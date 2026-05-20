Αν έχεις δοκιμάσει έστω μία φορά φρέσκια φοκάτσια, ξέρεις ήδη ότι δεν είναι απλώς ένα ψωμί. Είναι εκείνη η ζεστή, αρωματική λιχουδιά που γεμίζει την κουζίνα μυρωδιές και σε κάνει να κόβεις «ένα κομματάκι ακόμα». Και η αλήθεια είναι πως, όσο εντυπωσιακή κι αν φαίνεται, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζεις. Θέλει λίγο χρόνο, αλλά όχι κόπο.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

500 γρ. αλεύρι δυνατό για ψωμί

1 φακελάκι (7 γρ.) ξηρή μαγιά στιγμής

2 κ.σ. ελαιόλαδο, συν επιπλέον για το ταψί και το τελείωμα

2 κ.γ. αλάτι

περίπου 400 ml νερό

ελαιόλαδο για το τελείωμα

ψιλό θαλασσινό αλάτι

Ξεκινάς απλά, χωρίς τελειομανία

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το αλεύρι, τη μαγιά, το ελαιόλαδο, το αλάτι και 300 ml νερό. Ανακατεύεις πρόχειρα με κουτάλι ή με το χέρι μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη. Δεν σε νοιάζει να είναι λεία από την αρχή.

Το ζύμωμα που δεν είναι «παραδοσιακό»

Ζυμώνεις μέσα στο μπολ για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτεις σταδιακά άλλα 100 ml νερό. Η ζύμη θα γίνει μαλακή και κολλώδης, κι αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο.

Αντί να ζυμώσεις όπως στο ψωμί, τεντώνεις τη ζύμη προς τα πάνω και την αφήνεις να πέσει. Το επαναλαμβάνεις για περίπου 5 λεπτά μέχρι να αρχίσει να «στέκεται» λίγο καλύτερα.

Δουλεύεις τη ζύμη με υπομονή

Μεταφέρεις τη ζύμη σε ελαφρώς λαδωμένη επιφάνεια και συνεχίζεις για άλλα 5 λεπτά. Δεν προσπαθείς να την πλάσεις κανονικά. Τραβάς τις άκρες προς τα έξω και τις φέρνεις στο κέντρο. Όταν αρχίσει να δείχνει πιο λεία, είσαι σε καλό δρόμο.

Ώρα για ξεκούραση

Βάζεις τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, τη σκεπάζεις και την αφήνεις να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί. Συνήθως θέλει περίπου μία ώρα, αλλά εξαρτάται από τη θερμοκρασία της κουζίνας σου.

Στήσιμο στο ταψί

Στρώνεις λαδόκολλα σε ένα μεγάλο ταψί και λαδώνεις ελαφρά. Αδειάζεις τη ζύμη σε λαδωμένη επιφάνεια, τη πατάς ελαφρά και αν θέλεις τη χωρίζεις στα δύο.

Τη μεταφέρεις στο ταψί και την απλώνεις με τα δάχτυλα μέχρι να φτάσει στις άκρες. Δεν την πιέζεις υπερβολικά.

Δεύτερο φούσκωμα, χωρίς κάλυμμα

Αφήνεις τη ζύμη να ξεκουραστεί για άλλη μία ώρα, αυτή τη φορά χωρίς να τη σκεπάσεις.

Το τελικό στάδιο που κάνει τη διαφορά

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 220°C (ή 200°C στον αέρα).

Ραντίζεις με ελαιόλαδο, πασπαλίζεις με ψιλό αλάτι και πιέζεις με τα δάχτυλα την επιφάνεια για να δημιουργηθούν οι χαρακτηριστικές λακουβίτσες. Αν θέλεις, προσθέτεις από πάνω υλικά όπως δεντρολίβανο, ντοματίνια ή ελιές.

Ψήσιμο και άρωμα που γεμίζει το σπίτι

Ψήνεις για περίπου 20 λεπτά μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Μόλις βγει από τον φούρνο, ρίχνεις λίγο ακόμη ελαιόλαδο από πάνω.

Τρώγεται ζεστή αλλά και σε θερμοκρασία δωματίου, και ειλικρινά δύσκολα θα περισσέψει.

Καλή απόλαυση!