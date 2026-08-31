Το Basil Bar by Pesto Barilla φέρνει άρωμα βασιλικού και έναν ιταλικό φθινοπωρινό αέρα στις βόλτες μας σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα

Το Basil Bar by Pesto Barilla φέρνει άρωμα βασιλικού και έναν ιταλικό φθινοπωρινό αέρα στις βόλτες μας σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα

Το Basil Bar by Pesto Barilla επιστρέφει και φέρνει μαζί του άρωμα φρέσκου βασιλικού, αυθεντική ιταλική γεύση και μια δροσερή φθινοπωρινή διάθεση που θα μας ταξιδέψει κατευθείαν στην καρδιά της Ιταλίας.

Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, το Basil Bar δίνει το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Λίγες ημέρες μετά, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026, συνεχίζει στο Green Weekend στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μεταφέροντας την ίδια αρωματική, απολαυστική εμπειρία σε ακόμα περισσότερους επισκέπτες.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο pop-up concept που αναδεικνύει την pesto Barilla ως κάτι περισσότερο από μια σάλτσα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει γεύση, άρωμα και εικόνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Pesto Barilla alla Genovese, η οποία είναι τόσο κρεμώδης που δεν μπορείς να αντισταθείς. Παρασκευάζεται με την ήπια μέθοδο επεξεργασίας «Metodo Delicato», ώστε να διατηρεί τη φρεσκάδα των υλικών της, συνδυάζοντας 100% φρέσκο ιταλικό βασιλικό και αυθεντικό Parmigiano Reggiano ΠΟΠ. Η γεύση αυτή δίνει νέα διάσταση όχι μόνο στα ζυμαρικά, αλλά και σε κάθε δημιουργική ιδέα στην κουζίνα, από ένα απλό σάντουιτς και μια μπρουσκέτα μέχρι μια pinsa. Παράλληλα, είναι ιδανική για vegetarian διατροφή και χωρίς γλουτένη.

Στο Basil Bar, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να:

απολαύσουν ζεστά πιάτα με pasta και pinsa,

με pasta και pinsa, γνωρίσουν όλη την γκάμα των Pesto Barilla,

των Pesto Barilla, γνωρίσουν το νέο λανσάρισμα με φρέσκο βασιλικό και Mozzarella di Bufala Campana DOP ,

με φρέσκο βασιλικό και , κερδίσουν δωρεάν δείγματα για μοναδικές δοκιμές στο σπίτι.

Πού θα μας βρείτε:

ΔΕΘ (Θεσσαλονίκη): 5–13 Σεπτεμβρίου 2026

Green Weekend στο ΚΠΙΣΝ / SNFCC (Νιάρχος): 19–20 Σεπτεμβρίου 2026

Σας περιμένουμε να ανακαλύψετε τον κόσμο της Pesto Barilla και να ζήσετε μια αυθεντική ιταλική εμπειρία γεμάτη γεύση και άρωμα βασιλικού.