TCL Mega Space® SE: Η σειρά ψυγείων που φέρνει περισσότερο χώρο, φρεσκάδα και smart καθημερινότητα στην κουζίνα σου

Η TCL παρουσιάζει τη σειρά ψυγείων Mega Space® SE, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του νοικοκυριού, προσφέροντας μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο, βελτιωμένη διατήρηση τροφίμων και μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Η νέα σειρά ενσωματώνει τεχνολογίες που συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας, στη βελτιστοποίηση του εσωτερικού χώρου και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, απαντώντας σε καθημερινές προκλήσεις όπως η ταχύτερη αλλοίωση τροφίμων, η έλλειψη χώρου και η δυσκολία οργάνωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση1 παράγονται ετησίως περίπου 59 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων, με τα νοικοκυριά να ευθύνονται για περισσότερο από το μισό αυτών. Η σωστή συντήρηση και αποθήκευση τροφίμων αποτελεί βασικό παράγοντα για τον περιορισμό της σπατάλης.

Η σειρά TCL Mega Space® SE διαθέτει σύστημα Multi Air Flow για ομοιόμορφη κυκλοφορία ψυχρού αέρα σε όλα τα ράφια, συμβάλλοντας στη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η τεχνολογία Total No Frost αποτρέπει τον σχηματισμό πάγου και μειώνει την ανάγκη χειροκίνητης απόψυξης.

Με βάθος πάγκου 60 εκ., τα ψυγεία της σειράς ενσωματώνονται αρμονικά στον χώρο της κουζίνας, ενώ η τεχνολογία VIP Thin-Wall μειώνει το πάχος των τοιχωμάτων, αυξάνοντας τον ωφέλιμο εσωτερικό χώρο χωρίς αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων.

Η σειρά διαθέτει επίσης Variable Zone με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από -1°C έως 4°C, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία αποθήκευσης για διαφορετικά είδη τροφίμων και ποτών, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες του χρήστη.

Παράλληλα, ο inverter compressor συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, στη μείωση του θορύβου και στη συνολικά πιο αποδοτική λειτουργία της συσκευής.

Οι εργονομικές λύσεις αποθήκευσης, όπως οι ευέλικτες θέσεις για μπουκάλια και οι ειδικά διαμορφωμένες ζώνες για φρέσκα προϊόντα, διευκολύνουν την καλύτερη οργάνωση και πρόσβαση στα τρόφιμα στην καθημερινότητα.

Ακολουθούν πέντε σημάδια ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή να αναβαθμίσετε το ψυγείο σας — από την ταχύτερη αλλοίωση τροφίμων και την έλλειψη αποθηκευτικού χώρου έως τη δυσκολία οργάνωσης και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Η σειρά TCL Mega Space® SE ενσωματώνει τεχνολογίες που συμβάλλουν στη διατήρηση της φρεσκάδας, στη βελτιστοποίηση του χώρου και στην πιο αποδοτική καθημερινή λειτουργία.

Μη ομοιόμορφη ψύξη που επηρεάζει τη διατήρηση των τροφίμων

Περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος παρά τις εξωτερικές διαστάσεις

Δυσκολία οργάνωσης και πρόσβασης στα τρόφιμα

Περιορισμένη ευελιξία στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Αυξημένος θόρυβος και μειωμένη ενεργειακή απόδοση με την πάροδο του χρόνου

Τι πραγματικά κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα

Το Σημάδι Γιατί Είναι Σημαντικό Λύση TCL Mega Space® SE Series Βασικό Όφελος Δεν έχετε ποτέ αρκετό χώρο Τα ογκώδη τοιχώματα μειώνουν τον ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο Βάθος πάγκου 60 εκ.

Τεχνολογία VIP Thin-Wall Εφαρμόζει ιδανικά στους πάγκους της κουζίνας σας, διατηρώντας παράλληλα άφθονο αποθηκευτικό χώρο στο εσωτερικό Περισσότερος χώρος για τα εβδομαδιαία ψώνια χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη διαρρύθμιση της κουζίνας σας Τα τρόφιμά σας δεν διατηρούνται όσο θα έπρεπε Η ανομοιόμορφη ψύξη οδηγεί σε ταχύτερη αλλοίωση των τροφίμων Η συσσώρευση πάγου προκαλεί κόλλημα των τροφίμων μεταξύ τους Σύστημα Multi Air Flow

Total No Frost Καλύτερη διατήρηση φρεσκάδας και λιγότερη σπατάλη τροφίμων

Ελάχιστη ανάγκη για χειροκίνητη απόψυξη Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χωρίς να ξέρετε πραγματικά τον λόγο Διαφορετικά τρόφιμα απαιτούν διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης Variable Zone (-1°C έως 4°C) Ευέλικτη αποθήκευση για κρέας, γαλακτοκομικά, ποτά και πολλά ακόμη Είναι πιο θορυβώδες απ’ όσο θα έπρεπε Τα παλαιότερα συστήματα προκαλούν περισσότερο θόρυβο και χαμηλότερη αποδοτικότητα Inverter Compressor (10ετής εγγύηση*) Αθόρυβη και αποδοτική λειτουργία σχεδιασμένη για τις ανάγκες της καθημερινότητας

*Η 10ετής εγγύηση του inverter compressor απαιτεί εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα της TCL εντός 30 ημερών από την αγορά του προϊόντος.

1 Πηγή: https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste_en