Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε καλεσμένη στο Konilo Talks στο YouTube, με αφορμή το BeWell Festival, που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες εβδομάδες στο ΟΑΚΑ, και μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της στα social media, την επαγγελματική της ανεξαρτησία, αλλά και την καθημερινότητα της μητρότητας.

Από την κριτική στην επαγγελματική ανεξαρτησία

Στην αρχή της πορείας της, όπως παραδέχτηκε, ο όρος content creator δεν ήταν ούτε αυτονόητος ούτε εύκολα αποδεκτός. Η ίδια, όμως, κατάφερε να μετατρέψει την αγάπη της για τα ταξίδια, την εικόνα και το wellness σε μια καριέρα που της έδωσε ελευθερία και έλεγχο στην επαγγελματική της ζωή.

«Όταν ξεκίνησα, το Instagram δεν ήταν τόσο mainstream. Είχα πει “είμαι content creator” και είχε γίνει χαμός. Έβλεπα πάρα πολύ influencers του εξωτερικού. Και μου άρεσε! Το έλεγε η καρδούλα μου, δηλαδή το έκανα με κέφι. Ταξίδευα, μοιραζόμουν πράγματα, σκεφτόμουν πώς θα δημιουργήσω πιο ωραίες εικόνες, πιο ωραία βίντεο… Έφαγα αυτόν τον πόλεμο, επειδή ήμουν απ’ τις πρώτες, του “Και καλά, τι κάνει;”, “Ποια είναι αυτή;”, “Τι είναι content creator;”. Πέρασα από φάσεις που αυτό με μίκρυνε, σταματούσα να μοιράζομαι πάρα πολλά. Ή τα πέρναγα από πάρα πολλά φίλτρα, τότε που είπα ότι ήμουν content creator κι έπεσαν όλοι να με φάνε.

Αλλά κάποια στιγμή ευτυχώς το ξεπέρασα όλο αυτό το κομμάτι του κόσμου. Και συνέχισα να κάνω αυτά που μ’ αρέσουν να κάνω» ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

«Άρχισα να ορίζω το πρόγραμμά μου»

Η ίδια εξήγησε πως τα social media της έδωσαν τη δυνατότητα να φύγει από ένα πιο συμβατικό μοντέλο εργασίας και να χτίσει μια καθημερινότητα περισσότερο προσαρμοσμένη στις δικές της ανάγκες και επιλογές.

«Άρχισα μετά να βγάζω περισσότερα χρήματα. Γιατί τα social είναι όπως η τηλεόραση, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία και είναι πιο επικερδές σε σχέση με το να είσαι σε μια δουλειά 9 με 5, ας πούμε. Οπότε ναι, άρχισα να ανεξαρτητοποιούμαι θα πω. Να ορίζω το πρόγραμμά μου, να ορίζω τις συμφωνίες μου, το εισόδημά μου. Άρχισα να είμαι λίγο κυρία του εαυτού μου, σε σχέση με το κομμάτι της εργασίας.

Το να έλεγε ένας influencer ότι δουλεύει πολύ, ήταν… κατακριτέο. Και για μένα… θα πω την αλήθεια ότι, ήταν πολύ ευχάριστο! Και είναι. Ό,τι κάνω από τότε κι έπειτα μου είναι πολύ ευχάριστο. Και πριν το 9 με 5 μου ήτανε πολύ ευχάριστο. Γενικά, όταν κάνεις πράγματα που αγαπάς – και αυτό ήταν που εμένα με τροφοδοτούσε και με τροφοδοτεί πάντα – δεν φοβάμαι να αλλάξω. Δηλαδή δεν μ’ άρεσε η έρευνα; Έφυγα. Ήρθε κάτι καλύτερο στη ζωή μου… το κυνήγησα» συμπλήρωσε.

Η μητρότητα και οι ιερές προτεραιότητες

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένεια. Όπως είπε, τα παιδιά της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η καθημερινότητα μιας εργαζόμενης μητέρας δεν έχει δυσκολίες, ενοχές και συμβιβασμούς.

«Έχω πάρα πολύ αυστηρές προτεραιότητες. Δηλαδή η πρώτη μου προτεραιότητα είναι τα παιδιά μου. Με μεγάλη απόσταση απ’ τη δεύτερη. Υπάρχουν κάποιες χρονικές στιγμές μέσα στη μέρα και μέσα στην εβδομάδα που, τις έχω ιερές. Το πρωί που ξυπνάμε και ετοιμαζόμαστε για το σχολείο. Το απόγευμα που παίζουμε και πέφτουμε για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα. Αυτά για μένα είναι ιερά. Δεν τα θυσιάζω ούτε με το να κάθομαι στο κινητό μου, ούτε με το να πω ότι “θα δουλέψω εκείνες τις ώρες”.

Δεν είμαι μια γυναίκα που δεν δουλεύει. Άρα δεν είμαστε όλη την ημέρα μαζί. Θα πάνε στο σχολείο τους, θα πάω στη δουλειά… Μπορεί να γυρίσουν πριν από εμένα στο σπίτι με το σχολικό, και να πάω μετά από μία ώρα αφού γυρίσουν. Μπορεί μια μέρα να μιλήσω με τον Σάκη, και να πω: “Θα καθυστερήσω στο γραφείο”. Κάνουμε τέτοιες συνεννοήσεις, για να μπορέσουμε, να είμαστε με τα κορίτσια. Υπάρχουν περίοδοι που είμαι συνέχεια μαζί τους. Παρόλα αυτά, όταν είσαι εργαζόμενη μητέρα… πρέπει να μάθεις ότι, θα κάνεις κάποιες θυσίες. Και στο ένα, και στο άλλο.

Δηλαδή, υπάρχουν φορές, που, είμαι στο γραφείο, και σκέφτομαι “Τώρα, θα ήθελα να είμαι με τα παιδιά μου”. Και υπάρχουν φορές, που είμαι με τα παιδιά, και έχουμε ένα αυστηρό deadline – όπως είναι τώρα το φεστιβάλ – και μπορεί να σκέφτομαι την κάτοψη, σε ποια θέση θα μπει το κάθε zone; Το μυαλό μου να τρέχει, και να λέω: “Τώρα θα ήθελα να ανοίξω το laptop μου, να λύσω αυτό το πρόβλημα”. Αλλά αυτό, είναι κάτι ανθρώπινο. Πανανθρώπινο θα έλεγα, και φυσιολογικό. Αφού αποδεχτείς, ότι είσαι σε αυτό το ρυθμό… και ότι θα υπάρχουν φορές που θα κάνεις συμβιβασμούς νομίζω όλα μετά κυλάνε πιο εύκολα» εξομολογήθηκε.

Ο στόχος που βάζει σήμερα στον εαυτό της

Κλείνοντας, η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψε πως βρίσκεται σε μια περίοδο που απολαμβάνει πολύ όσα κάνει, αν και αναγνωρίζει πως συχνά λειτουργεί με τη λογική του ανθρώπου που θέλει συνεχώς να διορθώνει και να βελτιώνει τα πάντα.

«Είμαι σε μια φάση της ζωής μου, που μου αρέσουν πάρα πολύ… όλα αυτά που κάνω. Νομίζω ότι, ένας στόχος, που θα έβαζα στον εαυτό μου… Επειδή το μυαλό μου είναι αρκετά συντονισμένο με το state του fixer. Δηλαδή βλέπω κάτι στη δουλειά μου… βλέπω το φεστιβάλ, λέω “ουάου”! Και το πρώτο που σκέφτομαι είναι “ωραία, του χρόνου τι θα αλλάξω;”, είναι το μυαλό μου, συντονισμένο στο να φτιάχνει πράγματα! Νομίζω ότι ένας στόχος, θα ήταν να κάνω ένα βήμα πίσω, να απολαμβάνω πρώτα τη μεγάλη εικόνα και μετά ας τα φτιάξω και τα πράγματα! Άρα, αυτός θα ήταν ένας στόχος, που θα έβαζα, στον εαυτό μου» ανέφερε.