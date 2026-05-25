Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Η μέρα έχει μια περίεργη ένταση, σαν να σε σπρώχνει να δεις πιο καθαρά τι αξίζει και τι όχι. Μικρές αποκαλύψεις μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου, αλλά και να σε βάλουν σε σκέψεις που είχες αποφύγει. Κράτα ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική.

Κριός

Σήμερα νιώθεις πως κάτι μέσα σου βράζει και ζητά διέξοδο. Προσπάθησε να μην αντιδράσεις παρορμητικά σε ό,τι σε ενοχλεί. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να πάρει διαφορετική τροπή από αυτή που περίμενες. Στα αισθηματικά, μην πιέζεις καταστάσεις που δεν είναι έτοιμες να εξελιχθούν.

Ταύρος

Η ανάγκη σου για σταθερότητα δοκιμάζεται, αλλά όχι τυχαία. Κάποιος μπορεί να σε φέρει σε θέση να επανεξετάσεις μια σχέση ή μια συνεργασία. Οικονομικά θέματα θέλουν προσοχή και όχι βιαστικές κινήσεις. Δώσε χώρο στον εαυτό σου να καταλάβει τι πραγματικά χρειάζεται.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα, αλλά πρόσεξε πώς τη χρησιμοποιείς. Μπορεί εύκολα να πεις κάτι που θα παρεξηγηθεί. Στη δουλειά, μια ευκαιρία εμφανίζεται αλλά χρειάζεται γρήγορη απόφαση. Στα προσωπικά, κράτα μικρό καλάθι σε υποσχέσεις.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου έχει σκαμπανεβάσματα και αυτό επηρεάζει τις σχέσεις σου. Μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά, γιατί δεν είναι. Οικονομικά ζητήματα σε απασχολούν πιο έντονα και ίσως χρειαστεί να κάνεις περικοπές. Στον έρωτα, δείξε τι νιώθεις χωρίς φόβο.

Λέων

Σήμερα έχεις την ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο, αλλά δεν είναι όλα στο χέρι σου. Μια συνεργασία μπορεί να σε δοκιμάσει και να σε βάλει σε σκέψεις. Στα αισθηματικά, το πάθος υπάρχει αλλά χρειάζεται και λίγη υπομονή. Μην επιμένεις να γίνεται το δικό σου με κάθε κόστος.

Παρθένος

Η μέρα σε καλεί να οργανωθείς καλύτερα, αλλά και να χαλαρώσεις λίγο τον έλεγχο. Στη δουλειά, κάτι που θεωρούσες δεδομένο μπορεί να αλλάξει. Πρόσεξε την υγεία σου και μην αγνοείς σημάδια κόπωσης. Στα προσωπικά, κράτα χαμηλούς τόνους.

Ζυγός

Έχεις ανάγκη για ισορροπία, αλλά οι γύρω σου φαίνεται να τη διαταράσσουν. Στα επαγγελματικά, μια δημιουργική ιδέα μπορεί να σε ξεχωρίσει. Στα αισθηματικά, κάτι σε ενθουσιάζει αλλά μην επενδύσεις υπερβολικά γρήγορα. Δες πρώτα πού πατάς.

Σκορπιός

Η ένταση της ημέρας σου ταιριάζει, αλλά πρόσεξε να μην γίνεις απόλυτη. Κάποια οικογενειακά θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια και ζητούν λύση. Στα επαγγελματικά, κράτα τα χαρτιά σου κλειστά. Στον έρωτα, υπάρχει βάθος αλλά και μπερδέματα.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία είναι έντονη σήμερα. Θέλεις να ξεφύγεις από καταστάσεις που σε περιορίζουν. Στη δουλειά, μια μετακίνηση ή αλλαγή σε βάζει σε νέα δεδομένα. Στα αισθηματικά, πρόσεξε τι λες γιατί τα λόγια έχουν βάρος.

Αιγόκερως

Τα οικονομικά σε απασχολούν έντονα και δεν έχεις άδικο. Είναι καλή μέρα για να βάλεις όρια και να οργανώσεις τα έξοδά σου. Στα επαγγελματικά, κάτι σταθεροποιείται. Στα προσωπικά, δείξε λίγο περισσότερη ζεστασιά.

Υδροχόος

Είσαι στο επίκεντρο σήμερα και οι άλλοι σε παρατηρούν περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. Μπορείς να εκφράσεις αυτό που θέλεις, αλλά με μέτρο. Στη δουλειά, μια νέα ιδέα έχει προοπτική. Στα αισθηματικά, κάτι αλλάζει και σε ξαφνιάζει.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή, αλλά μπορεί να σε μπερδέψει αν την αφήσεις ανεξέλεγκτη. Κράτα επαφή με την πραγματικότητα. Στη δουλειά, δούλεψε παρασκηνιακά και θα δεις αποτέλεσμα. Στα προσωπικά, άκου τι σου λένε χωρίς να το φιλτράρεις μόνο συναισθηματικά.

Σήμερα δεν είναι για βιασύνες, αλλά για ξεκαθαρίσματα που θα σου φανούν πολύτιμα αύριο.