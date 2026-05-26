Μαίρη Συνατσάκη για την επιστροφή των skinny προτύπων: «Το σώμα μας είναι το λιγότερο ενδιαφέρον πράγμα πάνω μας»

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να επιστρέφει στο Hollywood μια αισθητική που πολλοί πίστευαν πως είχε αρχίσει να αποδυναμώνεται. Το πολύ αδύνατο σώμα επανέρχεται στο προσκήνιο, θυμίζοντας έντονα την εποχή των late ’90s και των 00s, όταν η εικόνα της εξαιρετικά λεπτής σιλουέτας κυριαρχούσε στη μόδα, στη βιομηχανία του θεάματος αλλά και στα περιοδικά. Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από τα social media, τις απαιτήσεις της εικόνας και τη νέα κουλτούρα γύρω από την απώλεια βάρους έχει ανοίξει ξανά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Μαίρη Συνατσάκη αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, συνδέοντας το θέμα με τη δική της προσωπική εμπειρία.

Η προσωπική της εξομολόγηση

Σε βίντεο που δημοσίευσε, η επιχειρηματίας και content creator αναφέρθηκε στις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπισε για πολλά χρόνια και εξήγησε γιατί η επανεμφάνιση αυτού του προτύπου την προβληματίζει.

«Είμαι 41 ετών, έχω 20 χρόνια διατροφικών διαταραχών στην πλάτη μου, από 12 χρονών, μέχρι περίπου τα 32, 33 όπου κατάφερα να το χαλιναγωγήσω όλο αυτό το κομμάτι και να διορθώσω τη σχέση μου με το φαγητό. Τον τελευταίο καιρό παρατηρώ στα social media, στα κόκκινα χαλιά του πλανήτη, κορίτσια, γυναίκες, celebrities που ξαναφέρνουνε μπροστά την τάση του όσο πιο αδύνατος τόσο το καλύτερο».

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στις εικόνες με τις οποίες μεγάλωσε η γενιά των millennials και στον τρόπο που αυτές διαμόρφωσαν αντιλήψεις γύρω από το σώμα: «Και επειδή μεγαλώσαμε οι millenials με εικόνες που μας στιγμάτισαν για πάντα, να σας θυμίσω ότι μας είχαν πείσει ότι η Renée Zellweger στην ταινία Bridget Jones’s Diary, είναι παχύσαρκος άνθρωπος».

Και πρόσθεσε: «Να σας θυμίσω πώς μεγαλώσαμε με περιοδικά τα οποία είχανε στα εξώφυλλα τους ζουμαρισμένα κυκλάκια σε πόδια και γλουτούς γυναικών για να δούμε ότι έχουν όλοι κυτταρίτιδα και να σιχαθούμε αυτό που συμβαίνει στο 80% των σωμάτων των γυναικών, έτσι; Η κυτταρίτιδα, κάτι απολύτως φυσιολογικό».

Η Μαίρη Συνατσάκη συνέδεσε την επιστροφή αυτής της αισθητικής με μια ευρύτερη κοινωνική συζήτηση γύρω από την εικόνα και την αυτοαντίληψη των γυναικών.

«Θεωρώ ότι οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Έχουν διεκδικήσει όλα όσα ισότιμα τους αξίζουν. να διεκδικήσουν. Και νομίζω ότι αυτό που καλώς ή κακώς έχει ξεκινήσει από το Hollywood κι έχει φτάσει σε κάθε μεριά του πλανήτη, δεν είναι τυχαία. Όσο πιο εγκλωβισμένος είσαι στην εικόνα του σώματος σου, τόσο λιγότερο σε απασχολούν άλλα πράγματα».

Και συνέχισε: «Δεν το θεωρώ τυχαίο στο σήμερα, ξαφνικά έχουμε γυρίσει σε αυτή την εικόνα και την βλέπουμε να αναπαράγεται συνεχόμενα».

Η υπενθύμιση που ξεχώρισε

Κλείνοντας, η επιχειρηματίας έστειλε ένα μήνυμα που πολλοί ξεχώρισαν: «Μπορείς να είσαι όπως θέλεις, να μοιάζεις ακριβώς όπως θέλεις. Το σώμα μας είναι το λιγότερο ενδιαφέρον πράγμα πάνω μας. Θα φθαρεί πρώτο ελπίζοντας ότι θα φτάσουμε σε μια ηλικία φθοράς».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με το φαγητό. Σε παλαιότερο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, με καλεσμένη τη Σίσσυ Καλλίνη, είχε αναφέρει: «Εμένα το φαγητό με απασχόλησε πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά χρόνια διατροφικών διαταραχών στην πλάτη. Έχω βάλει στόχο, στη διαπαιδαγώγηση της μικρής, να μην της μεταδώσουμε, όσο το δυνατόν γίνεται, τοξικές συνήθειες σε σχέση με το φαγητό».