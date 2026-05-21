Το τελευταίο συμβούλιο του Survivor προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον SKAI TV, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, που οδήγησε στην οριστική διακοπή του παιχνιδιού.

Ο Γιώργος Λιανός εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, ενημερώνοντας τους παίκτες για όσα συνέβησαν μετά το ατύχημα, ενώ ανακοίνωσε πως νικητής του φετινού Survivor και του επάθλου των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Μάνο Μαλλιαρό για την άμεση αντίδρασή του τη στιγμή του συμβάντος.

«Ένα διερχόμενο σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με την βοήθεια του Μάνου που έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο έφτασε το ασθενοφόρο (…) Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τραυμάτων στην Αμερική», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής υπογράμμισε πως ο σταθμός και η παραγωγή θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό του παίκτη, προσφέροντάς του κάθε δυνατή στήριξη και την καλύτερη ιατρική φροντίδα.

«Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιανός για τον Σταύρο Φλώρο.

Λίγο αργότερα ανακοίνωσε επίσημα και το τέλος του παιχνιδιού, λέγοντας: «Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, η οποία είχε προηγηθεί πριν από την προβολή του επεισοδίου, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του. Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα».