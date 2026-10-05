Μοσχαράκι κοκκινιστό με μανιτάρια και βελούδινο πουρέ πατάτας με kale

Υπάρχουν κάποια φαγητά που θέλουν τον χρόνο τους, αλλά στο τέλος σε αποζημιώνουν με το παραπάνω. Αυτό το μοσχαράκι φούρνου με κόκκινο κρασί, καρότα και μανιτάρια είναι ακριβώς ένα από αυτά. Το κρέας μαγειρεύεται αργά μέχρι να γίνει πολύ τρυφερό, ενώ η πλούσια σάλτσα του ταιριάζει υπέροχα με τον βελούδινο πουρέ πατάτας με kale. Είναι ένα χορταστικό, ζεστό πιάτο που ταιριάζει ιδιαίτερα στις πιο δροσερές ημέρες και μπορεί άνετα να πρωταγωνιστήσει σε ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι.

Υλικά

Για το μοσχαράκι

700 γρ. μοσχάρι για κατσαρόλα, κομμένο σε κύβους περίπου 3 εκ.

2 κ.σ. ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο

2 κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. αποξηραμένα ανάμεικτα μυρωδικά

150 ml κόκκινο κρασί

450 ml ζωμό βοδινού

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 φύλλο δάφνης

3 καρότα, περίπου 300 γρ., κομμένα σε χοντρές φέτες

300 γρ. μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Μια χούφτα φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Για τον πουρέ πατάτας με kale

575 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε μεγάλα κομμάτια

25 γρ. βούτυρο

4 κ.σ. γάλα με χαμηλά λιπαρά

100 γρ. kale, χωρίς τα σκληρά κοτσάνια, χοντροκομμένο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις ή στους 160°C στον αέρα. Αλατοπιπερώνουμε καλά το μοσχάρι.

Σε μια μεγάλη γάστρα ή κατσαρόλα που μπορεί να μπει στον φούρνο ζεσταίνουμε τη μισή ποσότητα λαδιού. Ροδίζουμε το μοσχάρι σε δύο δόσεις για περίπου 2 με 3 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Το μεταφέρουμε σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι και τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 4 με 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Επιστρέφουμε το κρέας στην κατσαρόλα και προσθέτουμε το αλεύρι και τα αποξηραμένα μυρωδικά. Ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε το κόκκινο κρασί και τον ζωμό και στη συνέχεια προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τη δάφνη. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το φαγητό να αρχίσει να σιγοβράζει.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τη μεταφέρουμε στον φούρνο για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.

Στη συνέχεια τη βγάζουμε προσεκτικά από τον φούρνο και προσθέτουμε τα καρότα και τα μανιτάρια. Ανακατεύουμε, σκεπάζουμε ξανά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 45 λεπτά, μέχρι το μοσχάρι και τα λαχανικά να έχουν μαλακώσει.

Πώς θα φτιάξεις τον πουρέ

Όσο ψήνεται το μοσχαράκι, βάζουμε τις πατάτες σε μια μεγάλη κατσαρόλα και τις καλύπτουμε με κρύο νερό. Μόλις πάρουν βράση, τις μαγειρεύουμε για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν πολύ.

Τις στραγγίζουμε καλά και τις λιώνουμε μαζί με το βούτυρο και το γάλα μέχρι να αποκτήσουμε έναν λείο και κρεμώδη πουρέ. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Σε ξεχωριστή κατσαρόλα βάζουμε το kale με περίπου 500 ml νερό. Σκεπάζουμε και το βράζουμε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας μερικές φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το στραγγίζουμε πολύ καλά και το ανακατεύουμε με τον πουρέ πατάτας.

Σερβίρουμε τον ζεστό πουρέ δίπλα στο μοσχαράκι με την πλούσια σάλτσα, τα καρότα και τα μανιτάρια. Ολοκληρώνουμε με λίγο φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Καλή απόλαυση!