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Η διευρυμένη λύση Fit & Max της LG Electronics, η οποία πλέον καλύπτει ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και πλυντήρια πιάτων, θα παρουσιαστεί στην IFA 2026.

Το «Fit Space» επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των συσκευών στον χώρο του σπιτιού, ενώ το «Max Life» προσφέρει τη χωρητικότητα και τις επιδόσεις που χρειάζονται οι καταναλωτές.

Η επέκταση αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια της LG να καθιερώσει το Fit & Max ως ένα κοινό πλαίσιο λύσεων για ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο οικιακών συσκευών.

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τη διευρυμένη Fit & Max Solution στην IFA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο της Γερμανίας, από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Η προσέγγιση «Fit Space, Max Life», η οποία εφαρμόστηκε αρχικά σε επιλεγμένα μοντέλα ψυγείων, επεκτείνεται πλέον στα πλυντήρια ρούχων, τα στεγνωτήρια και τα πλυντήρια πιάτων.

Η LG θα παρουσιάσει τις τρεις κατηγορίες προϊόντων μαζί, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο Fit & Max Solution στο περίπτερό της στην IFA. Οι συσκευές θα εκτίθενται σε χώρους που αναπαριστούν κομψές και σύγχρονες κουζίνες και χώρους πλυντηρίου, παρουσιάζοντας πώς η λύση Fit & Max επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των συσκευών στο σπίτι, χωρίς συμβιβασμούς στη χωρητικότητα ή στις επιδόσεις που χρειάζονται οι καταναλωτές.

Fit Space, Max Life

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι χώροι διαβίωσης γίνονται ολοένα και πιο compact, ενώ οι απαιτήσεις από τις οικιακές συσκευές συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα που αξιοποιούν πιο έξυπνα τον διαθέσιμο χώρο, εκτελούν τις εργασίες πιο αποτελεσματικά και κάνουν τις καθημερινές συνήθειες πιο απλές και πιο εύκολες. Παράλληλα, το κόστος της ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν ολοένα και σημαντικότερα κριτήρια αγοράς.

Παραδοσιακά, όταν επέλεγαν μια οικιακή συσκευή, οι καταναλωτές έπρεπε να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο προτεραιότητες: να βρουν ένα μοντέλο που να χωρά στον διαθέσιμο χώρο και ταυτόχρονα να καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες. Η λύση Fit & Max της LG συνδυάζει αυτές τις δύο ανάγκες, ώστε οι καταναλωτές να μην χρειάζεται πλέον να επιλέγουν ανάμεσα στη σωστή εφαρμογή στον χώρο και στις επιδόσεις του προϊόντος.

Το «Fit Space», που συνδυάζει ευελιξία στην εγκατάσταση με καινοτομία στον σχεδιασμό, επιτρέπει στις συσκευές να εντάσσονται φυσικά στο περιβάλλον τους. Ειδικοί μηχανισμοί πόρτας και μεντεσέδων, καθώς και συστήματα εγκατάστασης, συμβάλλουν στον περιορισμό των αντιαισθητικών κενών και των περιττών προεξοχών, δημιουργώντας μια πιο κομψή εμφάνιση και έναν πιο ενιαίο και λειτουργικό χώρο.

Το «Max Life» διασφαλίζει ότι η σωστή εφαρμογή στον χώρο δεν σημαίνει συμβιβασμούς στην εμπειρία χρήσης. Κάθε συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί στο μέγιστο το αποτύπωμά της, προσφέροντας τη χωρητικότητα, τις βασικές επιδόσεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης που περιμένουν οι καταναλωτές.

Μαζί, τα Fit Space και Max Life βοηθούν τους καταναλωτές να αξιοποιούν καλύτερα τον χώρο διαβίωσής τους, χωρίς να θυσιάζουν τις επιδόσεις ή την ευκολία.

Ψυγεία: Προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής σας, μεγιστοποιούν τη φρεσκάδα

Συνδυάζοντας την τεχνολογία Zero Clearance με τον σχεδιασμό Thin Door της LG και την επίπεδη εξωτερική επιφάνεια, τα ψυγεία Fit & Max μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς δίπλα στον τοίχο ή στα παρακείμενα ντουλάπια, προσφέροντας μια κομψή εμφάνιση. Ο σχεδιασμός των ψυγείων Fit & Max, που αξιοποιεί έξυπνα τον διαθέσιμο χώρο και ενσωματώνεται αρμονικά στο περιβάλλον, χάρισε στην LG διακρίσεις στα iF Design Award 2026 και Red Dot Award 2026[1].

Στο εσωτερικό, τα Dual FRESHConverter+™ και Full Convert Drawer™ προσφέρουν έως και τρεις ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν τις συνθήκες αποθήκευσης ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων.Το AI Fresh™ μαθαίνει τις συνήθειες χρήσης σε διάστημα τριών εβδομάδων και αξιοποιεί τα δεδομένα αυτά για να βελτιστοποιεί τη λειτουργία ψύξης, συμβάλλοντας σε πιο σταθερές και ομοιόμορφες συνθήκες συντήρησης.Οι επισκέπτες στο περίπτερο της LG στην IFA θα μπορούν να ενημερωθούν περισσότερο για τις ευέλικτες ρυθμίσεις θερμοκρασίας του ψυγείου στον χώρο Fit & Max Solution.

Πλυντήρια ρούχων: Προσαρμόζονται στον χώρο του πλυντηρίου σας, μεγιστοποιούν τον ποιοτικό σας χρόνο

Η LG επεκτείνει το Fit & Max σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων για τη φροντίδα των ρούχων, καλύπτοντας λύσεις για πλύσιμο, στέγνωμα και περιποίηση ενδυμάτων.Η εγκατάσταση τύπου slide-in και ο επίπεδος, minimal σχεδιασμός επιτρέπουν στις συσκευές να ευθυγραμμίζονται ομοιόμορφα με τα παρακείμενα ντουλάπια και να περιορίζουν την προεξοχή τους στον χώρο, δημιουργώντας ένα κομψό και αποδοτικό ως προς τον χώρο περιβάλλον πλυντηρίου.

Παρά τον σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο, οι συσκευές πλυντηρίου Fit & Max της LG δεν κάνουν συμβιβασμούς στη χωρητικότητα. Οι συσκευές συνδυάζουν ενισχυμένη εσωτερική κατασκευή με ακριβή έλεγχο inverter μέσω μοτέρ DD, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί και να μεγιστοποιείται ο διαθέσιμος εσωτερικός χώρος. Έτσι, είναι δυνατή η χρήση μεγαλύτερου κάδου και η επίτευξη μεγαλύτερης χωρητικότητας πλύσης χωρίς αύξηση του συνολικού αποτυπώματος της συσκευής[2].

Τα AI Wash™ και AI Dry™ ανιχνεύουν τα χαρακτηριστικά του φορτίου και προσαρμόζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις του κύκλου, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου, της ενέργειας και της προσοχής που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλύσης και στεγνώματος.

Πλυντήρια πιάτων: Προσαρμόζονται στην κουζίνα σας, μεγιστοποιούν την απόδοση καθαρισμού

Τα πλυντήρια πιάτων LG Fit & Max διαθέτουν σχεδιασμό flush-fit, ο οποίος συμβάλλει στη διατήρηση των καθαρών και συνεχόμενων γραμμών των παρακείμενων ντουλαπιών της κουζίνας. Πίσω από την ομοιόμορφη εξωτερική επιφάνεια, τα πλυντήρια πιάτων προσφέρουν τον εξαιρετικά πρακτικό κύκλο 1-hour Wash & Dry[3], καθώς και την τεχνολογία AI SenseClean™, η οποία ανιχνεύει τον βαθμό λερώματος κάθε φορτίου και βελτιστοποιεί αυτόματα την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν ταχύτερη και πιο προσαρμοσμένη φροντίδα των πιάτων, μειώνοντας το βάρος μιας απαραίτητης καθημερινής εργασίας και προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για να απολαμβάνουν τη ζωή έξω από την κουζίνα.

«Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια συσκευή που ταιριάζει στον χώρο τους και σε μία που προσφέρει τη χωρητικότητα και τις επιδόσεις που χρειάζονται», δήλωσε ο Baek Seung-tae, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company.

«Το Fit & Max συνδυάζει αυτές τις προτεραιότητες σε μία ενιαία λύση. Επεκτείνοντας αυτή την προσέγγιση σε περισσότερες κατηγορίες οικιακών συσκευών, στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που ενσωματώνονται φυσικά στο σπίτι τους, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη αξία στην καθημερινή ζωή».

Οι επισκέπτες της IFA 2026 θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη διευρυμένη Fit & Max Solution στο περίπτερο της LG, στο Hall 18 της Messe Berlin, όπου ψυγεία, λύσεις για τη φροντίδα των ρούχων και πλυντήρια πιάτων θα παρουσιαστούν μαζί, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο Fit & Max Solution.

[1] Τα βραβεία αφορούν τα μοντέλα VN3 36 ιντσών, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφώσεων με πόρτες που ανοίγουν προς τα έξω και με συρτάρια.

[2] Σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα της LG με τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. Η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 3 kg σε σύγκριση με το μοντέλο F4J8J**** (βάθος 600 mm) και κατά 2 kg σε σύγκριση με το μοντέλο F4J8V****** (βάθος 550 mm). Η πραγματική χωρητικότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

[3] Ο χρόνος της μίας ώρας αποτελεί ρύθμιση αλγορίθμου και ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον. Επίσης, όταν προστίθενται επιλογές, ο συνολικός χρόνος θα αυξηθεί.