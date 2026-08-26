Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 10 πράγματα που νομίζουμε ότι κάνουμε για το καλό του, αλλά μπορεί να τον ενοχλούν

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 10 πράγματα που νομίζουμε ότι κάνουμε για το καλό του, αλλά μπορεί να τον ενοχλούν

Τον αγαπάς, τον φροντίζεις και κατά πάσα πιθανότητα του μιλάς σαν να είναι κανονικό μέλος της οικογένειας. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το μικρό πρόβλημα είναι ότι συχνά ερμηνεύεις τις ανάγκες του με ανθρώπινα κριτήρια. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, αξίζει να κοιτάξεις λίγο διαφορετικά κάποιες από τις πιο συνηθισμένες κινήσεις αγάπης.

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου και αγκαλιές που δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτες

Τον σφίγγεις στην αγκαλιά σου

Για εσένα είναι αγάπη. Για αρκετούς σκύλους όμως η αγκαλιά λειτουργεί σαν περιορισμός και μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.

Τον χαϊδεύεις δυνατά στο κεφάλι

Το χέρι που κατεβαίνει από πάνω του μπορεί να τον κάνει να σκύψει ή να απομακρυνθεί. Πολλοί σκύλοι προτιμούν χάδια στο στήθος, στους ώμους ή στο πλάι του λαιμού.

Τον κοιτάζεις επίμονα στα μάτια

Το κάνεις επειδή λιώνεις. Εκείνος όμως μπορεί να εκλάβει το επίμονο βλέμμα ως απειλή, ιδιαίτερα αν δεν αισθάνεται ασφαλής.

Δεν τον αφήνεις να μυρίζει στη βόλτα

Θες να περπατήσει, όχι να εξετάσει κάθε γωνία για πέντε λεπτά. Μόνο που η όσφρηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της νοητικής του διέγερσης. Οι πιο χαλαρές βόλτες όπου έχει χρόνο να μυρίσει προσφέρουν ουσιαστικό εμπλουτισμό.

Όταν η καλή πρόθεση γίνεται πίεση

Τον αναγκάζεις να χαιρετήσει κόσμο

Δεν χρειάζεται κάθε σκύλος να αγαπά κάθε άνθρωπο ή άλλο σκύλο. Αν τραβιέται πίσω, το σωστό είναι να του δώσεις χώρο και όχι να επιμένεις για να «κοινωνικοποιηθεί».

Τον μαλώνεις όταν φοβάται ή αγχώνεται

Οι φωνές και οι τιμωρητικές μέθοδοι μπορούν να αυξήσουν το στρες. Η American Veterinary Society of Animal Behavior συστήνει μεθόδους βασισμένες στην επιβράβευση και όχι σε αποτρεπτικές πρακτικές.

Τον ντύνεις επειδή είναι χαριτωμένος

Ένα ρούχο για πραγματική προστασία είναι διαφορετική υπόθεση. Τα κοστούμια όμως αποκλειστικά για φωτογραφίες ή διασκέδαση μπορεί να περιορίζουν ή να στρεσάρουν ένα ζώο που δεν τα ανέχεται.

Συνεχίζεις τα χάδια ενώ απομακρύνεται

Γλείφει τα χείλη του, γυρίζει το κεφάλι, χασμουριέται ή κατεβάζει τα αυτιά; Αυτές μπορεί να είναι ενδείξεις δυσφορίας και όχι «νάζια». Η σωματική γλώσσα λέει πολλά.

Τον πειράζεις για παιχνίδι

Το να του τραβάς κάτι, να τον ενοχλείς επίμονα ή να προκαλείς αντίδραση επειδή «κάνει πλάκα» μπορεί για εκείνον να μην είναι καθόλου αστείο.

Θεωρείς ότι αφού δεν αντιδρά, περνάει καλά

Ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο. Ένας σκύλος μπορεί απλώς να ανέχεται κάτι. Η ακινησία, το γύρισμα του κεφαλιού ή το χαμήλωμα του σώματος θέλουν παρατήρηση.

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου είναι καλή αφορμή να τον ακούσεις

Τελικά, αγάπη δεν είναι μόνο να δίνεις στον σκύλο σου όσα εσύ θεωρείς όμορφα. Είναι να ανακαλύπτεις τι απολαμβάνει πραγματικά εκείνος. Αυτή ίσως είναι και η καλύτερη υπενθύμιση που μπορεί να σου αφήσει η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου. Να τον αγαπάς λίγο περισσότερο στη δική του γλώσσα και λίγο λιγότερο στη δική σου.