Όταν η σχέση μένει έξω από τις πιο προσωπικές σου στιγμές

Σκέψου ποιον θέλεις να πάρεις τηλέφωνο όταν κάτι σε ενθουσιάζει, σε φοβίζει ή σε βάζει σε σκέψεις. Αν το όνομα του συντρόφου σου δεν έρχεται πια αυθόρμητα στο μυαλό σου, ίσως αξίζει να σταθείς λίγο σε αυτό. Δεν είναι από μόνο του απόδειξη ότι η σχέση σας περνά κρίση. Μπορεί, όμως, να δείχνει πως έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μοιράζεστε όσα συμβαίνουν μέσα σας.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να ανακοινώνεις κάθε μικρή εξέλιξη στον άνθρωπό σου πριν τη συζητήσεις με φίλους ή συγγενείς. Οι δεσμοί έξω από τη σχέση παραμένουν σημαντικοί. Αν όμως εκείνος ακούει συστηματικά τελευταίος τα νέα που σε επηρεάζουν, μπορεί να νιώσει πως συμμετέχει στην καθημερινότητά σου, αλλά όχι στις σκέψεις και στα συναισθήματά σου.

Η απόσταση μπορεί να κρύβεται πίσω από τις καθημερινές κουβέντες

Ένα ζευγάρι μπορεί να συζητά διαρκώς και παρ’ όλα αυτά να δυσκολεύεται να μιλήσει ουσιαστικά. Οι συζητήσεις για δουλειές, υποχρεώσεις και το γνωστό «τι θα φάμε;» κρατούν την καθημερινότητα σε κίνηση, αλλά δεν αρκούν πάντα για να συντηρήσουν την οικειότητα.

Όταν μοιράζεσαι τις πιο προσωπικές σου σκέψεις με άλλους, ενώ στον σύντροφό σου μεταφέρεις μόνο την τελική εκδοχή τους, εκείνος χάνει την ευκαιρία να σε γνωρίσει μέσα από τη διαδικασία. Δεν βλέπει τις αμφιβολίες, τον αρχικό ενθουσιασμό ή όσα σε δυσκολεύουν πριν βρεις τις σωστές λέξεις. Έτσι, το «εμείς» μπορεί να χάσει έδαφος, ακόμη κι αν εξακολουθείτε να περνάτε χρόνο μαζί.

Τι περιμένεις ότι θα συμβεί αν του ανοιχτείς;

Ίσως διστάζεις επειδή πιστεύεις ότι θα σε κρίνει, θα αλλάξει αμέσως θέμα ή θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα πριν προλάβεις να εξηγήσεις τι νιώθεις. Μπορεί, πάλι, οι φίλοι σου να έχουν γίνει η πρώτη σου επιλογή από συνήθεια. Όποια κι αν είναι η αιτία, η απάντηση δεν βρίσκεται πάντα στο να κατηγορήσεις τον εαυτό σου ή τον σύντροφό σου.

Δες τι συμβαίνει στις μεταξύ σας συζητήσεις. Σε αφήνει να ολοκληρώσεις όσα θέλεις να πεις; Δείχνει περιέργεια για όσα σε απασχολούν; Νιώθεις ότι μπορείς να μιλήσεις χωρίς να προετοιμάσεις από πριν κάθε λέξη; Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις πότε άρχισες να κρατάς απόσταση και τι θα έκανε την επικοινωνία σας πιο ασφαλή.

Μικρές αλλαγές που δίνουν χώρο στη σύνδεση

Δεν χρειάζεται να θεσπίσεις προτεραιότητες ή να μετράς ποιος έμαθε πρώτος κάθε νέο. Δοκίμασε να μοιραστείς μαζί του κάτι την ώρα που ακόμη σε απασχολεί. Μπορείς να του πεις «θέλω να σου το πω, αλλά πρώτα χρειάζομαι να με ακούσεις» ή να εξηγήσεις ότι αυτή τη στιγμή δεν ζητάς συμβουλή. Με αυτόν τον τρόπο, του δείχνεις τι χρειάζεσαι αντί να περιμένεις να το μαντέψει.

Η σύνδεση χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Όταν σου μιλάει εκείνος, μείνε στη συζήτηση, άφησε το κινητό στην άκρη και ρώτησέ τον κάτι που δείχνει ότι θέλεις πραγματικά να καταλάβεις πώς αισθάνεται. Δεν χρειάζονται μεγάλες εξομολογήσεις κάθε μέρα. Χρειάζεται, όμως, να δημιουργείτε χώρο για κουβέντες που δεν αφορούν μόνο όσα πρέπει να γίνουν.

Δεν οφείλεις να μοιράζεσαι τα πάντα με τον σύντροφό σου ούτε να αφήσεις στην άκρη τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Μπορείς, όμως, να προσέξεις αν του δίνεις θέση σε όσα έχουν βάρος για εσένα. Μια φράση όπως «ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου» δεν λύνει από μόνη της κάθε δυσκολία. Δείχνει, όμως, ότι θέλεις να ξαναχτίσετε την εγγύτητα και πως η σχέση σου παραμένει μέρος του εσωτερικού σου κόσμου.