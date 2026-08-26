Καύσωνας και χρόνια νοσήματα: 5 παθήσεις που μπορεί να επιβαρυνθούν από τη ζέστη

Καύσωνας και χρόνια νοσήματα: 5 παθήσεις που μπορεί να επιβαρυνθούν από τη ζέστη

Για έναν υγιή άνθρωπο, μια ημέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να σημαίνει έντονη δυσφορία, κούραση και ανάγκη για περισσότερη ξεκούραση. Για κάποιον όμως που ζει με ένα χρόνιο νόσημα, ο καύσωνας μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική δοκιμασία για τον οργανισμό.

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα συνδέουν τις υψηλές θερμοκρασίες με επιδείνωση καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, μεταβολικών και άλλων χρόνιων παθήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η επιβάρυνση μπορεί να γίνει τόσο έντονη ώστε να αυξηθεί ο κίνδυνος επείγουσας νοσηλείας ή ακόμη και θανάτου.

Ο λόγος είναι ότι όταν κάνει πολλή ζέστη, το σώμα καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σε ασφαλή επίπεδα. Η διαδικασία αυτή επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος, την ενυδάτωση και τη λειτουργία σημαντικών οργάνων, όπως η καρδιά και τα νεφρά. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητικό όταν ο οργανισμός αντιμετωπίζει ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας.

Αρθρίτιδα

Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία μπορεί να κάνει πιο έντονη την καθημερινότητα ανθρώπων που έχουν οστεοαρθρίτιδα ή ουρική αρθρίτιδα.

Πόνος, πρήξιμο και φλεγμονή στις αρθρώσεις ενδέχεται να γίνουν περισσότερο αισθητά τις ζεστές ημέρες. Στην περίπτωση της ουρικής αρθρίτιδας υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας που χρειάζεται προσοχή. Η αφυδάτωση μπορεί να συμβάλει στη συσσώρευση ουρικού οξέος και να κάνει τις κρίσεις εντονότερες.

Άσθμα και ΧΑΠ

Η ζέστη δεν δυσκολεύει μόνο όσους νιώθουν ότι δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να επηρεάσει άμεσα και την αναπνοή.

Σε ανθρώπους με άσθμα ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, η υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία μπορούν να προκαλέσουν στένωση των αεραγωγών και να αυξήσουν τον κίνδυνο έξαρσης των συμπτωμάτων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα η ποιότητα του αέρα μπορεί να επιδεινωθεί. Ρύποι, αυξημένο όζον, μούχλα και ακάρεα αποτελούν επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες για ένα ήδη ευαίσθητο αναπνευστικό σύστημα.

Λύκος

Οι πολύ ζεστές ημέρες φαίνεται ότι μπορεί να συνδέονται και με περισσότερες εξάρσεις του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου.

Πόνος στις αρθρώσεις, πρήξιμο, έντονη κόπωση και δερματικά εξανθήματα είναι μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να επιδεινωθούν. Την ίδια στιγμή, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα, γι’ αυτό και η σωστή αντηλιακή προστασία έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μελέτη του 2020, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.200 ασθενείς, διαπίστωσε ότι εξάρσεις που αφορούσαν το δέρμα, τις αρθρώσεις και αιματολογικά προβλήματα εμφανίζονταν συχνότερα όταν οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης περισσότερους πόνους στις αρθρώσεις σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.

Διαβήτης

Για ένα άτομο με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, οι ημέρες καύσωνα απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στη ρύθμιση του σακχάρου.

Η ζέστη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο απορροφάται η ινσουλίνη από τον οργανισμό. Όταν η απορρόφηση γίνεται γρηγορότερα, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας.

Από την άλλη πλευρά, η απώλεια υγρών και η αφυδάτωση μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Γι’ αυτό, κατά τις πολύ ζεστές ημέρες χρειάζεται μεγαλύτερη επαγρύπνηση και συχνότερος έλεγχος του σακχάρου.

Καρδιακές παθήσεις

Η καρδιά είναι ένα από τα όργανα που καλούνται να εργαστούν περισσότερο όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει σημαντικά.

Για να αποβάλει θερμότητα, ο οργανισμός αυξάνει τη ροή του αίματος προς το δέρμα. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά πρέπει να δουλέψει πιο έντονα, κάτι που για έναν άνθρωπο με στεφανιαία νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να αποτελέσει σοβαρή επιβάρυνση.

Σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή επιδείνωσης της καρδιακής λειτουργίας. Η αφυδάτωση κάνει την κατάσταση ακόμη πιο απαιτητική, ιδιαίτερα για ανθρώπους που λαμβάνουν διουρητικά, αφού μπορεί να επιβαρύνει τόσο την καρδιά όσο και τους νεφρούς.

Η ζέστη δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο

Ο καύσωνας δεν αποτελεί απλώς μια εποχική ενόχληση. Για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον στρεσογόνος παράγοντας για έναν οργανισμό που ήδη έχει να διαχειριστεί αυξημένες απαιτήσεις.

Γι’ αυτό η επαρκής ενυδάτωση, η αποφυγή της έντονης έκθεσης στη ζέστη και στον ήλιο και η στενότερη παρακολούθηση των συμπτωμάτων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τις ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ένα χρόνιο νόσημα παρουσιάζει επιδείνωση, η επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.