Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Τώρα είναι η πρώτη φορά που θέλω να είμαι συνειδητά μόνη μου»

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Τώρα είναι η πρώτη φορά που θέλω να είμαι συνειδητά μόνη μου»

Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast της Ναταλία Αργυράκη και μίλησε ανοιχτά τόσο για τη δουλειά όσο και για την προσωπική της ζωή, σε μία από τις πιο ειλικρινείς τηλεοπτικές εξομολογήσεις της τελευταίας περιόδου.

Η ηθοποιός, που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη σειρά «Αθώοι» στο MEGA και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα συμμετέχει στη σειρά «Κάμπινγκ», αποκάλυψε πως βρίσκεται σε μια νέα και αρκετά διαφορετική φάση ζωής.

«Με πετυχαίνεις σε μία φάση που δουλεύω αρκετά. Κάνουμε αυτή τη σειρά, το Κάμπινγκ στο MEGA. Έχουν τελειώσει τα θέατρα. Με πετυχαίνεις σε μία φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή, αλλά είναι πολύ ωραία μπορώ να πω… Και θα πω, επίσης, ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για εμένα και κάπως μου αρέσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ίδια εξήγησε πως για πολλά χρόνια λειτουργούσε ως άνθρωπος των σχέσεων, χωρίς όμως να έχει πιέσει ποτέ τον εαυτό της να βρίσκεται απαραίτητα μέσα σε μία δέσμευση.

«Ήμουν από πάντα πολύ σχεσάκιας αλλά τώρα άλλαξε αυτό. Ποτέ όμως δεν έκατσα να πω στον εαυτό μου “Χριστίνα, εσύ πρέπει να είσαι σε μία σχέση”. Όχι. Συνέβαινε. Με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δε συνέβαινε τυχαία. Προφανώς το επιδίωκα με ένα τρόπο κι εγώ γιατί έμενα στα πράγματα. Είμαι συντροφικός άνθρωπος και το κατάλαβα τώρα πιο συνειδητά. Σε εμένα κάπως όλο αυτό καθόταν ή έβρισκα τους κατάλληλους ανθρώπους που ήταν διαθέσιμοι εκείνη την περίοδο» είπε η ηθοποιός.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η μεγαλύτερη σχέση που έχει ζήσει κράτησε τέσσερα χρόνια, ενώ σήμερα επιλέγει συνειδητά να μείνει μόνη.

«Τώρα είναι η πρώτη φορά που θέλω να είμαι συνειδητά μόνη μου» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, μέσα από ρεπορτάζ της Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, έγινε γνωστό πως η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.