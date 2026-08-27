ATHENS METRO MALL: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με γεμάτο Back Pack

ATHENS METRO MALL: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με γεμάτο Back Pack

Η επιστροφή στα θρανία γίνεται πιο εύκολη, πιο δημιουργική και πολύ πιο διασκεδαστική στο ATHENS METRO MALL. Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Οκτωβρίου, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με όλα όσα χρειάζονται για ένα δυναμικό ξεκίνημα στη νέα σχολική χρονιά.

Σχολικές τσάντες, γραφική ύλη, ρούχα, παπούτσια και αθλητικά είδη γεμίζουν το φετινό Back Pack, μέσα από μια ολοκληρωμένη Back to School εμπειρία που συνδυάζει τις απαραίτητες αγορές με βόλτες, γεύσεις και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια.

Με μια μεγάλη ποικιλία καταστημάτων και επιλογών συγκεντρωμένων σε έναν εύκολα προσβάσιμο προορισμό, γονείς και μαθητές μπορούν να οργανώσουν κάθε λεπτομέρεια για τη νέα σεζόν με άνεση και να συνδυάσουν τις αγορές τους με στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Happy Family Weekends: το σχολείο γίνεται παιχνίδι!

Το αγαπημένο πρόγραμμα Happy Family Weekends επιστρέφει με νέες θεματικές δραστηριότητες, παιχνίδια, κατασκευές και face painting, μετατρέποντας την προετοιμασία για το σχολείο σε μια ξεχωριστή οικογενειακή εμπειρία.

Η αυλαία ανοίγει ήδη από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου:

29 – 30 Αυγούστου | Η δασκάλα, η κυρία Καβουρίνα

Μικροί και μεγάλοι παίζουν μαζί «Καβουρο-μαθήματα & πλάγια βήματα», ενώ τα παιδιά κατασκευάζουν χαριτωμένα κόκκινα καβουράκια από χαρτόνι, με κινούμενα ματάκια.

5 – 6 Σεπτεμβρίου | Το χαμογελαστό σχολικό λεωφορείο

Το σχολείο ξεκινά και οι μικροί επισκέπτες κατασκευάζουν τα δικά τους ξύλινα σχολικά λεωφορεία, μεταμορφώνονται μέσα από πολύχρωμο face painting και παίζουν «Οδηγός & επιβάτες εν δράσει!».

12 – 13 Σεπτεμβρίου | Το μολυβάκι που έγραφε όνειρα

Η μουσική δυναμώνει και τα παιδιά μεταμορφώνονται σε… κινούμενα μολύβια! Παράλληλα, δημιουργούν ευφάνταστες μολυβοκατασκευές και φωτογραφίζονται με αγαπημένα Back to School αντικείμενα.

19 – 20 Σεπτεμβρίου | Ο μαγικός πίνακας της τάξης

Οι μικροί φίλοι του ATHENS METRO MALL παίζουν «Γίνε κιμωλία, γίνε σφουγγάρι!», κατασκευάζουν τον δικό τους μικρό πίνακα ανακοινώσεων και ολοκληρώνουν την εμπειρία με ξεχωριστό Back to School face painting.

26 – 27 Σεπτεμβρίου | Το παραπονιάρικο βιβλίο της σχολικής τσάντας

Χρώματα, γκλίτερ, αυτοκόλλητα και φαντασία συνδυάζονται, καθώς τα παιδιά δημιουργούν τους δικούς τους μοναδικούς σελιδοδείκτες και διασκεδάζουν με πρωτότυπες πλαστελινοκατασκευές.

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, στο ATHENS METRO MALL όλα τα καλά χωράνε: οι αγορές για τη νέα σχολική χρονιά, η δημιουργία, το παιχνίδι και οι όμορφες οικογενειακές στιγμές. Γιατί κάθε νέα αρχή αξίζει να είναι γεμάτη χρώμα, χαμόγελα και μικρές εμπειρίες που κάνουν την επιστροφή στο σχολείο ακόμη πιο συναρπαστική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.athensmetromall.gr