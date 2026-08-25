Τι χρειάζεται πραγματικά ένα φοιτητικό σπίτι από την πρώτη νύχτα, ο οδηγός για γονείς πρωτοετών

Τι χρειάζεται πραγματικά ένα φοιτητικό σπίτι από την πρώτη νύχτα, ο οδηγός για γονείς πρωτοετών

Με την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, δεκάδες χιλιάδες οικογένειες μπαίνουν κάθε φθινόπωρο στη διαδικασία να στήσουν από το μηδέν ένα ανεξάρτητο νοικοκυριό. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 οι εισακτέοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαμορφώθηκαν κοντά στους 68.800, με σημαντικό μέρος αυτών να μετακινείται σε άλλη πόλη για σπουδές. Η μετακόμιση δεν είναι μόνο συναισθηματικό ορόσημο· είναι και μια πρακτική άσκηση οργάνωσης που, αν γίνει σωστά, γλιτώνει τον πρωτοετή από αγορές πανικού τις πρώτες εβδομάδες.

Το πλαίσιο φέτος είναι απαιτητικό. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι μέσες ζητούμενες τιμές φοιτητικής κατοικίας κινήθηκαν ανοδικά περίπου 5,3% σε πανελλαδικό επίπεδο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας μια μικρή γκαρσονιέρα ξεπερνά εύκολα τα 400 ευρώ τον μήνα. Με το κόστος στέγασης να «τρώει» ήδη μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού, παρά το στεγαστικό επίδομα των περίπου 90 εκατ. ευρώ που διατίθεται φέτος, ο βασικός εξοπλισμός του σπιτιού πρέπει να επιλέγεται με λογική, όχι με βιασύνη.

Το υπνοδωμάτιο είναι η πρώτη προτεραιότητα, γιατί ένας φοιτητής που κοιμάται καλά αποδίδει καλύτερα. Ένα καλό σετ σεντόνια στις σωστές διαστάσεις του κρεβατιού, μαζί με ένα διακριτικό προστατευτικό στρώματος που κρατά το στρώμα καθαρό σε ένα ενοικιαζόμενο, αποτελούν τη βάση. Δύο μαξιλάρια ύπνου και μια ζεστή κουβέρτα για τους πρώτους κρύους μήνες συμπληρώνουν το ελάχιστο και είναι προτιμότερο να επιλεγούν διπλά τεμάχια από την αρχή, ώστε να υπάρχει πάντα ένα καθαρό όσο πλένεται το άλλο.

Το μπάνιο θέλει λιγότερα πράγματα από όσα φαντάζεται κανείς, αρκεί να είναι σωστά. Ένα ζευγάρι μεγάλες και ένα ζευγάρι μικρές πετσέτες καλύπτουν την καθημερινότητα, ενώ ένα πατάκι και μια κουρτίνα ολοκληρώνουν τον χώρο χωρίς περιττά έξοδα. Ένα δεύτερο σετ σε αποθήκευση φαίνεται πολυτέλεια, αλλά αποδεικνύεται ανάγκη την πρώτη φορά που κάτι δεν προλαβαίνει να στεγνώσει.

Η κουζίνα είναι το σημείο όπου οι περισσότεροι γονείς είτε υπερβάλλουν είτε ξεχνούν τα βασικά. Το ζητούμενο δεν είναι εξοπλισμός εστιατορίου, αλλά λίγα, ανθεκτικά μαγειρικά σκεύη, μια κατσαρόλα, ένα τηγάνι, ένας βραστήρας ή ένα μπρίκι, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των γευμάτων ενός φοιτητή. Ένα σετ με πιάτα και ποτήρια για τέσσερις, ακόμη κι αν ο φοιτητής μένει μόνος, αποδεικνύεται χρήσιμο μόλις εμφανιστεί η πρώτη παρέα.

Σε ένα μικρό διαμέρισμα, η οργάνωση της κουζίνας και του αποθηκευτικού χώρου κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα σπίτι που λειτουργεί και σε ένα που πνίγεται. Λίγα δοχεία, ένα καλάθι και μια ραφιέρα αξιοποιούν κάθε γωνιά και κρατούν τα λιγοστά τετραγωνικά τακτοποιημένα, χωρίς να απαιτούν επεμβάσεις σε έναν χώρο που τελικά είναι προσωρινός.

Τέλος, ο παράγοντας που συχνά υποτιμάται είναι η αίσθηση του «σπιτιού». Ένα φοιτητικό δωμάτιο γίνεται οικείο με ελάχιστες πινελιές. Ένα χαλί που ζεσταίνει το πάτωμα και ένα διακοσμητικό μαξιλάρι αρκούν για να μη μοιάζει ο χώρος με προσωρινό κατάλυμα. Για έναν δεκαοκτάχρονο που ζει για πρώτη φορά μακριά από τους δικούς του, αυτή η οικειότητα μετράει όσο και τα καθαρά πρακτικά.

Ο κανόνας που αξίζει να θυμούνται οι γονείς είναι απλός. Αγοράζουμε πρώτα ό,τι χρειάζεται από την πρώτη κιόλας νύχτα και αφήνουμε τα υπόλοιπα να προστεθούν όταν φανεί η πραγματική ανάγκη. Ένα σωστά εξοπλισμένο πρώτο σπίτι δεν είναι το πιο ακριβό, αλλά εκείνο που επιτρέπει στον πρωτοετή να επικεντρωθεί σε αυτό που πραγματικά μετράει, τις σπουδές του.