Κάποιες μέρες δεν θέλεις να ντυθείς σύμφωνα με μια συγκεκριμένη αισθητική. Θέλεις να φορέσεις κάτι αθλητικό μαζί με κάτι πιο θηλυκό, να ανακατέψεις διαφορετικές εποχές, να δοκιμάσεις έναν συνδυασμό που θεωρητικά δεν «ταιριάζει» και τελικά να ανακαλύψεις ότι ακριβώς εκεί βρίσκεται όλη η γοητεία. Γιατί η μόδα γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα όταν σταματάς να την αντιμετωπίζεις τόσο σοβαρά και αρχίζεις να παίζεις μαζί της. Αυτή τη διάθεση φέρνει η PLAYFUL ERA, η νέα συλλογή της Stradivarius.

PLAYFUL ERA: Όταν το sporty συναντά το θηλυκό

Η βασική ιδέα της συλλογής είναι η αντίθεση και, ευτυχώς, εδώ δεν υπάρχει καμία διάθεση να την κρύψεις. Αντίθετα, την κάνεις πρωταγωνίστρια.

Μπορείς να συνδυάσεις ένα αθλητικής αισθητικής τζάκετ με μια μίνι φούστα ή να φορέσεις ένα φούτερ μαζί με κομμάτια που έχουν πιο θηλυκή γραμμή. Τα κολάν με λάστιχο κάτω από το πέλμα επιστρέφουν, οι oversized βερμούδες μπαίνουν στο παιχνίδι και τα φαρδιά παντελόνια συναντούν ριγέ τοπ και ογκώδη πανωφόρια. Και κάπως έτσι το styling γίνεται ξανά διασκεδαστικό. Δεν προσπαθείς απαραίτητα να δημιουργήσεις το «τέλειο σύνολο». Προσπαθείς να δημιουργήσεις το δικό σου.

Χρώματα που κουβαλούν λίγη νοσταλγία

Το χακί, το γκρι, το navy blue και το μπορντό δημιουργούν τη βάση της PLAYFUL ERA και δίνουν στη συλλογή αυτό το ελαφρώς ρετρό συναίσθημα χωρίς να την εγκλωβίζουν στο παρελθόν.

Γιατί εδώ βρίσκεται ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της. Μπορεί να νιώθεις νοσταλγία ακόμη και για μια δεκαετία που δεν έζησες ποτέ. Βλέπεις μια γραμμή, ένα καρό μοτίβο ή ένα αξεσουάρ και κάτι σου φαίνεται παράξενα γνώριμο.

Τα αξεσουάρ συνεχίζουν το παιχνίδι

Και φυσικά, το look δεν τελειώνει στα ρούχα. Μπαλαρίνες και παπούτσια με τακούνι μπαίνουν δίπλα σε σιλουέτες με πιο αθλητικό χαρακτήρα, ενώ οι στέκες μαλλιών και οι μικρές ρετρό λεπτομέρειες δίνουν εκείνη την τελευταία πινελιά που αλλάζει ολόκληρη την εικόνα.

Με λίγα λόγια, η νέα πρόταση της Stradivarius δεν σου ζητά να διαλέξεις ανάμεσα στο sporty και το κοριτσίστικο, στο σύγχρονο και το νοσταλγικό. Σου λέει ουσιαστικά να τα ανακατέψεις. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ωραίο πράγμα στην PLAYFUL ERA. Να θυμηθείς ότι η μόδα δεν χρειάζεται πάντα να είναι τόσο σοβαρή. Μπορεί απλώς να είναι παιχνίδι.