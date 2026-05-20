Η μόδα του καλοκαιριού κρύβει πάντα μια επιθυμία για ελευθερία και οικειότητα, σαν εκείνα τα αγαπημένα vintage ρούχα που ανακαλύπτουμε ξαφνικά και δεν θέλουμε να αποχωριστούμε με τίποτα. Φέτος, ο αυθορμητισμός γίνεται ο απόλυτος οδηγός για τις εμφανίσεις μας, φέρνοντας στο προσκήνιο κομμάτια που ανήκουν στην πραγματική καθημερινότητα και τις αληθινές καλοκαιρινές στιγμές.

Καλοκαιρινή γοητεία και άνεση

Η νέα αισθητική ποντάρει στην καθαρότητα των γραμμών και στα ανάλαφρα κοψίματα που αγκαλιάζουν το σώμα με φυσικότητα, επιτρέποντας σε κάθε γυναίκα να δώσει τις δικές της προσωπικές ερμηνείες. Η συλλογή Missoni χτίζεται γύρω από ένα πολυμορφικό όραμα, όπου το ανδρόγυνο στυλ συναντά τη διαχρονικότητα. Ρομαντικά 60s φορέματα, mini σορτς και αέρινα υφάσματα μπερδεύονται γλυκά με masculine καπαρντίνες, αντρικά παντελόνια και διαχρονικά polo πουκάμισα. Οι άνετες ζακέτες με στρογγυλή λαιμόκοψη προσθέτουν μια οικεία ζεστασιά, ενώ η γκαρνταρόμπα ολοκληρώνεται με υπέροχα μαγιό, μπικίνι και ολόσωμα, που θα συνοδεύσουν τις βουτιές μας.

Φως, χρώμα και ηλιοβασίλεμα

Το καλοκαίρι θέλει λάμψη και η φιλοσοφία της Missoni απογειώνει αυτή την ανάγκη μέσα από τις περίτεχνες zig zag υφές της. Η χρωματική παλέτα κινείται σε γήινους και μεταλλικούς τόνους, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα πιο κλασικά χρώματα μπορούν να μεταμορφωθούν σε ζωντανά prints που αντανακλούν το καλοκαιρινό φως. Είναι μια σύγχρονη πρόταση, χωρίς περιορισμούς και συμβιβασμούς, που μιλάει απευθείας στην καρδιά της εποχής.

Τη νέα Summer 2026 συλλογή Missoni, που σχεδιάστηκε υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Alberto Caliri, μπορείτε να τη βρείτε στην ομώνυμη boutique στην οδό Βουκουρεστίου 21, καθώς και στα καταστήματα attica, Simple Caracters, Grigio και Sani Resort.