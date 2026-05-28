Από τις 5 έως τις 20 Ιουνίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι βόλτες στην Αθήνα αποκτούν άρωμα βασιλικού, αυθεντική ιταλική γεύση και έναν καλοκαιρινό αέρα που σε ταξιδεύει στην καρδιά της Ιταλίας.

Φέτος, η Αθήνα γεμίζει άρωμα βασιλικού, καθώς το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο pop-up που αναδεικνύει την pesto ως κάτι πολύ περισσότερο από μια σάλτσα, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει γεύση, άρωμα και εικόνα, και σε μεταφέρει κατευθείαν σε ιταλικό summer mood.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Pesto Barilla alla Genovese, η οποία είναι «τόσο κρεμώδης που δεν μπορείς να αντισταθείς». Παρασκευάζεται με τη μέθοδο Metodo Delicato, ώστε να διατηρεί τη φρεσκάδα των υλικών της, συνδυάζοντας 100% φρέσκο ιταλικό βασιλικό αειφόρου καλλιέργειας και αυθεντικό Parmigiano Reggiano ΠΟΠ. Είναι η γεύση που δίνει νέα διάσταση όχι μόνο στα ζυμαρικά, αλλά και σε κάθε δημιουργική ιδέα στην κουζίνα, από ένα απλό σάντουιτς και μια μπρουσκέτα μέχρι μια pinsa. Παράλληλα, είναι ιδανική για vegetarian διατροφή και χωρίς να περιέχει γλουτένη.

Στο Basil Bar, σε ένα απόλυτα instagrammable σκηνικό, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν pasta και pinsa με pesto, να δοκιμάσουν όλη τη σειρά των Pesto Barilla, καθώς και το νέο λανσάρισμα με βασιλικό και Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Σας περιμένουμε από τις 5 έως τις 6 Ιουνίου στην Κολοκοτρώνη 1 στην Κηφισιά, στις 12 και 13 Ιουνίου στην Πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα, και στις 19 με 20 Ιουνίου στην Κεντρική Πλατεία στη Νέα Σμύρνη.

Μην το χάσετε. Είναι ένα από τα πιο απολαυστικά καλοκαιρινά ραντεβού στην πόλη.