6 σημεία του σπιτιού που μπορείς να τακτοποιήσεις σε μόλις 10 λεπτά

6 σημεία του σπιτιού που μπορείς να τακτοποιήσεις σε μόλις 10 λεπτά

Με τη ζέστη και τον καύσωνα, οι δουλειές του σπιτιού είναι μάλλον το τελευταίο πράγμα που θέλεις να κάνεις. Αν μάλιστα έχεις επιστρέψει πρόσφατα από διακοπές, είναι πολύ πιθανό βαλίτσες, ρούχα, παπούτσια και διάφορα μικροπράγματα να έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν κάθε ελεύθερη επιφάνεια.

Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να αφιερώσεις ένα ολόκληρο απόγευμα για να επαναφέρεις την τάξη. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε. Περιμένουμε να βρούμε αρκετές ελεύθερες ώρες για να οργανώσουμε όλο το σπίτι και τελικά δεν ξεκινάμε ποτέ.

Πολύ πιο πρακτική λύση είναι να επικεντρώνεσαι κάθε φορά σε ένα μικρό σημείο. Υπάρχουν χώροι που μπορείς να συμμαζέψεις μέσα σε 10 λεπτά ή και λιγότερο και αυτή η μικρή καθημερινή συνήθεια κάνει τεράστια διαφορά. Ακόμη και το να επιστρέφεις μερικά αντικείμενα στη θέση τους πριν φύγεις από ένα δωμάτιο χρειάζεται ελάχιστο χρόνο, αλλά βοηθά το σπίτι να παραμένει σταθερά πιο οργανωμένο.

Οι πάγκοι της κουζίνας

Οι πάγκοι είναι από εκείνα τα σημεία που γεμίζουν χωρίς καν να το καταλάβεις. Ένα ποτήρι, τα κλειδιά, ένα χαρτί, τα ψώνια που δεν μπήκαν ακόμη στο ντουλάπι και ξαφνικά η κουζίνα μοιάζει πολύ πιο ακατάστατη απ’ όσο πραγματικά είναι.

Ξεκίνα απομακρύνοντας ό,τι δεν ανήκει στην κουζίνα. Στη συνέχεια κράτησε πάνω στον πάγκο μόνο όσα χρησιμοποιείς καθημερινά. Τα λάδια, τα σύνεργα του καφέ ή άλλα βασικά αντικείμενα μπορούν να συγκεντρωθούν σε έναν δίσκο ώστε να φαίνονται πιο οργανωμένα και να μην είναι διάσπαρτα παντού.

Έτσι ο πάγκος παραμένει λειτουργικός χωρίς να δείχνει άδειος ή απρόσωπος.

Η θήκη του ντους

Πόσα μισοτελειωμένα σαμπουάν, άδεια μπουκάλια και προϊόντα που δεν χρησιμοποιείς πραγματικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο ντους;

Ένας γεμάτος χώρος κάνει ακόμη και το μπάνιο να μοιάζει πιο ακατάστατο. Πέταξε τις άδειες συσκευασίες, απομάκρυνε όσα χρησιμοποιείς σπάνια και κράτησε κοντά σου μόνο τα βασικά προϊόντα.

Χρειάζονται λίγα λεπτά και το αποτέλεσμα κάνει αμέσως το μπάνιο να δείχνει πιο καθαρό και ήρεμο.

Το τραπεζάκι του σαλονιού

Το τραπεζάκι του σαλονιού έχει μια παράξενη ικανότητα να μετατρέπεται σε σημείο συγκέντρωσης για οτιδήποτε δεν ξέρουμε πού να αφήσουμε.

Τηλεχειριστήρια, φλιτζάνια, λογαριασμοί, χαρτιά και μικροαντικείμενα μπορούν πολύ εύκολα να καλύψουν ολόκληρη την επιφάνειά του.

Απομάκρυνε τα πάντα και στη συνέχεια τοποθέτησε ξανά μόνο όσα χρειάζονται πραγματικά εκεί. Ένα τακτοποιημένο τραπεζάκι κάνει ολόκληρο το σαλόνι να δείχνει πιο περιποιημένο και δημιουργεί πιο ευχάριστη αίσθηση όταν κάθεσαι να χαλαρώσεις.

Το beauty station σου

Αν έχεις ένα σημείο όπου βάφεσαι ή φτιάχνεσαι καθημερινά, προσπάθησε να μην το μετατρέψεις σε αποθήκη καλλυντικών.

Άφησε έξω μόνο τα προϊόντα που χρησιμοποιείς συχνά και βάλε τα υπόλοιπα σε συρτάρια, ντουλάπια ή κάτω από τον νιπτήρα. Έτσι θα βρίσκεις πιο εύκολα αυτά που χρειάζεσαι και η πρωινή σου προετοιμασία θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

Η είσοδος του σπιτιού

Η είσοδος είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν επιστρέφεις σπίτι και μπορεί να επηρεάσει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις την αίσθηση που σου δημιουργεί ο χώρος.

Παπούτσια σκορπισμένα στο πάτωμα, τσάντες, μπουφάν και διάφορα αντικείμενα δίπλα στην πόρτα μπορούν να κάνουν τον χώρο να φαίνεται χαοτικός.

Μάζεψε όσα ανήκουν αλλού και κράτησε στην είσοδο μόνο όσα χρησιμοποιείς καθημερινά. Ένα καλάθι ή ένα μικρό κουτί μπορεί να συγκεντρώνει κλειδιά και άλλα απαραίτητα αντικείμενα ώστε να μην χάνονται.

Με λίγα λεπτά τακτοποίησης, η πρώτη εικόνα του σπιτιού γίνεται πολύ πιο ήρεμη.

Το καλάθι με τα παπούτσια

Το να οργανώσεις τον χώρο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να πετάξεις πράγματα.

Αν το καλάθι ή η παπουτσοθήκη έχει γεμίσει, ξεχώρισε απλώς όσα παπούτσια δεν φοράς αυτή την εποχή. Αποθήκευσέ τα σε μια ντουλάπα ή σε κάποιο άλλο σημείο και κράτησε εύκολα προσβάσιμα μόνο όσα χρησιμοποιείς τώρα.

Με αυτόν τον τρόπο θα βρίσκεις αμέσως το ζευγάρι που θέλεις χωρίς να ψάχνεις κάθε φορά μέσα σε μια στοίβα παπουτσιών.

Η οργάνωση του σπιτιού δεν χρειάζεται να γίνει ένα ακόμη μεγάλο project στη λίστα σου. Μερικές φορές, δέκα λεπτά είναι αρκετά για να αλλάξει εντελώς η εικόνα ενός χώρου. Και όταν αυτές οι μικρές κινήσεις γίνουν συνήθεια, η ακαταστασία σταματά να προλαβαίνει να συσσωρευτεί.