Με το άγχος της καθημερινότητας, τις πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες και ένα μυαλό που δυσκολεύεται να κατεβάσει ταχύτητα, ο καλός ύπνος δεν είναι πάντα αυτονόητος. Κι όμως, πριν στραφείς σε συμπληρώματα μελατονίνης ή αναζητήσεις το επόμενο «θαυματουργό» sleep hack, αξίζει να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τι υπάρχει στο βραδινό σου πιάτο. Ορισμένες τροφές που κατά τα άλλα μοιάζουν εντελώς αθώες μπορεί να δυσκολεύουν τον ύπνο, ειδικά όταν τις καταναλώνεις λίγο πριν πέσεις στο κρεβάτι. Γι’ αυτό έχει σημασία όχι μόνο τι τρως, αλλά και πότε το τρως.

Σοκολάτα

Ένα κομμάτι σοκολάτα στον καναπέ, παρέα με την αγαπημένη σου σειρά, ακούγεται σαν το τέλειο κλείσιμο της ημέρας. Για τον ύπνο σου όμως δεν είναι πάντα τόσο καλή επιλογή. Η σοκολάτα περιέχει καφεΐνη, ενώ ανάλογα με το είδος της μπορεί να έχει και αρκετή ζάχαρη. Η καφεΐνη δρα διεγερτικά, ενώ ένα γλυκό σνακ αργά το βράδυ μπορεί να μην βοηθήσει το σώμα να περάσει ομαλά σε κατάσταση ξεκούρασης. Δεν χρειάζεται φυσικά να τη βγάλεις από τη ζωή σου. Απλώς προτίμησε να την απολαμβάνεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Παλαιωμένα και κίτρινα τυριά

Ένα μικρό κομμάτι τυρί πριν τον ύπνο μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, όμως τα παλαιωμένα τυριά περιέχουν τυραμίνη, μια ουσία που συνδέεται με την παραγωγή νορεπινεφρίνης. Παράλληλα, ένα βαρύ ή λιπαρό τυρί αργά το βράδυ μπορεί να δυσκολέψει την πέψη, ειδικά όταν ξαπλώσεις αμέσως μετά το φαγητό. Αν λοιπόν έχεις ήδη ευαισθησία στο στομάχι ή δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς εύκολα, ίσως αξίζει να αφήσεις το τυρί για νωρίτερα.

Εσπεριδοειδή

Ένα πορτοκάλι ή ένα γκρέιπφρουτ μπορεί να μοιάζει με ιδανικό, ελαφρύ βραδινό σνακ. Η οξύτητα όμως των εσπεριδοειδών μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης σε ανθρώπους που έχουν σχετική ευαισθησία, ιδιαίτερα όταν ακολουθεί ύπνος. Αν θέλεις οπωσδήποτε κάτι φρουτένιο πριν κοιμηθείς, μπορείς να επιλέξεις ένα λιγότερο όξινο φρούτο, όπως μπανάνα ή μάνγκο.

Καυτερά και πικάντικα φαγητά

Το έξτρα τσίλι μπορεί να απογειώνει τη γεύση, αλλά δεν είναι πάντα ο καλύτερος φίλος του ύπνου. Τα πολύ πικάντικα φαγητά μπορούν να προκαλέσουν καούρα ή δυσπεψία και τα συμπτώματα συχνά γίνονται πιο ενοχλητικά όταν ξαπλώνεις. Το αποτέλεσμα είναι να προσπαθείς να χαλαρώσεις ενώ το στομάχι σου έχει εντελώς διαφορετικά σχέδια. Αν αγαπάς τις έντονες γεύσεις, καλύτερα να τις κρατάς για το μεσημεριανό ή για ένα πιο πρώιμο βραδινό.

Παγωτό

Το παγωτό είναι από εκείνα τα comfort foods που δύσκολα αρνείται κανείς, ειδικά μετά από μια κουραστική μέρα. Ωστόσο, η μεγάλη ποσότητα λιπαρών και ζάχαρης δεν αποτελεί την πιο φιλική επιλογή λίγο πριν τον ύπνο. Τα ιδιαίτερα λιπαρά γεύματα μπορεί να επιβαρύνουν την πέψη και, σε όσους έχουν προδιάθεση, να ενισχύσουν την παλινδρόμηση. Έτσι, αντί το σώμα να χαλαρώνει, συνεχίζει να ασχολείται με ένα βαρύ πεπτικό φορτίο.

Το βραδινό σου παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζεις

Δεν υπάρχει μία τροφή που θα καταστρέψει μαγικά τον ύπνο σου, ούτε χρειάζεται να βάλεις στη μαύρη λίστα όλα όσα αγαπάς. Αν όμως δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς ή ξυπνάς συχνά μέσα στη νύχτα, αξίζει να παρατηρήσεις τι τρως τις τελευταίες ώρες πριν πέσεις στο κρεβάτι. Ένα πιο ελαφρύ βραδινό και λίγη απόσταση ανάμεσα στο τελευταίο γεύμα και τον ύπνο μπορούν να κάνουν διαφορά. Μερικές φορές, ο καλύτερος ύπνος ξεκινά πολύ πριν σβήσεις το φως.