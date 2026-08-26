Τι να πιεις μετά το φαγητό όταν έχει ζέστη και τι μπορεί να σου φέρει περισσότερο φούσκωμα

Τι να πιεις μετά το φαγητό όταν έχει ζέστη και τι μπορεί να σου φέρει περισσότερο φούσκωμα

Τις ημέρες που η θερμοκρασία ανεβαίνει, ένα παγωμένο ρόφημα μοιάζει σχεδόν απαραίτητο. Μετά το φαγητό, όμως, δεν ξεδιψούν όλα τα ποτά με τον ίδιο τρόπο και κυρίως δεν αντιδρά το πεπτικό μας σύστημα το ίδιο σε κάθε επιλογή.

Κάποια ροφήματα μπορούν να βοηθήσουν στην ενυδάτωση και να κάνουν πιο άνετη την περίοδο μετά το γεύμα. Άλλα μπορεί να φέρουν περισσότερο φούσκωμα, δυσπεψία ή να επιβαρύνουν την όξινη παλινδρόμηση.

Η διαιτολόγος Jennifer Lefton, σε άρθρο του Verywell Health, εξηγεί ότι δεν υπάρχει μία επιλογή που να λειτουργεί το ίδιο για όλους. Η αντίδραση εξαρτάται από το πεπτικό σύστημα και τα συμπτώματα που εμφανίζει κάθε άνθρωπος. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα ροφήματα αποτελούν συνήθως πιο ήπιες επιλογές, ειδικά το καλοκαίρι που αυξάνονται και οι ανάγκες του οργανισμού για υγρά.

Το απλό νερό δύσκολα χάνει την πρώτη θέση

Δεν χρειάζεται να αναζητήσεις κάποιο ιδιαίτερο ή εξεζητημένο ρόφημα. Το νερό παραμένει μία από τις καλύτερες επιλογές μετά το φαγητό, καθώς υποστηρίζει τη διαδικασία της πέψης και βοηθά την τροφή να κινηθεί φυσιολογικά μέσα στο πεπτικό σύστημα.

Παράλληλα, σε ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών για ενυδάτωση.

Αλκαλικό, οξυγονωμένο ή απιονισμένο νερό δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο επιπλέον πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση. Όσο για το νερό με λεμόνι, μπορεί να είναι δροσιστικό, όμως η οξύτητά του ενδέχεται να ενοχλήσει όσους εμφανίζουν συχνά καούρες ή παλινδρόμηση.

Τζίντζερ και χαμομήλι όταν το στομάχι διαμαρτύρεται

Αν μετά το γεύμα αισθάνεσαι φούσκωμα, ναυτία ή δυσπεψία, ένα αφέψημα μπορεί να αποτελέσει πιο ήπια επιλογή.

Το τζίντζερ και το χαμομήλι συνδέονται με την ανακούφιση τέτοιων ενοχλήσεων και δεν χρειάζεται να τα πίνεις ζεστά μέσα στον Αύγουστο. Μπορείς να τα αφήσεις να κρυώσουν και να τα καταναλώσεις ως δροσερά ροφήματα, με ή χωρίς ζάχαρη.

Το πράσινο, το μαύρο και το oolong τσάι αποτελούν επίσης ενδιαφέρουσες επιλογές, καθώς μπορεί να συμβάλουν στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.

Τι γίνεται αν έχεις παλινδρόμηση

Όταν το πρόβλημα είναι η όξινη παλινδρόμηση, ακόμη και η περιεκτικότητα ενός ροφήματος σε λιπαρά μπορεί να παίξει ρόλο.

Το γάλα με χαμηλά λιπαρά ή ένα φυτικό ρόφημα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη μπορεί να είναι πιο ήπιο για τον οισοφάγο. Αντίθετα, τα πιο λιπαρά γάλατα ενδέχεται να κάνουν τα συμπτώματα εντονότερα.

Αν θέλεις χυμό, έχει σημασία και η οξύτητά του. Χυμοί όπως εκείνοι από καρότο, σέλινο ή καρπούζι μπορεί να γίνουν καλύτερα ανεκτοί από πιο όξινες επιλογές, όπως ο χυμός πορτοκαλιού ή γκρέιπφρουτ.

Κεφίρ και kombucha βοηθούν περισσότερο σε βάθος χρόνου

Τα ζυμωμένα ροφήματα έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και όχι άδικα. Το κεφίρ και η kombucha περιέχουν ζυμωμένους μικροοργανισμούς και μπορεί να υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Ωστόσο, δεν αποτελούν απαραίτητα τη λύση για εκείνη ακριβώς τη στιγμή που νιώθεις βαρύ το στομάχι σου μετά το φαγητό. Η πιθανή ωφέλειά τους αφορά περισσότερο τη συνολική και μακροπρόθεσμη υποστήριξη του εντέρου.

Ποια ροφήματα χρειάζονται περισσότερη προσοχή

Αν έχεις ευαισθησία στην παλινδρόμηση ή συχνή δυσπεψία, ο καφές, το αλκοόλ, τα ανθρακούχα αναψυκτικά και οι χυμοί εσπεριδοειδών μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι μετά το γεύμα.

Το αλκοόλ μπορεί να ερεθίσει το στομάχι, ενώ η καφεΐνη, η υψηλή οξύτητα και το ανθρακικό μπορούν να εντείνουν το φούσκωμα ή τα συμπτώματα της παλινδρόμησης.

Τελικά, η πιο απλή επιλογή παραμένει και μία από τις πιο αποτελεσματικές. Λίγο νερό και ένας ήρεμος περίπατος 15 με 20 λεπτών μετά το φαγητό μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μειωθεί το αίσθημα βάρους και να κινηθεί καλύτερα η πέψη.

Μόνο που μέσα στον καύσωνα υπάρχει ένας αυτονόητος κανόνας. Το περπάτημα μπορεί να περιμένει μέχρι να υποχωρήσει η έντονη ζέστη.