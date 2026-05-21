Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Η μέρα έχει μια πιο ξεκαθαριστική διάθεση, αλλά όχι απαραίτητα εύκολη. Κάποια πράγματα φτάνουν σε ένα σημείο που δεν μπορείς άλλο να τα αγνοείς. Αν κινηθείς με ειλικρίνεια, ακόμα κι αν υπάρξει ένταση, το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει.

Κριός

Σήμερα μπορεί να προκύψει μια σύγκρουση που στην ουσία της κρύβει αλήθειες. Μην την αποφύγεις, αλλά διαχειρίσου τη ψύχραιμα. Στη δουλειά, πρόσεξε τον τρόπο που διεκδικείς. Στα προσωπικά, μην αφήνεις τον εγωισμό να μιλάει πρώτος.

Ταύρος

Η καθημερινότητα σε πιέζει περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες. Μικρά ζητήματα μπορεί να σε εκνευρίσουν δυσανάλογα. Στη δουλειά, κράτα πρόγραμμα. Στα προσωπικά, δώσε λίγο χώρο στον εαυτό σου πριν αντιδράσεις.

Δίδυμοι

Η μέρα έχει ενδιαφέρον για σένα, με εξελίξεις που σε κινητοποιούν. Έχεις διάθεση να εκφραστείς και να δοκιμάσεις πράγματα. Στη δουλειά, δείξε δημιουργικότητα. Στα προσωπικά, ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί.

Καρκίνος

Κάποια οικογενειακά ή προσωπικά θέματα έρχονται ξανά στο προσκήνιο. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις θέση ή να βάλεις όρια. Στη δουλειά, μην αφήνεις το συναίσθημα να σε επηρεάζει. Στα αισθηματικά, ζήτα αυτό που έχεις ανάγκη.

Λέων

Η επικοινωνία σήμερα μπορεί να γίνει είτε γέφυρα είτε αιτία έντασης. Όλα εξαρτώνται από το πώς θα εκφραστείς. Στη δουλειά, πρόσεξε λεπτομέρειες σε συμφωνίες. Στα προσωπικά, άκου πριν απαντήσεις.

Παρθένος

Τα οικονομικά και τα πρακτικά ζητήματα σε απασχολούν έντονα. Μπορεί να προκύψει κάτι που χρειάζεται άμεση διαχείριση. Στη δουλειά, δείξε προσοχή σε συμφωνίες. Στα προσωπικά, μην μπλέκεις συναίσθημα με ανασφάλεια.

Ζυγός

Η μέρα σε φέρνει στο προσκήνιο, αλλά όχι χωρίς απαιτήσεις. Νιώθεις ότι πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Στη δουλειά, κράτα ισορροπία ανάμεσα σε σένα και τους άλλους. Στα προσωπικά, πες ξεκάθαρα τι θέλεις.

Σκορπιός

Έχεις ανάγκη να αποστασιοποιηθείς λίγο για να δεις πιο καθαρά. Δεν είναι μέρα για βιαστικές κινήσεις. Στη δουλειά, κινήσου παρασκηνιακά αν χρειαστεί. Στα προσωπικά, κράτα τα όριά σου.

Τοξότης

Οι φίλοι και οι επαφές σου φέρνουν εξελίξεις. Μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Στη δουλειά, συνεργασίες έχουν προοπτική. Στα προσωπικά, άνοιξε τον κύκλο σου.

Αιγόκερως

Τα επαγγελματικά απαιτούν προσοχή και σοβαρότητα. Μπορεί να νιώσεις πίεση ή να κριθείς πιο αυστηρά. Στη δουλειά, κράτα την ψυχραιμία σου. Στα προσωπικά, μην μεταφέρεις το άγχος σου.

Υδροχόος

Η ανάγκη σου για αλλαγή είναι έντονη σήμερα. Σκέφτεσαι διαφορετικά και θέλεις να ξεφύγεις από τα ίδια. Στη δουλειά, δες πιο μακριά. Στα προσωπικά, κάτι νέο σε ανανεώνει.

Ιχθύες

Η μέρα σε βάζει σε πιο βαθιές σκέψεις και συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα. Κάτι μέσα σου αλλάζει. Στη δουλειά, πρόσεξε λεπτομέρειες. Στα προσωπικά, μην αγνοείς αυτό που νιώθεις.

Η μέρα δεν είναι για ωραιοποιήσεις. Ό,τι δεις καθαρά σήμερα, σου δείχνει τον δρόμο για το επόμενο βήμα.