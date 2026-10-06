Πουρές με μελιτζάνα, ρεβίθια και δεντρολίβανο

Μια απλή, χορταστική συνταγή που συνδυάζει τη γλυκιά γεύση της ψητής μελιτζάνας με τα ρεβίθια και το αρωματικό δεντρολίβανο. Το αποτέλεσμα θυμίζει κρεμώδη πουρέ, με λίγα ολόκληρα κομμάτια για περισσότερη υφή.
Υλικά
- 1 μέτρια μελιτζάνα, κομμένη σε ροδέλες πάχους περίπου 1 εκ.
- 3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 6 κ.σ. ελαιόλαδο
- 1 κονσέρβα ρεβίθια, 400 γρ., στραγγισμένα
- 3 κλωνάρια δεντρολίβανο
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Απλώνουμε τις ροδέλες μελιτζάνας σε ένα ταψί, προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και περιχύνουμε με το μισό ελαιόλαδο. Ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει η μελιτζάνα και να πάρει λίγο χρώμα.
Στο μεταξύ, βάζουμε τα στραγγισμένα ρεβίθια σε ένα τηγάνι μαζί με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και το δεντρολίβανο. Τα ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά.
Κρατάμε τη μισή ποσότητα από τα ρεβίθια και τη μισή από τη μελιτζάνα και τα πολτοποιούμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρέμα. Ρίχνουμε το μείγμα στο τηγάνι, προσθέτουμε την υπόλοιπη μελιτζάνα και τα ζεσταίνουμε όλα μαζί για περίπου ένα λεπτό. Σερβίρουμε ζεστά.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;