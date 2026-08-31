Υπάρχουν πρωταθλήματα για σχεδόν τα πάντα. Για ποδόσφαιρο, στίβο, κολύμβηση, ακόμα και για δραστηριότητες που δύσκολα θα φανταζόμασταν ότι μπορούν να αποκτήσουν αγωνιστικό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το Παγκόσμιο Κύπελλο Καθαρισμού Παραθύρων, όπου επαγγελματίες καθαριστές τζαμιών συναντιούνται στο Λονδίνο με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να καθαρίσουν τρία παράθυρα άψογα και, φυσικά, ταχύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές της διοργάνωσης είναι ο 71χρονος Terry Burrows, ένας άνθρωπος που έχει μετατρέψει μια καθημερινή επαγγελματική εργασία σε πραγματικό αγωνιστικό άθλημα. «Αυτό που κάνω εγώ, δεν μπορούν να το κάνουν άνθρωποι με τα μισά μου χρόνια», δήλωσε στην εφημερίδα The Independent. «Δεν πρόκειται απλώς για μια καθημερινή ασχολία, προπονείσαι σκληρά για να το πετύχεις!».

Το ρεκόρ των 9,14 δευτερολέπτων που παραμένει άπιαστο

Ο Burrows έχει κερδίσει δικαιολογημένα το παρατσούκλι «Γιουσέιν Μπολτ» του επαγγελματικού καθαρισμού. Και υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος. Το 2009 κατάφερε να καθαρίσει τρία παράθυρα διαστάσεων 1,14 επί 1,14 μέτρων σε μόλις 9,14 δευτερόλεπτα. Δεν αρκούσε, όμως, απλώς να περάσει γρήγορα το μάκτρο από το γυαλί. Τα παράθυρα έπρεπε να παραδοθούν καθαρά, χωρίς σταγόνες, θαμπάδες και εμφανή σημάδια. Το συγκεκριμένο παγκόσμιο ρεκόρ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στον διαγωνισμό, ενώ ο ίδιος ο Burrows συνεχίζει να συμμετέχει στη διοργάνωση παρά την ηλικία του.

Δεν κερδίζει απλώς ο πιο γρήγορος

Όποιος φαντάζεται τον διαγωνισμό σαν μια ανεξέλεγκτη μάχη με σαπουνάδες, κουβάδες και μάκτρα κάνει λάθος. Οι κανονισμοί είναι εξαιρετικά συγκεκριμένοι και όλοι οι συμμετέχοντες δουλεύουν με τα ίδια εργαλεία. Κάθε διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί έναν στάνταρ υαλοκαθαριστή μήκους 30 εκατοστών με σταθερή λαβή, μία βάση πλύσης 35 εκατοστών με το κάλυμμά της, έναν κουβά με νερό, ειδικό καθαριστικό τζαμιών και πανί. Με αυτά τα εργαλεία πρέπει να ολοκληρώσει τον καθαρισμό των τριών παραθύρων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η τεχνική παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Οι διαγωνιζόμενοι κινούν το μάκτρο επάνω στο τζάμι σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κινήσεις σε σχήμα «S» και χρησιμοποιούν το πανί όπου χρειάζεται ώστε να εξαφανίσουν κάθε ίχνος. Όταν θεωρήσουν ότι ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους, φωνάζουν δυνατά «Stop!» και το χρονόμετρο σταματά.

Μισό δευτερόλεπτο μπορεί να σου στερήσει τη νίκη

Σε έναν αγώνα όπου κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου μετρά, ακόμα και μια μικρή σταγόνα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την κατάταξη. Τρεις κριτές εξετάζουν προσεκτικά τα παράθυρα μετά την ολοκλήρωση κάθε προσπάθειας. Κάθε θαμπάδα, σταγόνα ή γραμμή μπορεί να προσθέσει ποινή 0,5 δευτερολέπτου, ενώ ένα πιο έντονο σημάδι μπορεί να κοστίσει 1 ολόκληρο δευτερόλεπτο.

Και όταν οι καλύτεροι αθλητές του διαγωνισμού χρειάζονται περίπου δέκα δευτερόλεπτα για ολόκληρη τη διαδικασία, ένα δευτερόλεπτο αποτελεί τεράστια διαφορά. Γι’ αυτό και η ταχύτητα από μόνη της δεν αρκεί. Ο νικητής πρέπει να συνδυάσει ταχύτητα, ακρίβεια και άψογη τεχνική.

Το έπαθλο δεν είναι το μεγαλύτερο κίνητρο

Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καθαρισμού Παραθύρων λαμβάνει χρηματικό έπαθλο περίπου 1.350 δολαρίων. Για τους ανθρώπους που συμμετέχουν, όμως, η πραγματική αξία βρίσκεται αλλού. Ένας παγκόσμιος τίτλος σε έναν τόσο εξειδικευμένο επαγγελματικό χώρο χαρίζει αναγνώριση, κύρος και, φυσικά, άφθονο «δικαίωμα καυχήματος» απέναντι στους συναδέλφους.

Και στην περίπτωση του Terry Burrows, υπάρχει κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Στα 71 του χρόνια εξακολουθεί να αγωνίζεται και να υπενθυμίζει ότι πίσω από κάτι που μοιάζει απλό μπορεί να κρύβονται χρόνια τεχνικής, προπόνησης και απίστευτης ακρίβειας.