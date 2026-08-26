Η φανουρόπιτα που αξίζει να δοκιμάσεις: Συνταγή με πετιμέζι και κάρδαμο

Η φανουρόπιτα που αξίζει να δοκιμάσεις: Συνταγή με πετιμέζι και κάρδαμο

Κάθε Αύγουστο, η κουζίνα γεμίζει με γνώριμες μυρωδιές και αναμνήσεις από την παραδοσιακή φανουρόπιτα. Η κλασική συνταγή παρασκευάζεται συνήθως με επτά ή εννέα νηστίσιμα υλικά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να της δώσουμε μια πιο δημιουργική και αρωματική πινελιά.

Σε αυτή την εκδοχή, το πετιμέζι προσφέρει βαθιά, μεστή γλύκα, ενώ το κάρδαμο χαρίζει ένα ιδιαίτερο άρωμα που ταιριάζει υπέροχα με την κανέλα, το γαρίφαλο και το πορτοκάλι. Τα καρύδια και τα αποξηραμένα σύκα ολοκληρώνουν τη συνταγή, δημιουργώντας μια φανουρόπιτα πλούσια, ζουμερή και διαφορετική από τις συνηθισμένες.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

½ φλιτζάνι πετιμέζι

½ φλιτζάνι ζάχαρη

4 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο κάρδαμο

½ κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο

1 φλιτζάνι καβουρδισμένα και χοντροκομμένα καρύδια

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένα αποξηραμένα σύκα

Πώς θα ετοιμάσεις τη φανουρόπιτα

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Λαδώνεις καλά ένα ταψί ή μια στρογγυλή φόρμα και πασπαλίζεις, αν θέλεις, με λίγο αλεύρι για να ξεφορμάρεται ευκολότερα η πίτα.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη και το πετιμέζι. Ανακατεύεις καλά με σύρμα μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Κρατώντας το μπολ από κάτω, προσθέτεις τη μαγειρική σόδα μέσα στον χυμό πορτοκαλιού. Το μείγμα θα αφρίσει αμέσως, γι’ αυτό χρησιμοποίησε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο. Ρίχνεις σταδιακά τον χυμό στο μπολ και συνεχίζεις το ανακάτεμα.

Προσθέτεις την κανέλα, το γαρίφαλο, το κάρδαμο και το αλάτι. Στη συνέχεια ρίχνεις λίγο λίγο το κοσκινισμένο αλεύρι, ανακατεύοντας με μια σπάτουλα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα.

Τέλος, προσθέτεις τα καβουρδισμένα καρύδια και τα αποξηραμένα σύκα. Ανακατεύεις απαλά, ώστε να μοιραστούν σε όλο το μείγμα χωρίς να το δουλέψεις υπερβολικά.

Αδειάζεις το μείγμα στο λαδωμένο ταψί και ισιώνεις την επιφάνεια. Ψήνεις για περίπου 40 με 45 λεπτά. Επειδή κάθε φούρνος λειτουργεί διαφορετικά, ελέγχεις τη φανουρόπιτα βυθίζοντας στο κέντρο ένα ξύλινο καλαμάκι. Πρέπει να βγει καθαρό ή με ελάχιστα υγρά ψίχουλα.

Αφήνεις την πίτα να κρυώσει καλά πριν την κόψεις, καθώς όσο είναι ζεστή παραμένει αρκετά μαλακή.

Μια διαφορετική εκδοχή της παράδοσης

Το πετιμέζι δίνει στη φανουρόπιτα πιο σκούρο χρώμα και πλούσια γεύση, χωρίς να την κάνει υπερβολικά γλυκιά. Παράλληλα, το κάρδαμο προσθέτει μια διακριτική, ζεστή και ελαφρώς λεμονάτη νότα, η οποία αναδεικνύει το άρωμα του πορτοκαλιού.

Τα αποξηραμένα σύκα προσφέρουν φυσική γλυκύτητα και πιο γεμάτη υφή, ενώ τα καβουρδισμένα καρύδια προσθέτουν την απαραίτητη τραγανότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια μυρωδάτη και ζουμερή φανουρόπιτα, η οποία σέβεται τον νηστίσιμο χαρακτήρα της παραδοσιακής συνταγής, αλλά αποκτά μια πιο σύγχρονη γευστική ταυτότητα.

Καλή απόλαυση!