Filthy Banana: Κρεμώδες κοκτέιλ με μπανάνα και σοκολάτα

Το Filthy Banana είναι ένα πλούσιο και γλυκό κοκτέιλ με ρούμι, λικέρ μπανάνας, λικέρ καφέ και κρέμα καρύδας. Η παγωμένη μπανάνα χαρίζει βελούδινη υφή, ενώ η σοκολάτα, η σαντιγί και το κεράσι ολοκληρώνουν την εμφάνιση και τη γεύση του.

Υλικά

Για το κοκτέιλ

100 ml ρούμι

50 ml λικέρ μπανάνας

50 ml λικέρ καφέ

50 ml κρέμα γάλακτος

2 κουταλάκια του γλυκού κρέμα καρύδας

1 παγωμένη μπανάνα

1 scoop πάγο

Για το γαρνίρισμα

Σιρόπι σοκολάτας

1 κεράσι μαρασκίνο

Σαντιγί

Εκτέλεση

Ρίχνουμε στο μπλέντερ το ρούμι, το λικέρ μπανάνας, το λικέρ καφέ, την κρέμα γάλακτος, την κρέμα καρύδας, την παγωμένη μπανάνα και τον πάγο.

Χτυπάμε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.

Περιχύνουμε το εσωτερικό των ποτηριών με σιρόπι σοκολάτας, σχηματίζοντας έναν κύκλο και αφήνοντας το σιρόπι να κυλήσει στα τοιχώματα.

Μοιράζουμε το κοκτέιλ στα ποτήρια και προσθέτουμε από πάνω σαντιγί.

Ολοκληρώνουμε με ένα κεράσι μαρασκίνο.

Καλή απόλαυση!