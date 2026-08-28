Το έχουμε δει ξανά και ξανά στα social media. Ένα μπολ γεμάτο παγωμένο νερό, μερικά παγάκια και ένα πρόσωπο που βυθίζεται μέσα για λίγα δευτερόλεπτα. Το face icing έχει γίνει ένα από εκείνα τα beauty trends που μοιάζουν απλά, οικονομικά και αρκετά εντυπωσιακά ώστε να θέλεις να τα δοκιμάσεις αμέσως.

Άλλωστε, όταν celebrities όπως η Priyanka Chopra Jonas, η Kylie Jenner και η Bella Hadid έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς να χρησιμοποιούν το κρύο στο πρόσωπό τους, ήταν σχεδόν αναμενόμενο το συγκεκριμένο ritual να αποκτήσει τη δική του θέση στο TikTok.

Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Μπορεί πραγματικά ο πάγος να κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο και σμιλεμένο ή πρόκειται απλώς για ακόμη ένα viral beauty hack; Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση.

Ναι, το κρύο μπορεί να μειώσει το πρωινό πρήξιμο

Αν έχεις ξυπνήσει ποτέ με πρησμένα μάτια ή με την αίσθηση ότι το πρόσωπό σου δείχνει πιο «βαρύ» από το συνηθισμένο, το κρύο μπορεί πράγματι να βοηθήσει προσωρινά.

Όταν εκθέτουμε την επιδερμίδα σε χαμηλή θερμοκρασία, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αγγειοσύσπαση και μειώνει για λίγο τη ροή του αίματος στην επιφάνεια του δέρματος.

Παράλληλα μπορεί να περιοριστεί προσωρινά και η συγκέντρωση υγρών στους ιστούς. Γι’ αυτό μετά την εφαρμογή κρύου τα μάτια μπορεί να φαίνονται λιγότερο πρησμένα και το περίγραμμα του προσώπου λίγο πιο καθαρό.

Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που συχνά χάνεται στα εντυπωσιακά βίντεο των social media. Το αποτέλεσμα δεν διαρκεί για πάντα. Μόλις η θερμοκρασία της επιδερμίδας επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, η κυκλοφορία αποκαθίσταται και σταδιακά το πρόσωπο επιστρέφει στην προηγούμενη εικόνα του.

Γιατί το πρόσωπό μας πρήζεται περισσότερο το πρωί;

Το πρωινό πρήξιμο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι δεν πάει καλά με την skincare routine μας.

Πολλές φορές έχει περισσότερο σχέση με την κατακράτηση υγρών και με όσα προηγήθηκαν την προηγούμενη ημέρα.

Ένα αρκετά αλμυρό βραδινό, το αλκοόλ, η έλλειψη ύπνου, οι αλλεργίες ή ακόμη και οι ορμονικές μεταβολές μπορούν να κάνουν το πρόσωπο να φαίνεται πιο πρησμένο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί μετά από έντονο κλάμα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κίνηση, οι μύες του προσώπου, η βαρύτητα και το λεμφικό σύστημα βοηθούν τα υγρά να μετακινούνται. Όταν όμως κοιμόμαστε για αρκετές ώρες σε οριζόντια θέση, είναι πιθανό να παρατηρήσουμε περισσότερη συγκέντρωση υγρών γύρω από τα μάτια.

Το κρύο δεν αλλάζει τη δομή του προσώπου

Κάπου εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσουμε το απλό πρήξιμο από τις μόνιμες αλλαγές στην περιοχή των ματιών. Οι σακούλες κάτω από τα μάτια δεν οφείλονται πάντα μόνο σε κατακράτηση υγρών. Σε αρκετές περιπτώσεις συνδέονται και με την προβολή του λίπους της περιοχής ή με ανατομικούς και ηλικιακούς παράγοντες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πάγος δεν μπορεί να αλλάξει τη δομή του προσώπου. Μπορεί να βελτιώσει για λίγο την εικόνα του πρηξίματος, αλλά δεν εξαφανίζει το λίπος και φυσικά δεν επανασχεδιάζει το περίγραμμα των ματιών.

Το ίδιο ισχύει και για άλλα claims που συνοδεύουν συχνά το face icing. Ο πάγος δεν έχει αποδειχθεί ότι «κλείνει» τους πόρους, δεν λιώνει το λίπος του προσώπου και δεν δημιουργεί από μόνος του περισσότερο κολλαγόνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yogitta Chavan (@official_chavan_yogita)

Γιατί νιώθουμε όμως τόσο αναζωογονημένοι;

Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που το συγκεκριμένο ritual έχει τόσους πιστούς. Το έντονο κρύο στο πρόσωπο μπορεί να προκαλέσει μια άμεση αίσθηση εγρήγορσης και στη συνέχεια χαλάρωσης. Η επαφή με πολύ κρύο νερό, ιδιαίτερα γύρω από τη μύτη και τα μάτια, ενεργοποιεί φυσιολογικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν μεταξύ άλλων τον καρδιακό ρυθμό.

Έτσι, το face icing δεν λειτουργεί μόνο ως beauty ritual. Για κάποιους ανθρώπους μετατρέπεται και σε μια μικρή πρωινή τελετουργία που τους κάνει να αισθάνονται ότι «ξυπνούν» πιο γρήγορα.

Το περισσότερο κρύο δεν σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα

Φυσικά, εδώ χρειάζεται μέτρο. Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία και ειδικά η παρατεταμένη άμεση επαφή του πάγου με την επιδερμίδα μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό ή ακόμη και τραυματισμό από το ψύχος. Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται η περιοχή γύρω από τα μάτια, όπου το δέρμα είναι πιο λεπτό.

Επίσης, όσοι έχουν ροδόχρου ακμή ή προβλήματα στην κυκλοφορία καλό είναι να αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου beauty hacks με περισσότερη επιφύλαξη. Το πρόσωπο μπορεί αρχικά να δείξει λιγότερο κόκκινο λόγω της αγγειοσύσπασης, όμως στη συνέχεια η ερυθρότητα μπορεί να επιστρέψει ή να γίνει πιο έντονη.

Και ο επιδερμικός φραγμός χρειάζεται την προσοχή μας

Η συνεχής έκθεση της επιδερμίδας σε ακραίες θερμοκρασίες δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη συνήθεια. Ο επιδερμικός φραγμός κρατά την απαραίτητη υγρασία μέσα στο δέρμα και μας προστατεύει από εξωτερικούς ερεθιστικούς παράγοντες. Όταν τον ταλαιπωρούμε συχνά, μπορεί να εμφανιστούν ξηρότητα, ξεφλούδισμα, τσούξιμο και μεγαλύτερη ευαισθησία.

Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο αισθητό σε μια επιδερμίδα που χρησιμοποιεί ισχυρά ενεργά συστατικά, όπως ρετινόλη ή βιταμίνη C. Γι’ αυτό το ζητούμενο δεν είναι να υποβάλλουμε καθημερινά το πρόσωπό μας σε ένα μικρό θερμικό σοκ για να δείχνει πιο φρέσκο.

Υπάρχουν και πιο ήπιοι τρόποι για το ξεπρήξιμο

Αν σου αρέσει η δροσερή αίσθηση το πρωί, δεν χρειάζεται απαραίτητα να γεμίσεις ένα μπολ με παγάκια. Μια δροσερή gel mask, cryo globes ή cryo sticks μπορούν να προσφέρουν την αίσθηση του κρύου με πιο ελεγχόμενο τρόπο. Ακόμη και δύο κουτάλια που έχουν μείνει για λίγο στο ψυγείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν απαλά κάτω από τα μάτια.

Εξίσου χρήσιμο μπορεί να είναι ένα ήπιο facial massage, καθώς η απαλή κίνηση βοηθά τη μετακίνηση των υγρών και μπορεί να μειώσει προσωρινά την εικόνα του πρηξίματος.

Στην καθημερινή περιποίηση αξίζει επίσης να δώσουμε βάση στην ενίσχυση του skin barrier με συστατικά όπως ceramides, υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδη, εφόσον ταιριάζουν στις ανάγκες της επιδερμίδας μας.

Το πιο αποτελεσματικό beauty hack ίσως να μην είναι καθόλου viral

Το face icing δεν είναι απάτη. Το κρύο μπορεί πραγματικά να κάνει ένα πρησμένο πρόσωπο να δείξει προσωρινά πιο φρέσκο και ξεκούραστο. Απλώς δεν είναι το μαγικό shortcut που συχνά παρουσιάζουν τα social media.

Αν ξυπνάς συχνά πρησμένη, μεγαλύτερη διαφορά μπορεί να κάνουν η καλή ενυδάτωση, ο επαρκής ύπνος, η μείωση του πολύ αλμυρού φαγητού και ο περιορισμός του αλκοόλ.

Και όταν ένα πρήξιμο επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, επανέρχεται συνεχώς ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε απλώς ως beauty θέμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με προβλήματα υγείας και χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Οπότε, ναι, μπορείς να κρατήσεις λίγη δροσιά στην πρωινή σου ρουτίνα. Απλώς δεν χρειάζεται να παγώνεις το πρόσωπό σου για να το φροντίσεις. Μερικές φορές το καλύτερο skincare παραμένει πολύ λιγότερο θεαματικό και πολύ περισσότερο συνεπές.