Από τις μπογιές στο Guinness: Το μωρό που έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο

Από τις μπογιές στο Guinness: Το μωρό που έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο

Μπορεί για τα περισσότερα μωρά οι μπογιές να είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι, όμως στην περίπτωση αυτού του παιδιού έγιναν η αρχή μιας ιστορίας που έφτασε μέχρι το Guinness World Records. Το μικρό παιδί αναγνωρίστηκε ως ο «νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο» και πλέον οι δημιουργίες του ετοιμάζονται να παρουσιαστούν σε γκαλερί στη Σουηδία.

Όλα ξεκίνησαν αρκετά φυσικά, όταν οι γονείς του παρατήρησαν πως το μωρό είχε ιδιαίτερη περιέργεια για τα χρώματα και την κίνηση. Στην αρχή το άφηναν να πειραματίζεται με μια οθόνη LED, αγγίζοντάς την με τα δάχτυλά του. Όταν όμως έφτασε στο αναπτυξιακό στάδιο της λεγόμενης «λαβής τσιμπίδας», δηλαδή όταν μπορούσε πλέον να πιάνει μικρά αντικείμενα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη, στη θέση της οθόνης μπήκαν τα πινέλα.

Κάπως έτσι, το παιχνίδι άρχισε να παίρνει διαφορετική μορφή. Οι γονείς του αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τις δημιουργίες του ως έργα τέχνης και άρχισαν να χρησιμοποιούν το σύνθημα «ο νεότερος ζωγράφος στον κόσμο». Η ιδέα τελικά δεν έμεινε μόνο σε οικογενειακό επίπεδο.

Η αναγνώριση από το Guinness

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John C. Weibull | Artist (@johncweibull)



Τον Οκτώβριο του 2024, το Guinness World Records επικύρωσε τον σχετικό τίτλο, χαρίζοντας στο παιδί μια θέση στη λίστα των πιο ασυνήθιστων παγκόσμιων ρεκόρ. Στις διαθέσιμες πληροφορίες, πάντως, δεν περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ούτε τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκε και κατοχυρώθηκε το συγκεκριμένο ρεκόρ. Η ιστορία όμως δεν σταμάτησε στην επίσημη αναγνώριση.

Από το παιδικό παιχνίδι σε μια πραγματική έκθεση τέχνης

Οι πίνακες του μικρού καλλιτέχνη πρόκειται να αποκτήσουν πλέον και τον δικό τους χώρο σε γκαλερί. Η MIVA Fine Art Gallery, στο Μάλμε της Σουηδίας, θα παρουσιάσει από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου την έκθεση Art: My First Language, δηλαδή «Τέχνη: Η πρώτη μου γλώσσα».

Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τις δημιουργίες ενός παιδιού που ξεκίνησε απλώς εξερευνώντας χρώματα και κινήσεις, χωρίς φυσικά να μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνουν τίτλοι, ρεκόρ ή εκθέσεις.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Μια εντελώς αυθόρμητη παιδική δραστηριότητα εξελίχθηκε σε διεθνές ρεκόρ και τώρα βρίσκει τον δρόμο της μέχρι τους τοίχους μιας πραγματικής γκαλερί τέχνης.