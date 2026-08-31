Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με το RIVER FEST. Κάθε γωνιά μια εμπειρία!

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με το RIVER FEST. Κάθε γωνιά μια εμπειρία!

Η νέα σχολική χρονιά καταφθάνει και το River West στρώνει το πιο πολύχρωμο «χαλί» υποδοχής! Από τις 31 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, προσκαλεί παιδιά και γονείς σε ένα μοναδικό ταξίδι δημιουργικότητας, με πολλές παράλληλες δράσεις που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές διασκέδασης πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

River Fest | Αμφιθέατρο River West Open

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο: 3, 4, 5 & 10, 11, 12 Σεπτεμβρίου | 18:00 – 21:00

Το αγαπημένο RIVER FEST επιστρέφει στο αμφιθέατρο του River West Open και μεταμορφώνει τον εξωτερικό χώρο σε μια πολύχρωμη γιορτή. Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν ελεύθερα:

Μουσική, DJ & Χορός (Mini Stage) : Το κεντρικό σημείο του φεστιβάλ αποτελεί την καρδιά του River Fest με ζωντανή ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Επίσης, τα παιδιά συμμετέχουν σε Hip Hop Workshops , μαθαίνουν βασικές street dance κινήσεις και απολαμβάνουν εντυπωσιακά mini dance shows από επαγγελματίες χορευτές (4, 5, 11 & 12 Σεπτεμβρίου)



Οι Μικροί Ζογκλέρ: Τα παιδιά γνωρίζουν τον μαγικό κόσμο του τσίρκου μέσα από ζογκλερικά shows, επιδείξεις με μπάλες και κορδέλες, διαδραστικά παιχνίδια και ένα εργαστήρι όπου κατασκευάζουν τα δικά τους ζογκλερικά μπαλάκια



Escape Game «Το Χαμένο Ουράνιο Τόξο» : Οι μικροί επισκέπτες μεταμορφώνονται σε εξερευνητές, λύνουν αινίγματα, ανακαλύπτουν κρυμμένα στοιχεία με οδηγό έναν πειρατικό χάρτη και συνεργάζονται για να επαναφέρουν το χαμένο ουράνιο τόξο



Δημιουργικά εργαστήρια Furby : Οι μικροί φίλοι δημιουργούν τα δικά τους πολύχρωμα αξεσουάρ με αυτιά Furby στο Make Over Furby Workshop και μεταμορφώνονται με θεματικό Furby Face Painting



«Χρωμάτισε τη Μπλούζα σου!» : Οι μικροί δημιουργοί σχεδιάζουν και διακοσμούν το δικό τους μοναδικό T-shirt για τη νέα σχολική χρονιά, χρησιμοποιώντας ειδικούς μαρκαδόρους και παιχνιδιάρικα stencils (3 & 10 Σεπτεμβρίου).





Δημιουργικά Εργαστήρια Lace Your Imagination | Επίπεδο 1

31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου & 7 – 9 Σεπτεμβρίου | 18:00 – 21:00

Παράλληλα, στο Επίπεδο 1 του River West, θα πραγματοποιείται η δράση «Lace Your Imagination» δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να παίξουν και να εκφράσουν τη φαντασία τους:

Δευτέρα 31 Αυγούστου – Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου : Εργαστήρι δημιουργίας πρωτότυπων σχεδίων με πολύχρωμα κορδόνια



Δευτέρα 7 – Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου : Εργαστήρι κατασκευής charms για παπούτσια, ώστε τα παιδιά να διακοσμήσουν με μοναδικό τρόπο τα αγαπημένα τους sneakers.



Ελάτε στο River West να γιορτάσουμε μαζί την επιστροφή στο σχολείο με χαμόγελα, χρώμα και ατέλειωτη διασκέδαση. Όλες οι δράσεις είναι ανοιχτές και δωρεάν για όλους!

River West – Κάθε γωνιά μια εμπειρία!

Συνοπτικό πρόγραμμα δράσεων

River Fest | Αμφιθέατρο River West Open

3, 4, 5 & 10, 11, 12 Σεπτεμβρίου | 18:00–21:00 (όλες οι δράσεις παράλληλα & δωρεάν)

Mini Stage : DJ καθημερινά | Hip Hop Workshop & Dance Performances (4, 5, 11 & 12/09)



Σκηνή 1 : «Το Τσίρκο των Χρωμάτων» (Όλες τις ημέρες)



Σκηνή 2 : Escape Game «Το Χαμένο Ουράνιο Τόξο» (Όλες τις ημέρες)



Furby Corner : Make Over Furby & Furby Face Painting (Όλες τις ημέρες)



Workshop : «Χρωμάτισε τη Μπλούζα σου!» (Πέμπτη 3 & 10/09)

Δημιουργικά Εργαστήρια Lace Your Imagination | Επίπεδο 1

31 Αυγούστου, 1, 2, 7, 8, 9 Σεπτεμβρίου | 18:00–21:00

31/08–02/09: Σχεδιάζω με κορδόνια

07/09–09/09: Φτιάχνω το δικό μου charm παπουτσιού

#RiverWest #RiverFest #BackToSchool #ΕπιστροφήΣτοΣχολείο #RiverWestOpen

Tο RIVER WEST βρίσκεται πάντα στο πλευρό των φίλων του, διευκολύνοντάς τους με:



Δωρεάν Parking 3.000 θέσεων: Είσοδος από την Λεωφόρο Κηφισού, τον κεντρικότερο άξονα -του λεκανοπεδίου



Δωρεάν Μετακίνηση: Δωρεάν μετάβαση από και προς το σταθμό του Μετρό Αιγάλεω , αποκλειστικά με το Mini-Bus του RIVER WEST