Κάπου ανάμεσα στις ατελείωτες skincare ρουτίνες, στα trends που σου λένε τι πρέπει να αλλάξεις πάνω σου και στην πίεση να δείχνεις συνεχώς λίγο πιο «τέλεια», η περιποίηση σώματος κινδυνεύει να γίνει ακόμη μία υποχρέωση. Κι όμως, τα Body Butters μπορούν να είναι ακριβώς το αντίθετο. Μια μικρή στιγμή μέσα στη μέρα σου που δεν έχει στόχο να διορθώσει το σώμα σου, αλλά απλώς να το φροντίσει. Αυτή τη φιλοσοφία επαναφέρει στο προσκήνιο η The Body Shop με την ανανεωμένη σειρά της.

Body Butters με την πλούσια υφή που θέλεις

Αν έχεις χρησιμοποιήσει Body Butter στο παρελθόν, ξέρεις ότι το βασικό ζητούμενο είναι απλό. Θέλεις πλούσια υφή, αλλά όχι εκείνη την ενοχλητική λιπαρότητα που σε κάνει να περιμένεις πριν ντυθείς. Η νέα φόρμουλα των Body Butters έχει σχεδιαστεί ώστε να απλώνεται εύκολα, να απορροφάται χωρίς λευκά υπολείμματα και να προσφέρει ενυδάτωση που φτάνει έως και τις 72 ώρες. Εξαίρεση αποτελεί το Hemp Body Butter, που προσφέρει ενυδάτωση για 48 ώρες. Και ναι, η επιλογή έχει σημασία, γιατί η ίδια κρέμα δεν ταιριάζει απαραίτητα σε κάθε επιδερμίδα.

Ένα Body Butter για κάθε διάθεση και επιδερμίδα

Η σειρά περιλαμβάνει 11 επιλογές, από πιο ανάλαφρες υφές μέχρι πλούσια balms. Αν η επιδερμίδα σου είναι κανονική προς ξηρή, μπορείς να κινηθείς ανάμεσα στα Satsuma, Strawberry, Mango, Almond Milk, British Rose, Coconut, Grapefruit και Moringa. Αν χρειάζεσαι πιο εντατική θρέψη, το Shea και το Hemp απευθύνονται στην πολύ ξηρή επιδερμίδα, ενώ το Olive αποτελεί επιλογή για ξηρό δέρμα.

Και κάπου εδώ μπαίνει και το άρωμα. Φράουλα, καρύδα, mango, εσπεριδοειδή, τριαντάφυλλο ή πιο ζεστές νότες από shea. Γιατί η περιποίηση δεν χρειάζεται μόνο να λειτουργεί. Επιτρέπεται και να την απολαμβάνεις.

Περιποίηση σώματος χωρίς άλλη μια απαίτηση

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας σειράς δεν βρίσκεται μόνο μέσα στη συσκευασία της. Η The Body Shop επιστρέφει στην ιδέα του «Reclaim Your Body», που συνδέεται με τη φιλοσοφία της ιδρύτριάς της Anita Roddick. Σε μια εποχή όπου το σώμα αντιμετωπίζεται συχνά σαν project που χρειάζεται αδιάκοπη βελτίωση, η αυτοφροντίδα μπορεί να γίνει κάτι πολύ πιο απλό.

Να βάλεις το αγαπημένο σου Body Butter, να νιώσεις την επιδερμίδα σου απαλή και να συνεχίσεις τη μέρα σου. Χωρίς άλλο ένα checklist τελειότητας. Απλώς με λίγη περισσότερη φροντίδα και λίγο λιγότερη πίεση.