Η H&M επανασυστήνει το εμβληματικό κατάστημά της στην Ερμού 54, παρουσιάζοντας έναν πλήρως ανανεωμένο χώρο στην καρδιά της Αθήνας. Το κατάστημα λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει έναν σύγχρονο προορισμό μόδας σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης.

Το κατάστημα στεγάζεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της Ερμού, αποτελώντας διαχρονικό σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μόδας. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά του κτιρίου συναντά τον σύγχρονο σχεδιασμό και την καινοτομία, συνδέοντας αρμονικά το παρελθόν με το παρόν. Παράλληλα, χαρακτηριστικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως η εμβληματική όψη και οι τοιχογραφίες, διατηρούνται με σεβασμό στην ιστορία του. Οι νέες, ανοιχτές βιτρίνες και το φυσικό φως αναδεικνύουν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και τη σύγχρονη αισθητική του χώρου, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών.

Με συνολική επιφάνεια 2.110 τ.μ., το κατάστημα φιλοξενεί τις γυναικείες, ανδρικές και παιδικές συλλογές της H&M, με ακόμη περισσότερες επιλογές σε προϊόντα, τάσεις και στιλ για όλη την οικογένεια. Την αγοραστική εμπειρία συμπληρώνουν νέες τεχνολογίες και σύγχρονες υπηρεσίες, όπως τα parcel lockers, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη παραλαβή και επιστροφή online παραγγελιών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στους πελάτες της.

Γιορτάζουμε Μαζί: H&M Reopening Event

Για να γιορτάσει τη νέα εποχή του καταστήματος, η H&M προσκαλεί το κοινό σε ένα ξεχωριστό reopening event την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, από τις 17:30, με μουσική, signature mocktails και αποκλειστικές εκπλήξεις για τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης.

Στο πλαίσιο του reopening, η H&M ενώνει τις δυνάμεις της με το πολυβραβευμένο The Bar in Front of the Bar για τη δημιουργία του ERMOU 54 ATHENS, ενός αποκλειστικού alcohol-free signature mocktail. Εμπνευσμένο από τη μόδα, τη δημιουργικότητα και την ενέργεια της πόλης, το mocktail θα βρίσκεται στο μενού του bar από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου.

Την ημέρα του event, η ομάδα του The Bar in Front of the Bar θα μεταφέρει την εμπειρία στην Ερμού 54 μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο pop-up bar, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν το signature mocktail. Παράλληλα, η DJ Myrophora θα δώσει το δικό της μουσικό στίγμα και ξεχωριστές εκπλήξεις θα συνθέσουν μια γιορτή όπου η μόδα, η μουσική και η δημιουργικότητα συναντιούνται στην καρδιά της πόλης.

Τέλος, ειδικά για την ημέρα, τα πρώτα 50 Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης της H&M που θα πραγματοποιήσουν αγορά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβουν Gift Card αξίας 20€ για τις επόμενες αγορές τους.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί το ανανεωμένο κατάστημα της H&M στην Ερμού 54!