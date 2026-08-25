Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε 30 και γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Χρήστο Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε 30 και γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Χρήστο Μάστορα

Τα 30ά της γενέθλια γιόρτασε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έχοντας κοντά της ανθρώπους που αγαπά και θέλησε να μοιραστεί στιγμές από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram stories της, το μοντέλο έδωσε μια μικρή γεύση από το πάρτι που διοργάνωσε για τη συμπλήρωση των 30 χρόνων της.

Τα αγαπημένα της πρόσωπα ήταν στο πλευρό της

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν τα αδέρφια της, αλλά και ο σύντροφός της, Χρήστος Μάστορας, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η γιορτή στήθηκε σε εξωτερικό χώρο, δίπλα σε πισίνα, δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό για τη βραδιά.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση και η τούρτα γενεθλίων

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επέλεξε για τα γενέθλιά της ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, την οποία στόλιζαν αλυσίδες, δίνοντας ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εμφάνισή της.

Φυσικά, από το πάρτι δεν έλειψε η τούρτα. Το μοντέλο έσβησε τα πολλά κεράκια πάνω σε μια μεγάλη τούρτα διακοσμημένη με κόκκινα φρούτα, έχοντας γύρω της τους δικούς της ανθρώπους σε μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της βραδιάς.