσαρμόζεται σε εσένα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει το νέο Jeans Fit Guide της Stradivarius.