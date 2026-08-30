Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για τις ημέρες που θέλεις κάτι νόστιμο χωρίς πολλή προετοιμασία. Ο σολομός συνδυάζεται με πορτοκάλι, σόγια και μέλι, δημιουργώντας μια γλυκόξινη σάλτσα που ταιριάζει πολύ ωραία με τα noodles.

Η συγκεκριμένη συνταγή γίνεται στον φούρνο μικροκυμάτων και είναι ιδανική για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή βραδινό.

Υλικά

Για 1 μερίδα θα χρειαστείς:

1 φιλέτο σολομού, περίπου 120 γρ.

2 κ.σ. χυμό πορτοκαλιού

1 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.γ. μέλι

1 φωλιά noodles, περίπου 60 γρ.

2 κ.σ. κατεψυγμένο αρακά

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο, προαιρετικά

2 κ.γ. σουσάμι, προαιρετικά

Εκτέλεση

Βάλε το φιλέτο σολομού σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Πρόσθεσε τον χυμό πορτοκαλιού και τη σάλτσα σόγιας και στη συνέχεια περίχυσε τον σολομό με το μέλι.

Μαγείρεψε στον φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 4 λεπτά, γυρίζοντας τον σολομό από την άλλη πλευρά στα μισά του χρόνου.

Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, άφησέ τον μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων για ακόμη 1 λεπτό. Βγάλ’ τον προσεκτικά, καθώς η καυτή σάλτσα μπορεί να πιτσιλίσει.

Σε ένα δεύτερο μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων βάλε τα noodles και κάλυψέ τα με βραστό νερό.

Μαγείρεψέ τα για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι να αποκτήσουν την υφή που προτιμάς.

Πρόσθεσε τον κατεψυγμένο αρακά και άφησέ τον μέσα στο ζεστό νερό για λίγα λεπτά ώστε να ξεπαγώσει και να ζεσταθεί. Στη συνέχεια στράγγισε καλά τα noodles και τον αρακά.

Σερβίρισμα

Βάλε τα noodles με τον αρακά σε ένα πιάτο και τοποθέτησε από πάνω το φιλέτο σολομού.

Περίχυσε το πιάτο με τη σάλτσα πορτοκαλιού, σόγιας και μελιού που έχει μείνει στο μπολ του σολομού.

Αν θέλεις, ολοκλήρωσε με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο σουσάμι.

Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό πιάτο με γλυκές και αλμυρές νότες, που ετοιμάζεται σε ελάχιστο χρόνο.

Καλή απόλαυση!