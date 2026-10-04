Filthy Banana: Κρεμώδες κοκτέιλ με μπανάνα και σοκολάτα

Το Filthy Banana είναι ένα πλούσιο και γλυκό κοκτέιλ με ρούμι, λικέρ μπανάνας, λικέρ καφέ και κρέμα καρύδας. Η παγωμένη μπανάνα χαρίζει βελούδινη υφή, ενώ η σοκολάτα, η σαντιγί και το κεράσι ολοκληρώνουν την εμφάνιση και τη γεύση του.
Υλικά
Για το κοκτέιλ
100 ml ρούμι
50 ml λικέρ μπανάνας
50 ml λικέρ καφέ
50 ml κρέμα γάλακτος
2 κουταλάκια του γλυκού κρέμα καρύδας
1 παγωμένη μπανάνα
1 scoop πάγο
Για το γαρνίρισμα
Σιρόπι σοκολάτας
1 κεράσι μαρασκίνο
Σαντιγί
Εκτέλεση
Ρίχνουμε στο μπλέντερ το ρούμι, το λικέρ μπανάνας, το λικέρ καφέ, την κρέμα γάλακτος, την κρέμα καρύδας, την παγωμένη μπανάνα και τον πάγο.
Χτυπάμε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.
Περιχύνουμε το εσωτερικό των ποτηριών με σιρόπι σοκολάτας, σχηματίζοντας έναν κύκλο και αφήνοντας το σιρόπι να κυλήσει στα τοιχώματα.
Μοιράζουμε το κοκτέιλ στα ποτήρια και προσθέτουμε από πάνω σαντιγί.
Ολοκληρώνουμε με ένα κεράσι μαρασκίνο.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;