Γιατί νιώθεις συνέχεια κουρασμένη; Όταν η εξάντληση δεν είναι απλώς θέμα ύπνου

Γιατί νιώθεις συνέχεια κουρασμένη; Όταν η εξάντληση δεν είναι απλώς θέμα ύπνου

Υπάρχουν μέρες που το μόνο που θέλεις είναι να επιστρέψεις σπίτι, να βάλεις πιτζάμες και να πέσεις για ύπνο. Απόλυτα φυσιολογικό. Υπάρχουν όμως και περίοδοι που η κούραση μοιάζει να έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη ζωή σου. Κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι, προσπαθείς να χαλαρώσεις και παρ’ όλα αυτά συνεχίζεις να νιώθεις ότι δεν έχεις καθόλου ενέργεια.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά. Το να κουράζεσαι δεν είναι περίεργο. Το να αισθάνεσαι συνεχώς εξαντλημένη χωρίς προφανή λόγο αξίζει περισσότερη προσοχή.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Σημαίνει όμως ότι ίσως το σώμα σου προσπαθεί να σου πει κάτι που δεν λύνεται απλώς με έναν ακόμη καφέ.

Όταν ο ύπνος δεν είναι αρκετός

Η πρώτη σκέψη όταν νιώθουμε κουρασμένες είναι συνήθως ότι δεν κοιμηθήκαμε αρκετά. Κι όμως, οι ώρες ύπνου από μόνες τους δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια.

Μπορεί να περνάς οκτώ ώρες στο κρεβάτι και παρ’ όλα αυτά να ξυπνάς σαν να μην κοιμήθηκες καθόλου. Η αϋπνία, οι συνεχείς μικρές αφυπνίσεις, η υπνική άπνοια ή το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου. Γι’ αυτό και δεν έχει σημασία μόνο πόσο κοιμάσαι, αλλά και πόσο καλά κοιμάσαι.

Η περίοδος μπορεί να σου στερεί περισσότερη ενέργεια απ’ όσο καταλαβαίνεις

Αν έχεις πολύ έντονη έμμηνο ρύση, αξίζει να μην προσπεράσεις αυτό το στοιχείο. Η μεγάλη απώλεια αίματος μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σιδήρου και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε σιδηροπενική αναιμία.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα μόνιμο αίσθημα αδυναμίας, ζάλης και εξάντλησης, ακόμη και σε ημέρες που δεν έχεις κάνει τίποτα ιδιαίτερα απαιτητικό.

Παράλληλα, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η ενδομητρίωση, αλλά και οι αλλαγές που συμβαίνουν κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο, τις ορμόνες και τελικά τα αποθέματα ενέργειάς σου.

Δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα που κουράζεται έχει κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα. Αν όμως η κόπωση συνοδεύεται από αλλαγές στον κύκλο, πολύ έντονη περίοδο ή άλλα συμπτώματα, καλό είναι να μην τα αντιμετωπίζεις ως άσχετα μεταξύ τους.

Ίσως χρειάζεται να κοιτάξεις και πέρα από τον κύκλο σου

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να αισθάνεσαι χωρίς ενέργεια και δεν έχουν απαραίτητα σχέση με τις ορμόνες.

Ο υποθυρεοειδισμός, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό και να προκαλέσει κόπωση, αλλαγές στο βάρος, αίσθημα κρύου και πεσμένη διάθεση.

Από την άλλη, η ψυχική εξάντληση συχνά υποτιμάται. Το χρόνιο άγχος και η κατάθλιψη μπορούν να εξαντλήσουν το σώμα όσο και μια έντονη σωματική δραστηριότητα. Μπορεί να δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς, να μην έχεις όρεξη να κάνεις πράγματα που παλιότερα σου άρεσαν ή να νιώθεις ότι ακόμη και οι πιο απλές υποχρεώσεις απαιτούν τεράστια προσπάθεια.

Υπάρχουν επίσης καταστάσεις όπως το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, αλλά και ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα, που μπορεί να προκαλούν μακροχρόνια εξάντληση. Αυτές όμως χρειάζονται πάντα ιατρική αξιολόγηση και δεν μπορούν να διαγνωστούν απλώς από ένα σύμπτωμα.

Πότε η κούραση γίνεται λόγος για έλεγχο

Ένα κουραστικό δεκαήμερο δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αρχίσεις να ψάχνεις παθήσεις στο διαδίκτυο. Αν όμως περνούν οι εβδομάδες και εσύ συνεχίζεις να μην αισθάνεσαι ποτέ πραγματικά ξεκούραστη, τότε αξίζει να το συζητήσεις με γιατρό.

Το ίδιο ισχύει αν μαζί με την κούραση παρατηρείς αλλαγές στο βάρος, έντονη περίοδο, ζαλάδες, δυσκολία στον ύπνο, αλλαγές στη διάθεση ή γενικά αισθάνεσαι ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως πριν.

Ένας γιατρός μπορεί, ανάλογα με το ιστορικό και τα συμπτώματά σου, να προτείνει εξετάσεις που θα βοηθήσουν να ελεγχθούν πιθανοί παράγοντες όπως ο σίδηρος ή η λειτουργία του θυρεοειδούς.

Μέχρι τότε, τα βασικά εξακολουθούν να έχουν σημασία. Σταθερός ύπνος, κανονικά γεύματα, αρκετό νερό και λίγη κίνηση μέσα στην ημέρα μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σου να λειτουργεί καλύτερα.

Αλλά όταν η εξάντληση έχει γίνει η νέα σου κανονικότητα, μην την αντιμετωπίζεις σαν χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σου ή σαν τίμημα μιας γεμάτης ζωής. Η μόνιμη κούραση δεν είναι κάτι που χρειάζεται απλώς να μάθεις να αντέχεις.