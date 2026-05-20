Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Κάθε καλοκαίρι λέμε ότι θα φτιάξουμε τη “τέλεια βαλίτσα”. Θα πάρουμε τα σωστά ρούχα, τα σωστά μαγιό, τα σωστά παρεό και κάπως έτσι θα νιώσουμε κι εμείς λίγο πιο σωστές. Στην πραγματικότητα όμως, τα πιο ωραία καλοκαίρια δεν είναι αυτά που είχαν την πιο τέλεια εικόνα. Είναι εκείνα που γελάσαμε περισσότερο, που καθίσαμε με αλάτι στα μαλλιά μέχρι αργά στην παραλία και που φορέσαμε πράγματα που μας έκαναν να αισθανόμαστε άνετα και όμορφα χωρίς πολλή σκέψη. Κάπως έτσι κινείται και η νέα beachwear συλλογή της Calzedonia, η οποία έχει ξεκάθαρα αυτή τη μεσογειακή ανεμελιά που όλες θέλουμε λίγο το καλοκαίρι.

Μαγιό που δεν μοιάζουν όλα ίδια

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε παντού σχεδόν τα ίδια σχέδια. Ίδιες γραμμές, ίδια χρώματα, ίδια αισθητική. Γι’ αυτό και όταν βρίσκεις κομμάτια που έχουν λίγο περισσότερη προσωπικότητα, το καταλαβαίνεις αμέσως.

Στη νέα συλλογή υπάρχουν πιο minimal επιλογές για σένα που αγαπάς τα ήρεμα looks, αλλά και πιο λαμπερά σχέδια με glitter, παγιέτες και shiny υφές για εκείνες τις καλοκαιρινές βραδιές που ξεκινούν “για ένα ποτό” και καταλήγουν ξημερώματα.

Οι σειρές Natural Tie Dye και Savage Shades κινούνται σε πιο φυσικούς τόνους, ενώ οι Brown Glitter και Sequin Net δίνουν αυτό το λίγο πιο glam στοιχείο χωρίς να γίνονται υπερβολικές.

Το στιλ της παραλίας δεν σταματά στην παραλία

Υπάρχουν και εκείνα τα μαγιό που μπορείς εύκολα να τα συνδυάσεις με ένα λινό παντελόνι ή ένα oversized πουκάμισο και να φύγεις κατευθείαν για φαγητό ή βόλτα. Αυτή η λογική του effortless καλοκαιρινού ντυσίματος φαίνεται πολύ έντονα στις σειρές Ethnic Boho και Brown Suede, που έχουν ωραίες υφές και λεπτομέρειες χωρίς να δείχνουν “φορτωμένες”.

Παράλληλα, οι αποχρώσεις Vanilla και Coco Brown που υπάρχουν στη σειρά Minimal Fit είναι από αυτές που δείχνουν πάντα chic χωρίς προσπάθεια. Και μεταξύ μας, αυτό είναι το πιο δύσκολο στιλ απ’ όλα.

Τελικά το πιο ωραίο summer look είναι η άνεση

Μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν οι τάσεις, τα prints και τα trends στο beachwear, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι άλλο. Το πώς ένιωθες όταν φορούσες κάτι.

Αν ένα μαγιό σε κάνει να χαμογελάς λίγο περισσότερο, να περπατάς πιο άνετα και να μη σκέφτεσαι συνέχεια πώς φαίνεσαι, τότε μάλλον έχει κάνει ακριβώς τη δουλειά του.