Δεν χρειάζεται να αγαπάς τη δουλειά σου κάθε μέρα για να έχεις μια καλή ζωή

«Βρες μια δουλειά που αγαπάς και δεν θα δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου». Η φράση ακούγεται σαν υπόσχεση: αν ανακαλύψεις το επάγγελμα που σου ταιριάζει απόλυτα, θα βρίσκεις καθημερινά νόημα, χαρά και κίνητρο. Μόνο που η πραγματικότητα σπάνια χωρά σε μια τόσο απλή συμβουλή.

Η ιδέα της «δουλειάς των ονείρων» μπορεί να μας εμπνεύσει, αλλά και να μας γεμίσει αμφιβολίες. Αν η δουλειά μας δεν μοιάζει με κάλεσμα ή αν κάποια στιγμή πάψουμε να την απολαμβάνουμε, είναι εύκολο να πιστέψουμε πως κάναμε λάθος επιλογή. Μπορεί, όμως, να μην αποτύχαμε εμείς. Ίσως ζητάμε από μία δουλειά να καλύψει υπερβολικά πολλές ανάγκες.

Όταν το πάθος γίνεται απαίτηση

Το να αγαπάς αυτό που κάνεις μπορεί να σου δίνει ενέργεια και ικανοποίηση. Μπορεί, όμως, να δυσκολεύει και τα όρια. Όταν οι άλλοι θεωρούν ότι η δουλειά σου είναι από μόνη της ανταμοιβή, ίσως αρχίσουν να περιμένουν περισσότερα από όσα προβλέπει ο ρόλος σου, ακόμη και απλήρωτη εργασία ή προσωπικές θυσίες.

Το φαινόμενο εμφανίζεται συχνά σε επαγγέλματα που συνδέουμε με τη δημιουργικότητα και το πάθος, όπως η δημοσιογραφία, η μόδα, η ψυχαγωγία και οι τέχνες. Όταν η δουλειά γίνεται κομμάτι της ταυτότητάς μας, η φράση «κάνω αυτό που αγαπώ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει απαιτήσεις που κανονικά θα αμφισβητούσαμε.

Κι όταν ένα ενδιαφέρον γεμίσει προθεσμίες, παρατηρήσεις πελατών και στόχους απόδοσης, μπορεί να πάψει να λειτουργεί ως πηγή χαράς. Μια δύσκολη μέρα δεν μοιάζει τότε απλώς με δύσκολη μέρα. Μπορεί να τη νιώσουμε σαν απόδειξη ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί ή ότι δεν αγαπάμε πια αυτό που κάποτε μας ενθουσίαζε.

Δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο σε κάθε στάδιο της ζωής μας

Οι επιθυμίες και οι προτεραιότητές μας αλλάζουν. Η δουλειά που μας ταίριαζε στα 22 μπορεί να μη μας καλύπτει στα 32 ή στα 42. Η επαγγελματική ταυτότητα δεν μένει αναγκαστικά ίδια σε όλη μας τη ζωή, καθώς αλλάζουν τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και οι συνθήκες μας.

Αν, όμως, έχουμε συνδέσει όλη μας την εικόνα με ένα επάγγελμα, κάθε αλλαγή μπορεί να μοιάζει απειλητική. Μια πιο ευέλικτη αντίληψη για τον εαυτό μας βοηθά να δούμε τη μετάβαση ως νέα κατεύθυνση και όχι ως ακύρωση όσων έχουμε ήδη κάνει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η δουλειά δεν πρέπει να έχει νόημα. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αποτελεί τη μοναδική πηγή νοήματος, οικονομικής ασφάλειας, ταυτότητας και προσωπικής ικανοποίησης.

Επιτυχία που χωρά στην πραγματική ζωή

Οι προσδοκίες για την καριέρα φαίνεται να αλλάζουν. Μια έρευνα του 2025, όπως αναφέρεται στο αρχικό άρθρο, κατέγραψε ότι η οικονομική σταθερότητα και η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή συγκαταλέγονται στις σημαντικές προτεραιότητες της Gen Z και των millennials, μαζί με τις ευκαιρίες εξέλιξης και την ουσιαστική εργασία. Η προτεραιότητα στην «ηρεμία έναντι της προαγωγής» δεν σημαίνει απαραίτητα έλλειψη φιλοδοξίας. Μπορεί να εκφράζει μια διαφορετική αντίληψη για το τι αξίζει να διεκδικούμε.

Σύμφωνα με την επαγγελματική σύμβουλο Έμιλι Ντάραμ, μια δουλειά μπορεί να μας καλύπτει όταν μας προσφέρει αναγνώριση, σκοπό και έναν τρόπο ζωής που ανταποκρίνεται στις οικονομικές και προσωπικές μας ανάγκες. Δεν είναι απαραίτητο να τα βρίσκουμε όλα αυτά στον ίδιο χώρο ή στον ίδιο επαγγελματικό ρόλο.

Χτίζουμε δεξιότητες, όχι μόνο τίτλους

Αντί να αναζητούμε έναν τέλειο τίτλο εργασίας, μπορούμε να επενδύσουμε σε δεξιότητες που μεταφέρονται από τον έναν κλάδο στον άλλο. Η πειστική γραφή, η ανάλυση δεδομένων και η διαχείριση έργων, για παράδειγμα, μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικές θέσεις και περιβάλλοντα.

Έτσι, μια αλλαγή κατεύθυνσης δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι ξεκινάμε από το μηδέν. Η καθοδήγηση από ανθρώπους με εμπειρία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να δούμε επιλογές που δεν είχαμε σκεφτεί και να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά θέλουμε από αυτό που απλώς πιστεύουμε πως «πρέπει» να θέλουμε.

Μια καριέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι καλή. Μπορεί να μας προσφέρει σταθερότητα, ενδιαφέρον και χώρο για εξέλιξη, χωρίς να γίνει ολόκληρη η ζωή μας. Ίσως, τελικά, η ουσιαστική ερώτηση να μην είναι αν βρήκαμε τη μία δουλειά που θα αγαπάμε για πάντα, αλλά αν η δουλειά που έχουμε σήμερα χωρά στη ζωή που θέλουμε να ζούμε.