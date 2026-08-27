Μια υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο παρά με πραγματική ιστορία έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στη Βραζιλία. Η Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα, σήμερα 38 ετών, καταδικάστηκε επειδή για περισσότερο από έναν χρόνο προσποιούνταν ότι ήταν ένα 12χρονο κορίτσι και κατάφερε να πείσει μια οικογένεια να την πάρει στο σπίτι της και να τη φροντίζει σαν παιδί της. Η ιστορία δεν περιορίζεται όμως σε μια ψεύτικη ηλικία. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, η Ολιβέιρα είχε δημιουργήσει μια ολόκληρη ταυτότητα, άλλαζε τη φωνή και τη συμπεριφορά της και παρουσίαζε τον εαυτό της ως ένα ευάλωτο παιδί που είχε ανάγκη προστασίας.

Έγινε η «Gabriele» και μπήκε στη ζωή μιας οικογένειας

Στο Joinville της πολιτείας Santa Catarina, η γυναίκα χρησιμοποιούσε το όνομα «Gabriele». Ισχυριζόταν ότι ήταν 12 ετών και ότι είχε φύγει από ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον. Για να εξηγήσει γιατί η εμφάνισή της δεν θύμιζε παιδί, έλεγε ότι είχε αναγκαστεί να πάρει ορμόνες όταν ήταν μικρή. Παράλληλα, παρουσίαζε τον εαυτό της ως άτομο με αυτισμό και σοβαρά προβλήματα υγείας. Μιλούσε με παιδική φωνή και, σύμφωνα με βραζιλιάνικα και διεθνή μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιούσε μπιμπερό και πιπίλες, ενώ το δωμάτιό της ήταν γεμάτο κούκλες και παιδικές ζωγραφιές. Η ιστορία της έπεισε ένα ζευγάρι στο Joinville, το οποίο την υποδέχθηκε στο σπίτι του και άρχισε να τη φροντίζει σαν κόρη του. Και αυτό συνεχίστηκε όχι για λίγες ημέρες ή εβδομάδες, αλλά για περίπου 14 μήνες.

Για 14 μήνες τη μεγάλωναν σαν να ήταν παιδί τους

Η οικογένεια της εξασφάλιζε στέγη, φαγητό, φάρμακα και όσα θεωρούσε ότι είχε ανάγκη ένα παιδί σε ευάλωτη κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που δημοσίευσαν βραζιλιάνικα μέσα, το ζευγάρι κάλυψε ακόμη και έξοδα θεραπείας για απώλεια βάρους. Το στοιχείο που κάνει την ιστορία ακόμη πιο παράξενη είναι ότι η Ολιβέιρα δεν φαίνεται να έπαιξε απλώς έναν ρόλο μπροστά στους ανθρώπους που την είχαν δεχθεί στο σπίτι τους. Διατηρούσε συστηματικά την παιδική συμπεριφορά και την ταυτότητα που είχε κατασκευάσει. Η ίδια οικογένεια πίστευε ότι προστατεύει ένα παιδί που είχε ήδη περάσει αρκετά. Μέχρι που ένας συγγενής άρχισε να αμφιβάλλει.

Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο άρχισε να γκρεμίζει την ιστορία

Οι αντιφάσεις στη συμπεριφορά και στις ιστορίες της «Gabriele» προκάλεσαν υποψίες σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας. Η έρευνα στο διαδίκτυο οδήγησε σε παλαιότερες αναφορές για μια γυναίκα που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει παρόμοιες μεθόδους και άλλες ταυτότητες. Το όνομα που εμφανίστηκε ήταν Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα.

Η υπόθεση έφτασε στις Αρχές και η αστυνομία της Santa Catarina τη συνέλαβε στις αρχές Ιουνίου του 2026. Δημοσιεύματα περιγράφουν μάλιστα μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική στιγμή. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο δωμάτιό της και την αποκάλεσαν «Amanda», εκείνη εγκατέλειψε την παιδική φωνή και απάντησε με τον φυσιολογικό τόνο μιας ενήλικης γυναίκας.

🇧🇷 Increíble pero real. Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue arrestada en Brasil tras hacerse pasar durante 14 meses por una niña de 12 años llamada Gabriele. Engañó a una familia evangélica fingiendo ser una menor autista con traumas, utilizando chupete, mamadera y… pic.twitter.com/0BKUSLT5WW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

Δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανιζόταν ως παιδί

Η έρευνα άρχισε γρήγορα να αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Η Folha de S.Paulo ανέφερε ότι η Ολιβέιρα είχε εμφανιστεί σε υποθέσεις ή έρευνες σε διαφορετικές πολιτείες της Βραζιλίας, χρησιμοποιώντας ονόματα όπως Gabriele, Ana Clara, Maria Eduarda, Beatriz και Maria Clara. Η Washington Post, η οποία ερεύνησε εκτενώς την υπόθεση, ανέφερε ότι σύμφωνα με την ίδια και τους δικηγόρους της, η πρακτική της να εμφανίζεται ως παιδί εκτεινόταν για περισσότερα από 15 χρόνια.

Σε ένα περιστατικό το 2020 είχε παρουσιαστεί σε δομή για παιδιά ως 12χρονη που είχε εγκαταλείψει έναν κακοποιητικό πατέρα. Και τότε είχε χρησιμοποιήσει την ιστορία περί ορμονών για να εξηγήσει γιατί έμοιαζε μεγαλύτερη. Έτσι, αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια εξαιρετικά παράξενη μεμονωμένη απάτη άρχισε να μοιάζει με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Η ίδια λέει ότι δεν το έκανε για τα χρήματα

Μετά τη σύλληψή της, η Ολιβέιρα παραδέχτηκε ότι είχε πει ψέματα και ότι είχε δημιουργήσει ψεύτικες ταυτότητες. Αρνήθηκε όμως ότι είχε στόχο να αποσπάσει χρήματα. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Washington Post από την κατάθεσή της, υποστήριξε ότι αναζητούσε τη φροντίδα, την προσοχή και την αγάπη που θεωρούσε ότι δεν είχε λάβει όταν ήταν παιδί.

Η υπεράσπισή της παρουσίασε επίσης στοιχεία σχετικά με προβλήματα ψυχικής υγείας και υποστήριξε ότι η συμπεριφορά της αποτελούσε έναν τρόπο επιβίωσης. Το CNN Brasil ανέφερε ότι οι δικηγόροι της επικαλέστηκαν σειρά ψυχιατρικών διαγνώσεων από πραγματογνωμοσύνες και παλαιότερη υπόθεση. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε ότι αυτά τα στοιχεία αναιρούσαν την ποινική της ευθύνη.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Στις 20 Αυγούστου 2026, η Δικαιοσύνη της Santa Catarina καταδίκασε την Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα για απάτη και χρήση ψευδούς ταυτότητας. Σύμφωνα με το UOL και τη Folha, το δικαστήριο επέβαλε ένα έτος, έξι μήνες και δέκα ημέρες κάθειρξης για την απάτη και επιπλέον τέσσερις μήνες και 18 ημέρες κράτησης για την ψευδή ταυτότητα, με αρχικό ημιελεύθερο καθεστώς. Συνολικά η ποινή φτάνει το ένα έτος, 10 μήνες και 28 ημέρες. Παράλληλα, διατηρήθηκε η προσωρινή της κράτηση και δεν της επετράπη να ασκήσει έφεση παραμένοντας ελεύθερη.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το οικονομικό όφελος δεν περιορίζεται στο αν κάποιος παίρνει απευθείας χρήματα. Η Ολιβέιρα απολάμβανε δωρεάν στέγαση, διατροφή, φάρμακα και φροντίδα επειδή είχε πείσει την οικογένεια ότι ήταν ανήλικη. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές έλαβαν υπόψη τις σοβαρές συναισθηματικές και οικογενειακές συνέπειες για τους ανθρώπους που επί 14 μήνες πίστευαν ότι είχαν αναλάβει να προστατεύσουν ένα παιδί.

Μια ιστορία που θυμίζει κινηματογραφικό θρίλερ

Η υπόθεση προκάλεσε τέτοια εντύπωση ώστε αρκετά διεθνή δημοσιεύματα τη συνέκριναν με το «Orphan», την ταινία τρόμου στην οποία μια ενήλικη γυναίκα προσποιείται το παιδί. Η σύγκριση είναι εύκολη λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητας της βασικής ιδέας, όμως χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Η πραγματική ιστορία της Ολιβέιρα δεν ενέπνευσε την ταινία «Orphan», η οποία κυκλοφόρησε το 2009, πολλά χρόνια πριν αποκαλυφθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.

Στην πραγματική ζωή, πάντως, η υπόθεση ίσως είναι ακόμη πιο παράξενη. Δεν χρειάστηκε σκηνοθεσία ή σενάριο. Χρειάστηκαν μια κατασκευασμένη ταυτότητα, μια εξαιρετικά περίπλοκη ιστορία και άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν κάποιον που πίστευαν ότι βρισκόταν σε ανάγκη. Και για 14 ολόκληρους μήνες, αυτό ήταν αρκετό.