Η παιδική μόδα γίνεται πιο πολύχρωμη και παιχνιδιάρικη

Η παιδική μόδα έχει έναν βασικό κανόνα που δύσκολα διαπραγματεύεσαι. Πρέπει να αφήνει το παιδί να είναι παιδί. Να τρέχει, να παίζει, να κάθεται κάτω χωρίς δεύτερη σκέψη και, φυσικά, να διαλέγει εκείνο το ρούχο που του φτιάχνει τη διάθεση. Κάπου ανάμεσα στην άνεση και στο στιλ βρίσκεται και η Lapin Playful, η νέα συλλογή που φέρνει μια πιο casual και πολύχρωμη πλευρά στον κόσμο της Lapin House.

Lapin Playful σημαίνει χρώμα και ελευθερία

Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να πείσεις ένα παιδί να φορέσει κάτι που απλώς δεν θέλει, ξέρεις ήδη ότι πρόκειται για χαμένη μάχη. Τα παιδιά έχουν άποψη και όσο μεγαλώνουν θέλουν να την εκφράζουν ακόμη περισσότερο. Και γιατί όχι και μέσα από τα ρούχα τους;

Η Lapin Playful κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Φωτεινές αποχρώσεις, sporty γραμμές και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες συνθέτουν μια συλλογή που δεν αντιμετωπίζει το καθημερινό παιδικό ντύσιμο σαν κάτι βαρετό. Αντίθετα, του δίνει χαρακτήρα, χωρίς να θυσιάζει την άνεση.

Τα καθημερινά ρούχα αποκτούν προσωπικότητα

Φούτερ, φόρμες, φορέματα και γενικότερα casual κομμάτια είναι αυτά που τελικά φορούν περισσότερο τα παιδιά μέσα στην εβδομάδα. Στη νέα συλλογή, όμως, αυτά τα basics αποκτούν πιο ιδιαίτερη ταυτότητα μέσα από prints, playful graphics και ενδιαφέροντες χρωματικούς συνδυασμούς. Η παλέτα κινείται από απαλούς παστέλ τόνους μέχρι πιο έντονα χρώματα, αφήνοντας χώρο για διαφορετικούς συνδυασμούς και διαθέσεις.

Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί το παιδικό στιλ δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά «στημένο». Μερικές φορές ένα ωραίο φούτερ, ένα άνετο παντελόνι και ένα ιδιαίτερο print αρκούν για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο look που λειτουργεί από το σχολείο μέχρι τη βόλτα.

Μια πιο casual πλευρά της Lapin House

Η Lapin Playful αποτελεί την πιο casual έκφραση της Lapin House, διατηρώντας όμως την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη σύγχρονη αισθητική του brand. Είναι, ουσιαστικά, μια πρόταση για την πραγματική καθημερινότητα των παιδιών, εκεί όπου το ρούχο πρέπει πρώτα να τα ακολουθεί και μετά να δείχνει όμορφο.

Και ίσως αυτό είναι τελικά το ζητούμενο από την παιδική μόδα. Να μην «ντύνει» απλώς ένα παιδί, αλλά να του επιτρέπει να κινείται, να παίζει και να δείχνει λίγο από την προσωπικότητά του. Η Lapin Playful έρχεται να κάνει ακριβώς αυτό, βάζοντας περισσότερο χρώμα στις πιο απλές καθημερινές στιγμές.