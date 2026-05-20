Τα νέα GO5, Xtreme 5 & Partybox 130 της JBL μόλις έφτασαν!

Τα νέα GO5, Xtreme 5 & Partybox 130 της JBL μόλις έφτασαν!

Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Τρία νέα λανσαρίσματα που περίμενες καιρό! Τα νέα ηχεία Bluetooth GO5, Xtreme 5 και Partybox 130, τα πρώτα δύο από τα πιο αγαπημένα μοντέλα μόλις απέκτησαν σημαντικές αναβαθμίσεις και το καινούργιο Partybox ήρθε για να σου αλλάξει τα δεδομένα. Τα JBL Xtreme 5 και GO5 συνδυάζουν τον θρυλικό ήχο της JBL με ανανεωμένη εμφάνιση και νέο φωτισμό περιμετρικά, για να φέρουν το πάρτι όπου κι αν τα πάρετε. Το Partybox 130 σε ετοιμάζει για ακόμα περισσότερες ώρες διασκέδασης με αναβαθμίσεις στην εμφάνιση αλλά και την αντοχή. Ήχος ανώτερου επιπέδου και ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα.

Μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, το JBL Go 5 έχει σχεδιαστεί για να ακούγεται. Με ολοκαίνουργιο ambient περιμετρικό φωτισμό και ενσωματωμένα οπτικά σήματα που διευκολύνουν τον έλεγχο του αν το ηχείο σας είναι ενεργοποιημένο, συνδεδεμένο, έχει χαμηλή μπαταρία ή βρίσκεται σε λειτουργία Auracast™. Η νέα προσθήκη του airtouch, σου επιτρέπει να συνδέσεις άμεσα, μόνο με ένα άγγιγμα, 2 GO5 μεταξύ τους για στερεοφωνικό ήχο από 2 κατευθύνσεις.

Ανανεωμένος σχεδιασμός και ακόμα πιο δυνατός, καθηλωτικός ήχος για κάθε στιγμή!

Ανέβασε την ένταση όπου και αν βρίσκεσαι με το νεότερο μοντέλο της σειράς Xtreme. Τώρα με 10% πιο βαθιά μπάσα και πιο δυνατό ήχο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, τα αγαπημένα σου τραγούδια ακούγονται ακόμα καλύτερα. Με δύο tweeter, ένα subwoofer και βελτιωμένη ισχύ εξόδου, προσφέρει δυναμικό ήχο, ενώ η λειτουργία AI Sound Boost ελαχιστοποιεί την παραμόρφωση σε υψηλές εντάσεις. Το Xtreme 5 ανεβάζει τον πήχη, προσφέροντας νέα προσθήκη ambient φωτισμού και ενσωματωμένα οπτικά σήματα, για να διαμορφώσεις όπως εσύ θέλεις το mood σου.

Key Features

Mood-boosting Περιμετρικός φωτισμός

• Έως 10 ώρες με το Playtime Boost

• Όλες οι πιστοποιήσεις (σκόνη, νερό και πτώση)

• Άμεσο AirTouch stereo pairing

• Σύνδεση και αναπαραγωγή με Auracast™

• Καθαρός ήχος με αναπαραγωγή χωρίς απώλειες

• Προσαρμογή με την εφαρμογή JBL Portable

• Ανακυκλωμένο πλαστικό, χωρίς PVC, και συσκευασία από χαρτί με πιστοποίηση FSC

• Συμβατό με το μικρόφωνο JBL EasySing

Key Features

Ο θρυλικός ήχος της JBL που γίνεται ακόμα πιο δυναμικός με το AI Sound Boost

• Έως 28 ώρες αναπαραγωγής

• Ιμάντας ώμου με αιωρούμενους γάντζους

• Αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη και στις πτώσεις

• Το Ambient light δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα

• Λειτουργία Smart EQ

• Αναπαραγωγή ήχου χωρίς απώλειες

• Ανεβάστε την ένταση με το Auracast™

• Φορτίστε με το ενσωματωμένο power bank

• Προσαρμόστε το με την εφαρμογή JBL Portable

• Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό και ύφασμα

Το νέο JBL PartyBox 130 έρχεται για να απογειώσει κάθε καλοκαιρινό party, είτε αυτό γίνεται δίπλα στην πισίνα, στο πάρκο ή στην αυλή του σπιτιού. Εξοπλισμένο με νέα τεχνολογία AI Sound Boost αναλύει τον ήχο σε πραγματικό χρόνο ώστε τα μπάσα να παραμένουν καθαρά, δυνατά και ακριβή ακόμη και όταν η ένταση ανεβαίνει στο maximum. Με έως και 15 ώρες αναπαραγωγής μουσικής, γρήγορη φόρτιση δίνει περίπου 80 λεπτά και δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας τα πάρτι σου δεν έχουν τελειωμό!

Key Features

Mood-boosting ambient edge Φωτισμός

• Έως 10 ώρες με το Playtime Boost

• Πλήρης προστασία (από σκόνη, νερό και πτώσεις)

• Άμεση στερεοφωνική σύζευξη AirTouch

• Συνδέστε και παίξτε με το Auracast™

• Καθαρός ήχος με αναπαραγωγή χωρίς απώλειες

• Προσαρμόστε το με την εφαρμογή JBL Portable

• Ανακυκλωμένο πλαστικό, χωρίς PVC, καθώς και συσκευασία από χαρτί με πιστοποίηση FSC

• Συμβατό με το JBL EasySing Mic Mini

Θα μας βρεις στο site μας Home | JBL (jblgreece.gr) στα social μας Facebook, Instagram, Tiktok