Επαγγελματική περιποίηση μαλλιών στο σπίτι: Η φροντίδα που προσαρμόζεται σε σένα!

Τα μαλλιά σου δεν έχουν πάντα τις ίδιες ανάγκες. Μπορεί να δείχνουν θαμπά ή να χρειάζονται λίγη παραπάνω φροντίδα μετά από συχνό styling. Γι’ αυτό, μια καλή ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη, χρειάζεται όμως να ταιριάζει σε εσένα και τις ανάγκες σου. Μπορείς να έχεις μαι επαγγελματική περιποίηση μαλλιών στο σπίτι και αυτή είναι και η φιλοσοφία πίσω από τη σειρά Fibre Clinix της Schwarzkopf Professional, που συμπληρώνει δύο χρόνια από την επανακυκλοφορία της.

Επαγγελματική περιποίηση μαλλιών με προσωπικό χαρακτήρα

Η Fibre Clinix βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε τύπος μαλλιών έχει διαφορετικές ανάγκες. Αντί για μία ενιαία λύση, η σειρά δίνει στους κομμωτές τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την υπηρεσία περιποίησης και επανόρθωσης στα μαλλιά σου. Έτσι, η εμπειρία στο κομμωτήριο μπορεί να γίνει πιο στοχευμένη, είτε θέλεις να ενισχύσεις την ανθεκτικότητά τους είτε να βελτιώσεις την όψη και τη λάμψη τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνολογία Bondfinity, την οποία η εταιρεία περιγράφει ως σύστημα που δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς στο εσωτερικό της τρίχας, με στόχο την επανόρθωση και τη μεγαλύτερη διάρκεια του αποτελέσματος. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης προϊόντα για χρήση στο σπίτι με τεχνολογία Bondxtend, ώστε να συνεχίζεις τη φροντίδα ανάμεσα στα ραντεβού σου. Πριν διαλέξεις προϊόντα, σκέψου τι σε απασχολεί περισσότερο: η ξηρότητα, η θαμπάδα ή η αίσθηση εύθραυστων μαλλιών. Πες το στον κομμωτή σου, ώστε να σε κατευθύνει σε επιλογές που ταιριάζουν στις ανάγκες σου.

Από το κομμωτήριο στη δική σου ρουτίνα

Η επαγγελματική περιποίηση μαλλιών δεν τελειώνει όταν φύγεις από το κομμωτήριο. Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσεις την αίσθηση απαλότητας και την υγιή όψη των μαλλιών σου, αρκεί να επιλέγεις όσα ταιριάζουν στον τύπο τους. Η σειρά διαθέτει τρία hero προϊόντα για όλους τους τύπους μαλλιών: το Light Oil, το Rich Cream-to-Oil και το Fibre Sealer. Σύμφωνα με την εταιρεία, συμβάλλουν στη θρέψη και στην προστασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο κομμωτήριο όσο και στο σπίτι.

Δύο χρόνια Fibre Clinix

Δύο χρόνια μετά την επανακυκλοφορία της, η σειρά συνεχίζει να επενδύει στην εξατομίκευση, συνδέοντας την επαγγελματική υπηρεσία με την καθημερινή φροντίδα. Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για τα νέα της, μπορείς να ακολουθήσεις τη Schwarzkopf Professional στο Instagram. Και όταν ανανεώσεις τη ρουτίνα σου, ξεκίνα από τις πραγματικές ανάγκες των μαλλιών σου. Έτσι, η επαγγελματική περιποίηση μαλλιών γίνεται πιο προσωπική και ουσιαστική.