Το σαλόνι που σε ξεκουράζει πραγματικά: 4 πράγματα που κάνουν τη διαφορά

Το σαλόνι είναι ίσως ο χώρος του σπιτιού όπου περνάμε τις περισσότερες ώρες όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε. Εκεί θα καθίσουμε μετά τη δουλειά, θα δούμε μια σειρά, θα πιούμε έναν καφέ ή απλώς θα χαζέψουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Γι’ αυτό και έχει σημασία να μη δείχνει μόνο όμορφο, αλλά να σε κάνει να νιώθεις άνετα από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα.

Και όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλα τα έπιπλα ή να ξεκινήσεις ανακαίνιση. Μερικές σωστές επιλογές αρκούν για να γίνει ο χώρος πιο ζεστός και ήρεμος. Το βασικό είναι να σκεφτείς πρώτα πώς χρησιμοποιείς εσύ το σαλόνι σου και τι πραγματικά χρειάζεσαι μέσα σε αυτό.

Ο καναπές πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι άνετος

Μπορεί ένας καναπές να είναι εντυπωσιακός, μοντέρνος και τέλειος για φωτογραφίες, αλλά αν δεν κάθεσαι πραγματικά άνετα πάνω του, δύσκολα θα βοηθήσει το σαλόνι να γίνει χώρος χαλάρωσης.

Γι’ αυτό, η άνεση έχει μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνιση. Μαλακά μαξιλάρια, ένα κάθισμα που σε αφήνει να βολευτείς και μια διάταξη που δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την τηλεόραση μπορούν να κάνουν τον χώρο πολύ πιο φιλικό. Μια πολυθρόνα, για παράδειγμα, τοποθετημένη κοντά στον καναπέ δημιουργεί πιο φυσικά ένα σημείο όπου μπορείς να καθίσεις με παρέα και να συζητήσεις.

Ο σωστός φωτισμός αλλάζει εντελώς την ατμόσφαιρα

Ένα δυνατό φως από το ταβάνι μπορεί εύκολα να κάνει ακόμα και ένα όμορφο σαλόνι να φαίνεται ψυχρό. Αντί να βασίζεσαι λοιπόν μόνο στο κεντρικό φωτιστικό, δοκίμασε να έχεις διαφορετικές μικρότερες πηγές φωτός μέσα στον χώρο.

Ένα επιδαπέδιο φωτιστικό δίπλα στον καναπέ, ένα μικρό φωτιστικό σε κάποιο τραπεζάκι και ζεστός φωτισμός μπορούν να κάνουν το δωμάτιο πολύ πιο ήρεμο, ειδικά τις βραδινές ώρες. Χρήσιμος είναι και ένας διακόπτης dimmer, ώστε να αυξομειώνεις την ένταση ανάλογα με το τι κάνεις κάθε στιγμή.

Τα χρώματα δεν χρειάζεται να είναι έντονα

Σε έναν χώρο όπου θέλεις να ξεκουράζεσαι, τα πολύ δυνατά χρώματα μπορεί να κουράζουν το μάτι όταν υπάρχουν παντού. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σαλόνι πρέπει να γίνει άχρωμο. Απλώς μπορείς να κινηθείς σε πιο ήρεμες αποχρώσεις και να χρησιμοποιήσεις το χρώμα πιο έξυπνα.

Το πράσινο, το μπεζ, οι θερμές γήινες αποχρώσεις και το απαλό μπλε είναι επιλογές που συνδυάζονται εύκολα και δίνουν πιο ήπια αίσθηση στον χώρο. Δεν χρειάζεται καν να βάψεις τους τοίχους για να πετύχεις το αποτέλεσμα. Ένα καινούργιο ριχτάρι, μερικά μαξιλάρια, οι κουρτίνες ή ένα χαλί μπορούν να αλλάξουν αρκετά την εικόνα του σαλονιού.

Λίγα φυσικά υλικά αρκούν για περισσότερη ζεστασιά

Πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε έναν χώρο πιο όμορφο προσθέτοντας συνεχώς πράγματα. Στην πράξη, όμως, ένα χαλαρωτικό σαλόνι συνήθως χρειάζεται λιγότερο «θόρυβο» και περισσότερη ισορροπία.

Ξύλο, λινά υφάσματα, μαλακά χαλιά, βαμβακερά ή μάλλινα ριχτάρια μπορούν να κάνουν τον χώρο πιο ζεστό χωρίς να τον φορτώνουν. Οι διαφορετικές υφές δίνουν ενδιαφέρον ακόμη και όταν η χρωματική παλέτα παραμένει απλή. Έτσι, το σαλόνι αποκτά χαρακτήρα χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Τελικά, ένα χαλαρωτικό σαλόνι δεν χρειάζεται να μοιάζει με φωτογραφία από κατάλογο επίπλων. Χρειάζεται να είναι ένας χώρος στον οποίο αισθάνεσαι ότι μπορείς να αφήσεις την ένταση της ημέρας έξω από την πόρτα. Άνεση, ζεστό φως, ήρεμα χρώματα και λίγα υλικά που σου αρέσει να αγγίζεις και να βλέπεις είναι συνήθως αρκετά για να γίνει πραγματικά δικό σου.