Κάθε νέα σεζόν έχει εκείνη τη μικρή παγίδα. Βλέπεις τις καινούργιες τάσεις, θέλεις να ανανεώσεις την ντουλάπα σου και ξαφνικά αναρωτιέσαι αν χρειάζεσαι πραγματικά όλα όσα έχεις βάλει στο καλάθι σου. Ίσως, τελικά, η πιο ενδιαφέρουσα κατεύθυνση στη μόδα να μην είναι να αγοράζεις περισσότερο, αλλά να διαλέγεις καλύτερα. Πάνω σε αυτή τη λογική κινείται και η Stradivarius με το THE KEY ITEMS, τη νέα της πρόταση για τη σεζόν Φθινόπωρο και Χειμώνα.

THE KEY ITEMS και η ιδέα της «επένδυσης» στο στιλ

Με κεντρικό μήνυμα «Περισσότερο από μια αγορά, μια επένδυση», η νέα καμπάνια βάζει στο επίκεντρο εκείνα τα ρούχα που δεν προορίζονται για μία μόνο εμφάνιση. Η λογική είναι αρκετά απλή και, μεταξύ μας, πολύ πιο χρήσιμη για την πραγματική σου καθημερινότητα. Ένα jacket δεν χρειάζεται να λειτουργεί μόνο με ένα συγκεκριμένο outfit και ένα πλεκτό δεν χρειάζεται να περιμένει την «κατάλληλη περίσταση». Το στιλ σου αλλάζει μαζί με τη διάθεσή σου. Άλλη μέρα θέλεις κάτι πιο προσεγμένο, άλλη πιο χαλαρό και κάποιες φορές θέλεις να τα ανακατέψεις όλα χωρίς να απολογηθείς σε κανέναν.

Τι θα βρεις στα THE KEY ITEMS

Η επιλογή της Stradivarius περιλαμβάνει jackets με cargo αναφορές, statement πλεκτά, bomber jackets, tailored κομμάτια, denim, καρό πουκάμισα αλλά και σχέδια με όψη δέρματος. Εκεί, όμως, που γίνεται πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι είναι στις αντιθέσεις. Το sophisticated συναντά το sporty, οι πιο θηλυκές γραμμές μπλέκονται με στοιχεία δανεισμένα από την ανδρική γκαρνταρόμπα και τα καθαρά κοψίματα συνδυάζονται με μεγαλύτερους όγκους. Έτσι, αντί να αγοράζεις ένα έτοιμο look, αποκτάς ουσιαστικά τη βάση για να δημιουργήσεις αρκετά διαφορετικά.

Μια γκαρνταρόμπα που δεν λήγει μαζί με την τάση

Το ενδιαφέρον στο THE KEY ITEMS βρίσκεται ακριβώς εδώ. Η Stradivarius δεν παρουσιάζει απλώς τα επόμενα trends, αλλά προτείνει κομμάτια που μπορούν να εξελιχθούν μαζί με το προσωπικό σου στιλ.

Μπορείς να δεις περισσότερα στη Stradivarius online και να κρατήσεις τη βασική ιδέα της καμπάνιας. Αν ένα ρούχο μπορείς να το φορέσεις σήμερα, να το ξανασκεφτείς αύριο και να το συνδυάσεις διαφορετικά την επόμενη σεζόν, τότε το THE KEY ITEMS αποκτά πραγματικά νόημα. Γιατί η καλύτερη αγορά δεν είναι απαραίτητα η πιο εντυπωσιακή. Είναι εκείνη που δεν βαριέσαι να φοράς.