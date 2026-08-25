Τα 30ά της γενέθλια γιόρτασε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έχοντας κοντά της ανθρώπους που αγαπά και θέλησε να μοιραστεί στιγμές από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram stories της, το μοντέλο έδωσε μια μικρή γεύση από το πάρτι που διοργάνωσε για τη συμπλήρωση των 30 χρόνων της.
Τα αγαπημένα της πρόσωπα ήταν στο πλευρό της
Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν τα αδέρφια της, αλλά και ο σύντροφός της, Χρήστος Μάστορας, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η γιορτή στήθηκε σε εξωτερικό χώρο, δίπλα σε πισίνα, δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό για τη βραδιά.
Η εντυπωσιακή εμφάνιση και η τούρτα γενεθλίων
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επέλεξε για τα γενέθλιά της ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, την οποία στόλιζαν αλυσίδες, δίνοντας ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εμφάνισή της.
Φυσικά, από το πάρτι δεν έλειψε η τούρτα. Το μοντέλο έσβησε τα πολλά κεράκια πάνω σε μια μεγάλη τούρτα διακοσμημένη με κόκκινα φρούτα, έχοντας γύρω της τους δικούς της ανθρώπους σε μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της βραδιάς.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
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