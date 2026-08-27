Σύνοψη ειδήσεων:

Η LG Electronics θα παρουσιάσει τη σειρά AI τηλεοράσεων του 2026 στην IFA 2026, προσφέροντας μια ανώτερη εμπειρία που βασίζεται στον βραβευμένο α11 AI Processor Gen3, σε εξατομικευμένο περιεχόμενο AI και στην ασφάλεια LG Shield.

Η σειρά AI τηλεοράσεων της LG για το 2026 διευρύνει την εμπειρία θέασης, προσφέροντας εξαιρετικά εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου και διαισθητικές, προσανατολισμένες στον χρήστη λειτουργίες, προσαρμοσμένες στις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός.

Το LG Shield, το οποίο τιμήθηκε στα CES 2026 Innovation Awards στην κατηγορία Cybersecurity, αξιοποιεί επτά βασικές τεχνολογίες ασφαλείας για την προστασία των AI τηλεοράσεων της LG και των δεδομένων των χρηστών.

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει την απόλυτη εμπειρία AI TV με τη σειρά AI τηλεοράσεων του 2026, στην IFA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο της Γερμανίας από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Οι AI τηλεοράσεις της LG είναι κάτι περισσότερο από απλές οθόνες. Αποτελούν εξατομικευμένες πλατφόρμες ψυχαγωγίας που αναγνωρίζουν τους χρήστες, κατανοούν το πλαίσιο χρήσης και προτείνουν προληπτικά εφαρμογές, εκπομπές, ρυθμίσεις και πολλά άλλα.

Ο βραβευμένος α11 AI Processor Gen3 αναβαθμίζει εικόνα και ήχο

Η σειρά AI τηλεοράσεων της LG για το 2026 βασίζεται στον α11 AI Processor Gen3, τον ισχυρότερο επεξεργαστή AI της LG για τηλεοράσεις, ο οποίος υποστηρίζει τις εξελιγμένες τεχνολογίες βελτίωσης της ποιότητας εικόνας. Ο εξελιγμένος επεξεργαστής, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη φετινή σειρά LG OLED evo, φέρνει πλέον τις προηγμένες δυνατότητες βελτίωσης εικόνας και στις εξαιρετικά μεγάλες τηλεοράσεις Micro RGB evo της LG.

Ο α11 AI Processor Gen3 προσφέρει ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία βίντεο, με 5,6 φορές υψηλότερη απόδοση NPU*, καθώς και ενισχυμένες δυνατότητες CPU και GPU.

Παράλληλα, υποστηρίζει το AI Dual 4K Upscaling, συνδυάζοντας δύο μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για τη μετατροπή περιεχομένου χαμηλότερης ανάλυσης σε πιο ευκρινή και καθαρή ποιότητα 4K. Επιπλέον, αναβαθμίζει τον ήχο σε κινηματογραφικό Virtual 11.1.2 καναλιών μέσω του AI Sound Pro.

Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας του α11 AI Processor αναγνωρίστηκε και από το Tom’s Guide, το οποίο τον τίμησε στα AI Awards 2026. Σύμφωνα με το Tom’s Guide, το βραβείο αναγνωρίζει «τα καλύτερα προϊόντα AI που επιλύουν πρακτικά προβλήματα, αντί να βασίζονται απλώς στη διαφημιστική προβολή». Επαινώντας την ικανότητα του επεξεργαστή να μειώνει το color banding (διαβαθμίσεις/λωρίδες χρώματος), το Tom’s Guide σημείωσε ότι, ενώ στις περισσότερες άλλες τηλεοράσεις που συγκρίθηκαν το κόκκινο φως εμφανιζόταν σε λωρίδες, η LG OLED απέδιδε τη σκηνή με φυσικό τρόπο.

Βελτιώνοντας την καθημερινότητα μέσω εξατομικευμένης AI

Πέρα από τη βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας, οι AI τηλεοράσεις της LG προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης μέσω εξατομικευμένων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης .Η σειρά του 2026 ενσωματώνει μια σειρά από AI λειτουργίες σχεδιασμένες με επίκεντρο τον χρήστη, ώστε η καθημερινή παρακολούθηση να γίνεται πιο εύκολη και πιο εξατομικευμένη:

Voice ID: Αναγνωρίζει τη φωνή του χρήστη και μεταβαίνει στο προσωπικό του προφίλ, παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου με βάση το ιστορικό θέασης και τις προτιμήσεις του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης ρωτήσει: «Έχεις να μου προτείνεις κάποια ταινία;», το Voice ID απαντά με εξατομικευμένες προτάσεις που ταιριάζουν στο κινηματογραφικό του γούστο.

AI Chatbot: Κατανοεί περιγραφές προβλημάτων που σχετίζονται με την παρακολούθηση τηλεόρασης, διατυπωμένες με φυσική γλώσσα, και παρουσιάζει τις κατάλληλες λύσεις. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης πει «Η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή», το AI Chatbot εντοπίζει την ακριβή ρύθμιση που προκαλεί το πρόβλημα και καθοδηγεί τον χρήστη βήμα προς βήμα για την επίλυσή του.

AI Concierge: Αναλύει το ιστορικό και τις συνήθειες θέασης του χρήστη, ώστε να προτείνει προληπτικά περιεχόμενο, όρους αναζήτησης και σχετικές λειτουργίες στο webOS 26.Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω του κουμπιού AI στο τηλεχειριστήριο και εμφανίζει τις πληροφορίες σε μια εύχρηστη μορφή καρτών, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να απομακρυνθεί από αυτό που παρακολουθεί.

LG Shield: Ισχυρή ασφάλεια με προστασία πολλαπλών επιπέδων

Κάθε εμπειρία στις AI τηλεοράσεις της LG προστατεύεται από το LG Shield, το ιδιόκτητο και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας της LG για το webOS. Για την προστασία των πληροφοριών και της ιδιωτικότητας των χρηστών, το LG Shield αξιοποιεί επτά βασικές τεχνολογίες ασφαλείας: Ασφαλείς αλγόριθμους, ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, ασφαλή μετάδοση δεδομένων, έλεγχο ταυτότητας χρήστη , διασφάλιση ακεραιότητας λογισμικού, ασφαλείς ενημερώσεις και εντοπισμό συμβάντων ασφαλείας. Αυτή η πολυεπίπεδη άμυνα έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών και τα συστήματα των τηλεοράσεων από απειλές όπως διαρροές δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κακόβουλες παρεμβάσεις.

Το LG Shield, το οποίο τιμήθηκε στα CES 2026 Innovation Awards στην κατηγορία Cybersecurity, επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες των AI τηλεοράσεων της LG με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. Επιπλέον, οι AI τηλεοράσεις της LG προσφέρουν έως και πέντε χρόνια δωρεάν αναβαθμίσεων του webOS, συμβάλλοντας στη διαρκή εξέλιξη της εμπειρίας χρήσης και παρέχοντας πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες λειτουργίες που κυκλοφορούν μετά την αγορά.

Ζήστε την εμπειρία των LG AI TVs στην IFA 2026

«Δεσμευόμαστε να φέρουμε την επόμενη γενιά οικιακής ψυχαγωγίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη σε όλους, διασφαλίζοντας ότι ολόκληρη η σειρά τηλεοράσεών μας προσφέρει μια πραγματικά AI TV εμπειρία», δήλωσε ο Park Hyoung-sei, πρόεδρος της LG Media Entertainment Solution Company. «Από την ποιότητα εικόνας και την ασφάλεια έως τις εξαιρετικά εξατομικευμένες εμπειρίες χρήστη, κάθε λειτουργία που βασίζεται στην AI έχει σχεδιαστεί για να εμπλουτίζει και να διευρύνει όσα μπορείτε να κάνετε με μια τηλεόραση LG — και η IFA 2026 είναι το σημείο όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν αυτές τις καινοτομίες στην πράξη».

Οι επισκέπτες στο περίπτερο της LG, Hall 18 στο Messe Berlin, θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία των LG AI TV καθ’ όλη τη διάρκεια της IFA 2026.