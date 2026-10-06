Πουρές με μελιτζάνα, ρεβίθια και δεντρολίβανο

Μια απλή, χορταστική συνταγή που συνδυάζει τη γλυκιά γεύση της ψητής μελιτζάνας με τα ρεβίθια και το αρωματικό δεντρολίβανο. Το αποτέλεσμα θυμίζει κρεμώδη πουρέ, με λίγα ολόκληρα κομμάτια για περισσότερη υφή.

Υλικά

1 μέτρια μελιτζάνα, κομμένη σε ροδέλες πάχους περίπου 1 εκ.

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

6 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κονσέρβα ρεβίθια, 400 γρ., στραγγισμένα

3 κλωνάρια δεντρολίβανο

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Απλώνουμε τις ροδέλες μελιτζάνας σε ένα ταψί, προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και περιχύνουμε με το μισό ελαιόλαδο. Ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει η μελιτζάνα και να πάρει λίγο χρώμα.

Στο μεταξύ, βάζουμε τα στραγγισμένα ρεβίθια σε ένα τηγάνι μαζί με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και το δεντρολίβανο. Τα ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά.

Κρατάμε τη μισή ποσότητα από τα ρεβίθια και τη μισή από τη μελιτζάνα και τα πολτοποιούμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρέμα. Ρίχνουμε το μείγμα στο τηγάνι, προσθέτουμε την υπόλοιπη μελιτζάνα και τα ζεσταίνουμε όλα μαζί για περίπου ένα λεπτό. Σερβίρουμε ζεστά.

Καλή απόλαυση!