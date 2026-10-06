Το στιλ της Αθηνάς Οικονομάκου και πώς θα το υιοθετήσεις με τον δικό σου τρόπο

Κάποιες εμφανίσεις μένουν στο μυαλό χάρη σε ένα καθαρό σημείο αναφοράς. Το στιλ της Αθηνάς Οικονομάκου συνδυάζει τη θηλυκότητα με την άνεση και αφήνει ένα τολμηρό κομμάτι να δώσει χαρακτήρα στο σύνολο. Αν θέλεις να πάρεις αυτή την ιδέα για τη δική σου ντουλάπα, η συλλογή Φθινόπωρο / Χειμώνας 2026–27 της Envie Shoes, με τίτλο «Step In Red», σου δίνει μια ωραία αφορμή να ξεκινήσεις από τα παπούτσια.

Το στιλ της Αθηνάς Οικονομάκου θέλει ισορροπία

Δεν χρειάζεται να αντιγράψεις ολόκληρο ένα look. Κράτησε τη λογική του: ένα άνετο σύνολο, μια ενδιαφέρουσα υφή και ένα αξεσουάρ που τραβά διακριτικά το βλέμμα. Σε πρόσφατο denim co-ord, η Οικονομάκου συνδύασε oversized τζιν κομμάτια με διαφάνεια και sneakers. Έτσι, το καθημερινό δείχνει προσεγμένο χωρίς να μοιάζει στημένο. Κράτησε το denim και ανανέωσέ το με ένα πιο θηλυκό παπούτσι ή μια κόκκινη λεπτομέρεια.

Κόκκινο χωρίς υπερβολή

Το κόκκινο λειτουργεί καλύτερα όταν του αφήνεις χώρο. Φόρεσε ένα πλεκτό ή ένα φόρεμα σε ουδέτερη απόχρωση και πρόσθεσε κόκκινα παπούτσια, ή κάνε το αντίστροφο: διάλεξε ένα κόκκινο ρούχο και κράτησε τα παπούτσια σε ήπιους τόνους. Η συλλογή «Step In Red» προτείνει μπότες με ρομαντικές φούστες και πλεκτά, μποτάκια με denim και γόβες για βραδινές εμφανίσεις. Έτσι, μια κόκκινη πινελιά αρκεί για να δώσει ένταση.

Πώς να το φορέσεις από το πρωί ως το βράδυ

Για μια καθημερινή έξοδο, δοκίμασε ίσιο τζιν, μαλακό πλεκτό και μποτάκια. Αν θέλεις πιο ρομαντική διάθεση, πρόσθεσε μια φούστα σε Α γραμμή και μπότες, αφήνοντας το πάνω μέρος απλό. Για το βράδυ, μια γόβα αλλάζει την αίσθηση ενός λιτού φορέματος ή ενός κοστουμιού. Διάλεξε πρώτα πού θέλεις να πέσει το βλέμμα και χτίσε το υπόλοιπο σύνολο γύρω από αυτό.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Η νέα σειρά Envie Atelier προτείνει χειροποίητα σχέδια που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και ξεχωρίζουν για τον κόκκινο εσωτερικό πάτο, σύμφωνα με την εταιρεία. Είναι μια πινελιά που μπορεί να μη φαίνεται σε όλους, αλλά κάνει την επιλογή σου λίγο πιο προσωπική. Δες την καμπάνια με πρωταγωνίστρια την Αθηνά Οικονομάκου και πάρε ιδέες για συνδυασμούς που ταιριάζουν στη δική σου καθημερινότητα.

Τελικά, το στιλ της Αθηνάς Οικονομάκου δεν χρειάζεται να γίνει στολή. Πάρε την άνεση, κράτησε τη θηλυκή γραμμή και πρόσθεσε ένα τολμηρό παπούτσι ή μια κόκκινη λεπτομέρεια. Με τη συλλογή Envie Shoes «Step In Red», μπορείς να δώσεις στο χρώμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο με τον δικό σου τρόπο.