Αν αγαπάς τα ντολμαδάκια αλλά δεν έχεις διάθεση να τυλίγεις ένα ένα τα αμπελόφυλλα, αυτή η συνταγή είναι μια πολύ πιο εύκολη και χορταστική εκδοχή. Η λογική είναι απλή. Στρώνουμε τα αμπελόφυλλα σε στρώσεις, προσθέτουμε ανάμεσα αρωματικό χοιρινό κιμά με ρύζι και ντομάτα και αφήνουμε όλα τα υλικά να μαγειρευτούν μαζί.

Η κανέλα, ο δυόσμος και η πάπρικα δίνουν ιδιαίτερο άρωμα, ενώ το λεμόνι προσθέτει την απαραίτητη οξύτητα. Στο τέλος, η ντολμαδόπιτα σερβίρεται με δροσερό γιαούρτι, άνηθο και μαϊντανό.

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, συν λίγο επιπλέον

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

500 γρ. χοιρινός κιμάς

2 κουταλιές της σούπας πελτές ντομάτας

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένος δυόσμος

½ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

5 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες

200 γρ. ρύζι μακρύκοκκο

Χυμός από 2 λεμόνια

12 με 15 αμπελόφυλλα, ζεματισμένα αν είναι μεγάλα

Θαλασσινό αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κουταλιές της σούπας φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

2 κουταλιές της σούπας φρέσκος άνηθος, ψιλοκομμένος

250 γρ. στραγγιστό γιαούρτι, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά για περίπου 10 λεπτά.

Προσθέτουμε τον χοιρινό κιμά, αλατοπιπερώνουμε και τον σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα, ανακατεύοντας και σπάζοντάς τον με μια ξύλινη κουτάλα.

Ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για περίπου 1 λεπτό. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κανέλα, τον δυόσμο και την πάπρικα.

Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, αφήνουμε το μείγμα να πάρει μια βράση και στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά.

Ρίχνουμε το ρύζι και τον μισό χυμό λεμονιού. Δοκιμάζουμε, διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι και αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Πώς στήνουμε τη ντολμαδόπιτα

Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο μια μέτρια και σχετικά ρηχή κατσαρόλα ή ένα βαθύ τηγάνι.

Καλύπτουμε τον πάτο και τα πλαϊνά με αμπελόφυλλα. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα από το μείγμα του κιμά και του ρυζιού.

Στρώνουμε από πάνω μία ακόμη σειρά από αμπελόφυλλα και προσθέτουμε το υπόλοιπο μείγμα. Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα αμπελόφυλλα και διπλώνουμε προς τα μέσα όσα εξέχουν από τα πλαϊνά.

Περιχύνουμε με τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού.

Μαγείρεμα και σερβίρισμα

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα 400 ml βραστό νερό και τοποθετούμε από πάνω ένα βαρύ πιάτο, ώστε να κρατήσει τα αμπελόφυλλα στη θέση τους.

Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 40 λεπτά.

Στο τέλος δυναμώνουμε για λίγο τη φωτιά, ώστε να γίνει πιο τραγανή η βάση της ντολμαδόπιτας.

Αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί μέσα στην κατσαρόλα για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια το αναποδογυρίζουμε προσεκτικά σε μια μεγάλη πιατέλα.

Πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και άνηθο και σερβίρουμε με στραγγιστό γιαούρτι στο πλάι.

Καλή απόλαυση!