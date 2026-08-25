Ξηρή επιδερμίδα; 3 προϊόντα κάτω από 30 ευρώ που αξίζει να βάλεις στη ρουτίνα σου

Ξηρή επιδερμίδα; 3 προϊόντα κάτω από 30 ευρώ που αξίζει να βάλεις στη ρουτίνα σου

Η ξηρή επιδερμίδα δεν είναι απλώς εκείνη η ενοχλητική αίσθηση τραβήγματος που εμφανίζεται μετά το ντους. Μπορεί να γίνει τραχιά, να ξεφλουδίζει, να προκαλεί κνησμό και να δείχνει θαμπή, ειδικά όταν ο επιδερμιδικός φραγμός δεν καταφέρνει να συγκρατήσει επαρκώς την υγρασία. Και κάπου εδώ έρχεται το καλό νέο. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία για να βρεις μια σωστή ενυδατική κρέμα. Υπάρχουν πολύ καλές επιλογές κάτω από 30 ευρώ που επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτό που χρειάζεται το ξηρό δέρμα, δηλαδή ενυδάτωση, λιπίδια και υποστήριξη του επιδερμιδικού φραγμού.

Τι χρειάζεται πραγματικά η ξηρή επιδερμίδα

Όταν το δέρμα είναι ξηρό, στόχος δεν είναι απλώς να το κάνουμε να δείχνει πιο απαλό για λίγες ώρες. Χρειάζεται να περιορίσουμε την απώλεια νερού και να ενισχύσουμε τον φυσικό προστατευτικό φραγμό του.

Συστατικά όπως τα ceramides, η γλυκερίνη, το υαλουρονικό οξύ, η νιασιναμίδη και τα μαλακτικά λιπίδια μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγεις τον πολύ επιθετικό καθαρισμό και το καυτό νερό, αφού μπορούν να κάνουν το αίσθημα ξηρότητας ακόμη πιο έντονο.

Αν θέλεις μια πλούσια αλλά πρακτική κρέμα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, η CeraVe Moisturising Cream είναι από τις πιο ασφαλείς επιλογές για ξηρό έως πολύ ξηρό δέρμα.

Η σύνθεσή της περιλαμβάνει τρία απαραίτητα ceramides και υαλουρονικό οξύ, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία η τεχνολογία MVE επιτρέπει στα ενυδατικά συστατικά να απελευθερώνονται σταδιακά. Η CeraVe αναφέρει επίσης ότι η σύνθεση είναι χωρίς άρωμα και σχεδιασμένη για να βοηθά στην προστασία του επιδερμιδικού φραγμού.

Τη στιγμή του ελέγχου, η CeraVe Moisturising Cream ήταν διαθέσιμη περίπου από 13,48 ευρώ, ανάλογα φυσικά με τη συσκευασία και το κατάστημα.

Είναι μια επιλογή που ταιριάζει ιδιαίτερα αν αισθάνεσαι το δέρμα σου να «τραβάει» μετά το μπάνιο ή αν έχεις σημεία που παρουσιάζουν συχνά ξηρότητα, όπως αγκώνες, γόνατα και πόδια.

Για την πολύ ξηρή επιδερμίδα που συνοδεύεται από έντονη δυσφορία ή τάση για κνησμό, το La Roche Posay Lipikar Baume AP+M αποτελεί μια πιο πλούσια επιλογή.

Η σύνθεσή του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βούτυρο καριτέ, γλυκερίνη και νιασιναμίδη. Η La Roche Posay αναφέρει ότι το βούτυρο καριτέ βοηθά στην αποκατάσταση του υδρολιπιδικού φιλμ, ενώ η φόρμουλα έχει σχεδιαστεί με στόχο την υποστήριξη του μικροβιώματος του δέρματος.

Η τιμή του βρισκόταν περίπου στα 27 ευρώ κατά τον έλεγχο, επομένως παραμένει μέσα στο όριο των 30 ευρώ.

Λόγω της πιο θρεπτικής υφής του, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο τον χειμώνα ή σε περιόδους που η επιδερμίδα σου γίνεται αισθητά πιο ξηρή από το συνηθισμένο.

Η Bioderma Atoderm Crème Ultra είναι μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή για καθημερινή χρήση, ειδικά αν θέλεις ενυδάτωση χωρίς ιδιαίτερα περίπλοκη ρουτίνα.

Η Bioderma την προτείνει για κανονικό προς ξηρό δέρμα και αναφέρει ότι η σύνθεσή της προσφέρει άμεση και παρατεταμένη ενυδάτωση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τον δερματικό φραγμό. Περιέχει μεταξύ άλλων γλυκερίνη και νιασιναμίδη και δεν περιέχει άρωμα. Η συσκευασία των 500 ml εντοπίστηκε περίπου στα 17 ευρώ, τιμή αρκετά καλή αν θέλεις ένα προϊόν για συστηματική χρήση στο σώμα.

Το μικρό λάθος που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά

Ακόμη και η καλύτερη ενυδατική δεν λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά όταν την εφαρμόζεις πολλές ώρες μετά το μπάνιο. Προτίμησε να βάζεις την κρέμα σου λίγο μετά το ντους, όσο το δέρμα παραμένει ελαφρώς νωπό. Έτσι βοηθάς να συγκρατηθεί περισσότερη υγρασία στην επιδερμίδα. Παράλληλα, προσπάθησε να περιορίσεις τα πολύ καυτά ντους και τα προϊόντα καθαρισμού που αφήνουν το δέρμα να «τρίζει». Αυτή η αίσθηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καθάρισες καλύτερα. Συχνά σημαίνει ότι απομάκρυνες περισσότερα από τα φυσικά λιπίδια που χρειάζεται το δέρμα σου.

Τελικά, ποια να διαλέξεις;

Αν θέλεις ένα ευέλικτο προϊόν για πρόσωπο και σώμα, η CeraVe είναι ίσως η πιο πρακτική επιλογή. Αν η ξηρότητα είναι πιο έντονη και χρειάζεσαι πιο πλούσια φροντίδα, το Lipikar Baume AP+M έχει περισσότερο νόημα. Αν πάλι αναζητάς μια μεγάλη συσκευασία για καθημερινή χρήση σε καλή τιμή, η Atoderm Crème Ultra είναι μια πολύ δυνατή λύση. Οι τιμές μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το κατάστημα και τις προσφορές, γι’ αυτό αξίζει να τις ελέγξεις πριν από την αγορά.